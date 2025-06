Không có bản tăng áp, giá Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam cao hơn thị trường Indonesia, Philippines

Sau nhiều thông tin bị rò rỉ, mới đây Hyundai Thành Công (TC Motor), đơn vị lắp ráp phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam vừa tung ra thị trường Việt Nam bản nâng cấp Hyundai Creta 2025. Đây được xem là động thái của TC Motor nhằm giúp Hyundai Creta tăng sức hút với khách hàng cũng như tăng lực cạnh tranh lên các đối thủ cùng phân khúc SUV đô thị hạng B như Mitsubishi Xforce, KIA Seltos, Toyota Yaris Cross hay các mẫu mã đến từ thương hiệu xe Trung Quốc như Omoda C5.

Hyundai Creta 2025 cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị hạng B

Ảnh: TC Motor

Tính đến thời điểm này, Việt Nam là thị trường thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á được hãng xe Hàn Quốc mở bán Hyundai Creta mới. Trước đó, mẫu xe này đã được Hyundai giới thiệu tại Indonesia, Philippines và Thái Lan. Trong đó ở Philippines, Hyundai Creta 2025 cũng phân phối 4 phiên bản như tại thị trường Việt Nam, Hyundai Indonesia mở bán tới 7 phiên bản. Riêng thị trường Thái Lan, bản nâng cấp của Hyundai Creta chỉ có 1 phiên bản N Line.

Theo thông tin công bố từ TC Motor, Hyundai Creta 2025 phân phối tại Việt Nam có khá nhiều thay đổi về diện mạo thiết kế, đồng thời bổ sung hàng loạt tính năng công nghệ mới. Tuy nhiên, tương tự thị trường Philippines, cả 4 phiên bản Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam (gồm tiêu chuẩn, đặc biệt, cao cấp và N Line) đều sử động cơ xăng hút khí tự nhiên Smartstream dung tích 1.5 lít, có công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển và hệ dẫn động cầu trước.

Hyundai Creta 2025 phân phối tại Việt Nam không có động cơ tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít như ở thị trường Indonesia Ảnh: TC Motor

Như vậy, không như mong đợi của một số khách hàng, Hyundai Creta 2025 mở bán tại Việt Nam không có động cơ tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít như ở thị trường Indonesia. Ở xứ vạn đảo, ngoài 6 phiên bản dùng động cơ Smartstream dung tích 1.5 lít, Creta 2025 còn có 1 phiên bản Creta N Line Turbo AT trang bị động cơ tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, có công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia cũng là thị trường duy nhất trong khu vực Đông Nam Á cung cấp lựa chọn động cơ tăng áp với Hyundai Creta 2025.

Về giá bán, 4 phiên bản Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam được TC Motor chốt giá 599 - 715 triệu đồng. Nếu không tính bản động cơ tăng áp, mặt bằng giá bán Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam cao hơn so với các thị trường Indonesia, Philippines…

Trước đó, tại Philippines, 4 phiên bản của Hyundai Creta 2025 gồm Creta 1.5 GL IVT, Creta 1.5 GLS IVT, Creta 1.5 Premium IVT và Creta 1.5T N Line 7DCT chốt giá niêm yết 1,134 - 1,379 triệu php, tương đương 467,4 - 568,3 triệu đồng. So với thị trường Việt Nam, giá bán Creta tại Philippines thấp hơn từ 131,6 - 146,7 triệu đồng.

Giá bán Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam cao hơn các thị trường trong khu vực Đông Nam Á Ảnh: TC Motor

Indonesia là thị trường có giá bán khởi điểm Creta 2025 thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong tổng số 7 phiên bản Creta 2025 tại thị trường này, 2 phiên bản tiêu chuẩn Creta Active MT và Creta Trend MT có giá từ 299,7 - 331,6 triệu rupiah, tương đương 473,8 - 524,3 triệu đồng. Các phiên bản như Creta Trend AT, Creta Style AT, Creta Prime AT và Creta N Line AT bán ra với giá niêm yết 352,1 - 460,5 triệu rupiah, tương đương 556,7 - 728 triệu đồng. Riêng phiên bản Creta N Line Turbo AT sở hữu động cơ tăng áp cùng trang bị "xịn" nhất có giá lên tới 507,3 triệu rupiah, tương đương 802 triệu đồng.

Như vậy, nếu không tính bản số sàn và bản N Line Turbo AT, các phiên bản số tự động của Hyundai Creta 2025 tại Indonesia có giá thấp hơn thị trường Việt Nam từ 42,3 - 60 triệu đồng. Trong khi giá bán phiên bản Creta N Line tại hai thị trường này gần như tương đương nhau.

Ngoài tỷ giá, sự khác biệt về một số trang bị, tính năng trên mỗi phiên bản cũng như chính sách thuế phí là lý do tạo nên sự chênh lệch về giá giữa Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam so với các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á.

Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam có 4 phiên bản

Creta 1.5L tiêu chuẩn giá 599 triệu đồng

Creta 1.5L đặc biệt giá 659 triệu đồng



Creta 1.5L cao cấp giá 705 triệu đồng



Creta N Line giá 715 triệu đồng



Hyundai Creta 2025 tại Indonesia có 7 phiên bản

Creta Active MT giá 299,7 triệu rupiah, tương đương 473,8 triệu đồng



Creta Trend MT giá 331,6 triệu rupiah, tương đương 524,3 triệu đồng



Creta Trend AT giá 352,1 triệu rupiah, tương đương 556,7 triệu đồng



Creta Style AT giá 396,6 triệu rupiah, tương đương 627,1 triệu đồng



Creta Prime AT giá 426,9 triệu rupiah, tương đương 645,1 triệu đồng



Creta N Line AT giá 460,5 triệu rupiah, tương đương 728,0 triệu đồng



Creta N Line Turbo AT giá 507,3 triệu rupiah, tương đương 802 triệu đồng



Hyundai Creta 2025 tại Philippines có 4 phiên bản

Creta 1.5 GL IVT giá 1,134 triệu php, tương đương 467,4 triệu đồng



Creta 1.5 GLS IVT giá 1,254 triệu php, tương đương 516,8 triệu đồng



Creta 1.5 Premium IVT giá 1,333 triệu php, tương đương 549,4 triệu đồng



Creta 1.5T N Line 7DCT giá 1,379 triệu php, tương đương 568,3 triệu đồng



Hyundai Creta 2025 tại Thái Lan có 1 phiên bản