Ô tô gầm cao cỡ nhỏ dưới 750 triệu: Hyundai Creta giảm giá, đấu Mitsubishi Xforce

Phân khúc ô tô gầm cao cỡ nhỏ dưới 750 triệu đồng tại Việt Nam đang ngày càng cạnh tranh. Không chỉ xuất hiện thêm những tên tuổi mới như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce… các mẫu mã ở phân khúc này đang tạo nên cuộc chiến về giá khá hấp dẫn. Không lâu sau khi gia nhập thị trường, "tân binh" Mitsubishi Xforce vừa được Mitsubishi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá để tạo lợi thế cạnh tranh với những tên tuổi đã khẳng định được vị thế như Hyundai Creta hay Kia Seltos.



Từ tháng 3.2024 giá bán các phiên bản Hyundai Creta được TC Motor điều chỉnh theo hướng giảm từ 40 - 41 triệu đồng Bá Hùng

Tuy nhiên, khi một "tân binh" như Mitsubishi Xforce vừa khuấy động thị trường, Hyundai Creta do TC Motor lắp ráp trong nước lập tức có động thái đáp trả. Theo đó, bắt đầu từ tháng 3.2024 giá bán các phiên bản Hyundai Creta được TC Motor điều chỉnh theo hướng giảm từ 40 - 41 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản.

Cụ thể, bản Hyundai Creta 1.5 AT đặc biệt được giảm 40 triệu đồng, đưa mức giá mới của phiên bản này chỉ còn 650 triệu đồng. Trong khi đó, hai phiên bản Hyundai Creta 1.5 AT tiêu chuẩn và Hyundai Creta 1.5 AT cao cấp vốn có giá từ 640 - 740 triệu đồng, đều được TC Motor giảm 41 triệu đồng, về mức 599 - 699 triệu đồng. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại thị trường Việt Nam, giá khởi điểm của Hyundai Creta về mức dưới 600 triệu đồng.

Xe Hàn vượt xe Nhật ở phân khúc SUV đô thị

Với đợt điều chỉnh giá lần này, Hyundai Creta đang có giá khởi điểm ngang ngửa tân binh Mitsubishi Xforce (sau khi áp dụng ưu đãi), trong khi giá bán cao nhất của mẫu xe Hàn cũng chỉ cao hơn Xforce Premium (giá sau khuyến mãi) 19 triệu đồng.

Giá bán các phiên bản Hyundai Creta tại Việt Nam

Động thái giảm giá Hyundai Creta được TC Motor triển khai trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam đang sụt giảm ngay trong bước chạy đà doanh số cho năm 2024 và phân khúc ô tô gầm cao cỡ nhỏ dưới 750 triệu đồng đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt. So với các đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce… Hyundai Creta được đánh giá cao về thiết kế, trang bị, tính năng. Với việc được TC Motor giảm giá, Hyundai Creta sẽ gia tăng lợi thế cạnh tranh về giá bán để thu hút khách hàng.

Năm 2023 vừa qua, doanh số bán Creta là mẫu ô tô gầm cao hút khách nhất của Hyundai tại Việt Nam với tổng doanh số bán đạt 10.719 xe. Tuy nhiên, ngay trong tháng đầu năm 2024, Hyundai Creta có bước chạy đà không mấy thành công khi chỉ bán được 413 xe.