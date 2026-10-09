Đọc báo rồi tự học làm bánh giò, người phụ nữ Quy Nhơn từng bán 200 chiếc mỗi ngày

Năm 2018, sau khi đọc một bài báo về bánh giò, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (55 tuổi) bắt đầu mày mò làm món bánh này. Những mẻ đầu tiên bị khách chê vỏ bánh khô, cứng, nhưng bà không bỏ cuộc.

Từ bài báo đến những mẻ bánh đầu tiên

Thời gian đầu, bà Xuân chủ yếu dùng bột gạo tẻ để làm bánh giò. Nhân bánh và nước chấm được khách nhận xét khá ổn, nhưng phần vỏ lại chưa đạt yêu cầu.

"Làm bằng gạo tẻ không được, bánh nó đơ lắm. Khách ăn cũng chê cái vỏ", bà Xuân nhớ lại.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ cách làm bánh giò có lớp vỏ mềm, dẻo ẢNH: VĂN CHIẾN

Bà tạm ngưng bán để tìm cách khắc phục. Trong căn bếp, bà liên tục thử các cách pha bột, hấp bánh rồi bỏ đi những mẻ chưa đạt. Sau nhiều lần thử nghiệm, bà kết hợp bột gạo với bột năng để lớp vỏ mềm và dẻo hơn.

Từ đó, bà càng chú ý đến từng nguyên liệu. Lá gói bánh được lựa chọn, xé và rửa mất khoảng 2 giờ. Nấm mèo cũng được rửa kỹ, phần nào không đạt yêu cầu sẽ được loại bỏ. "Làm gì dù nhỏ cũng phải làm cho được việc, chứ đừng làm xong việc rồi thôi", bà Xuân nói.

Để có bánh bán cho khách, bà bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng. Bà chuẩn bị bột, sơ chế thịt gà, thịt nạc dăm, nấm mèo, trứng cút rồi gói từng chiếc bánh trước khi đưa vào nồi hấp.

Bánh giò do bà Xuân tự tay làm, bán với giá 25.000 đồng/chiếc ẢNH: VĂN CHIẾN

Khoảng 18 giờ, bà bắt đầu bán bánh tại đường Phan Chu Trinh, phường Quy Nhơn. Đến khoảng 20 giờ 30, số bánh làm trong ngày thường được bán hết.

Mỗi chiếc bánh giò có giá 25.000 đồng. Trước đây, bà bán khoảng 150 - 200 chiếc mỗi ngày, chia thành nhiều mẻ. Có lúc khách đến mua nhưng bánh vẫn còn trong nồi hấp và phải chờ thêm ít phút.

Chị Trần Hoài Linh (32 tuổi, ở phường Quy Nhơn) thường ghé mua bánh. Theo chị, bánh có phần vỏ mềm, dẻo, trong khi nước chấm vừa miệng và kết hợp hài hòa với bánh.

Nhiều người tìm đến thưởng thức bánh giò của bà Xuân tại đường Phan Chu Trinh, phường Quy Nhơn ẢNH: VĂN CHIẾN

Công việc giữ nhịp sống

Từ chuẩn bị nguyên liệu đến làm bánh, hấp bánh và bán hàng, công việc của bà Xuân kéo dài tới gần 16 giờ mỗi ngày.

Hiện bà không còn bán thường xuyên như trước. Chồng bà tuổi cao, sức khỏe yếu nên phần lớn công việc làm bánh do bà tự đảm nhận. Từ chọn lá, làm nhân, pha bột, gói bánh đến bán hàng, bà đều tự lo. Có những hôm sức khỏe không đảm bảo, bà phải nghỉ vài ngày.

Trước đây, bà từng có người phụ giúp. Nay chỉ còn một mình, công việc vất vả hơn nhưng bà vẫn cố gắng duy trì khi còn đủ sức.

Sau khi con gái mất, những ngày ở nhà đôi khi trở nên dài hơn. Bà tìm đến công việc làm bánh nhiều hơn. Mỗi ngày vẫn có nguyên liệu phải chuẩn bị, bánh phải làm và khách phải phục vụ. "Có việc làm thì mình cũng đỡ buồn hơn", bà Xuân chia sẻ.

Bánh giò được hấp trong nồi, mỗi nồi hấp được khoảng 40 chiếc ẢNH: VĂN CHIẾN

Chiều xuống, bà lại mở nồi hấp. Hơi nóng bốc lên, những chiếc bánh giò lần lượt được lấy ra. Có chiếc theo khách về nhà, có chiếc được mở lá ăn ngay tại quán.

Với bà Xuân, công việc bắt đầu từ bột, lá và những chiếc bánh giò rồi lặp lại qua từng ngày. Những việc tưởng như nhỏ bé ấy giúp cuộc sống của bà tiếp tục có nhịp sau những đổi thay.



