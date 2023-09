Không chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, TP.HCM vẫn mưa lớn diện rộng

Hồi 10 giờ ngày 25.9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang cách Đà Nẵng khoảng 250 km về phía đông – đông nam, cách Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.



Theo dự báo, trong những ngày tới, TP.HCM, Nam bộ cũng có mưa lớn diện rộng dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm qua, thời tiết TP.HCM có nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to và giông.

Bản đồ dự báo mưa từ 13 giờ ngày 25.9 đến 13 giờ ngày 26.9 ở Nam bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ

Lượng mưa từ 7 giờ sáng hôm qua đến 7 giờ sáng nay tại TP.HCM như sau: Bình Chánh 99,4 mm, Nhà Bè 58,4 mm, Cần Giờ 50,2 mm, Thủ Đức 18,8 mm.

24 giờ qua, khu vực Nam bộ cũng có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to như: Giồng Trôm (Bến Tre) 68,6 mm, Phú Mỹ (Tiền Giang) 69,2 mm, Núi Sập (An Giang) 102,8 mm…

Phó trưởng phòng Dự báo cho hay, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.

Như vậy, dù chưa có áp thấp nhiệt đới thì dải hội tụ nhiệt đới cũng gây mưa nhiều cho khu vực Trung bộ. Trong khi áp thấp nhiệt đới theo rìa tây nam của áp cao cận - là dòng dẫn đường cho áp thấp nhiệt đới dần chếch lên phía bắc. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khi đi vào Đà Nẵng và các tỉnh Trung bộ gặp địa hình đồi núi, gây mưa nhiều.

"Đối với TP.HCM, Nam bộ, Tây nguyên, nam Trung bộ dù không ảnh hưởng trực tiếp bởi áp thấp nhiệt đới nhưng áp thấp nhiệt đới kích động làm gió tây nam hoạt động mạnh dần, đẩy ẩm từ biển vào, gây mưa nhiều", ông Quyết giải thích.

Đợt mưa diện rộng ở Nam bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 28.9 Vũ Phượng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo từ ngày 25 đến ngày 27.9, khu vực Nam bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Đơn vị này cũng cảnh báo đợt mưa diện rộng trên khu vực có khả năng kéo dài đến hết ngày 28.9.

Dự báo tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 25.9 đến 13 giờ ngày 27.9 như sau: TP.HCM từ 40 – 100 mm, có nơi trên 100 mm; Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ từ 50 – 100 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.