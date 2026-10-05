Hơn 100 chuyên gia đến Quy Nhơn bàn chuyện ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 5.10, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức họp báo giới thiệu Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi.

Sự kiện diễn ra ngày 10 - 11.10 tại ICISE, do Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đối thoại Quy Nhơn lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gắn với các vấn đề về an ninh năng lượng, lương thực, thương mại, tài chính và địa kinh tế. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, gồm: đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Theo ban tổ chức, đây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên (Zero Version), nhằm thử nghiệm mô hình, nội dung và công tác tổ chức, làm cơ sở chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên từ năm 2027.

Chương trình gồm các phiên toàn thể cấp cao, đối thoại song song và hội thảo chuyên môn, tập trung vào khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi. Các phiên thảo luận kết nối góc nhìn khoa học, chính sách, tài chính với thực tiễn triển khai, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa các bên.

Nơi những người có trách nhiệm nói thẳng, lắng nghe và cùng hợp tác

Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, cho rằng biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến sự phát triển của các quốc gia, ảnh hưởng đến tài chính, năng lượng, an ninh lương thực, việc làm và chất lượng cuộc sống.

Giáo sư Trần Thanh Vân cho rằng biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến sự phát triển của nhiều quốc gia ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, với các nước đang phát triển, chuyển đổi không thể đồng nghĩa với hy sinh phát triển mà phải đồng thời giảm phát thải, thích ứng với khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực và tạo việc làm.

"Đối thoại Quy Nhơn không thay thế các cuộc đàm phán chính thức. Chúng tôi muốn tạo thêm một diễn đàn cởi mở, tin cậy, nơi những người có trách nhiệm và khả năng hành động có thể nói thẳng, lắng nghe nhau và cùng tìm con đường hợp tác", Giáo sư Vân nói.

Ông Trần Thanh Vân cho rằng cần tăng cường kết nối giữa khoa học và chính sách, đồng thời gắn vấn đề khí hậu với tài chính và phát triển. Bên cạnh đó, Đông Nam Á là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Do đó khu vực này cần có tiếng nói mạnh hơn trong các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Ông Dương Chí Dũng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp, cho rằng điểm khác biệt của diễn đàn là tính chất phi chính thức, cởi mở và thẳng thắn. Đây là không gian để các nhà khoa học, chuyên gia chính sách và các nhà hoạt động xã hội chia sẻ ý tưởng, đóng góp góc nhìn vào công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định Đối thoại Quy Nhơn có ý nghĩa chiến lược đối với khu vực ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hình thành một diễn đàn có uy tín về khí hậu

Phát biểu tại họp báo, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định Đối thoại Quy Nhơn có ý nghĩa chiến lược đối với khu vực, đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo ông Giang, việc tổ chức đối thoại tại Quy Nhơn là cơ hội để Gia Lai tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, tổ chức khoa học, doanh nghiệp và các định chế tài chính, qua đó mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.

"Chúng tôi kỳ vọng Đối thoại Quy Nhơn sẽ từng bước hình thành một diễn đàn có uy tín về khí hậu, chuyển đổi và hợp tác quốc tế, có chiều sâu về nội dung, thiết thực về kết quả và có sức lan tỏa trong khu vực", ông Giang nói.