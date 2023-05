'Không cho học trước, vào lớp 1 cô nhìn con như ngoài hành tinh'!

Luật giáo dục quy định gì về độ tuổi học lớp 1?

Theo mục a khoản 1 điều 28 luật Giáo dục ban hành năm 2019 thì cấp học và độ tuổi của giáo dục tiểu học được quy định "thực hiện trong 5 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm, tuổi của học sinh vào học lớp một là 6 tuổi và được tính theo năm".

Còn điều 33 về điều lệ trường tiểu học đi kèm Thông tư số 28 của Bộ GD-ĐT năm 2020 ghi rõ:

1. Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi và được tính theo năm. Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp một ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 3 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp một vượt quá 3 tuổi so với quy định sẽ do trưởng phòng GD-ĐT quyết định.

2. Học sinh tiểu học học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định trong trường hợp học sinh học lưu ban, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh ở nước ngoài về nước và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.