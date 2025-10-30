'Không có giải pháp mạnh mẽ, bạo hành nhân viên y tế sẽ không dừng lại'

Sáng 30.10, giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan dành nhiều thời gian đề cập đến "vấn đề nóng suốt thời gian dài vừa qua" là bạo hành, tấn công nhân viên y tế.

"Những vụ bạo hành này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh, an toàn bệnh viện, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh, người thân của người bệnh. Gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm tổn thương tâm lý, giảm sút tinh thần làm việc của nhân viên ngành y tế", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ẢNH: GIA HÂN

Để giảm thiểu tình trạng này, theo bà Lan, ngành y tế đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng như có quy chế phối hợp với Bộ Công an trong bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế. Tăng cường phối hợp để hỗ trợ cho các cơ sở y tế trong việc giải quyết tình trạng bạo lực trên địa bàn.

Cạnh đó, tăng cường các giải pháp để giảm tình trạng quá tải, tăng cường chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường công tác phối hợp cùng với địa phương khi xảy ra các vụ việc.

"Chúng tôi cũng đã rất nhiều lần lên tiếng vấn đề xử lý nghiêm minh các vụ việc xảy ra khi nhân viên y tế bị bạo hành. Tham mưu các cơ chế chính sách liên quan đến vấn đề xử lý các hành vi dùng vũ lực đe dọa nhân viên ngành y tế đang làm nhiệm vụ, Bộ trưởng Lan chia sẻ.

Cụ thể, khi xây dựng luật Khám chữa bệnh sửa đổi năm 2023, Bộ Y tế đã đưa các nội dung liên quan đến việc đảm bảo an ninh an toàn bệnh viện, nghiêm cấm việc xâm phạm tính mạng sức khỏe của nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ.

Theo bà, thời điểm đó, Bộ Y tế cũng đã rất mong muốn có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa, xem việc bạo hành nhân viên y tế khi đang làm việc như hành vi chống người thi hành công vụ.

"Nhưng rất tiếc luật Khám chữa bệnh năm 2023 chưa đưa được nội dung này vào để triển khai thực hiện", Bộ trưởng Lan nói và cho rằng đây là lý do những năm gần đây việc bạo hành không những không giảm, mà còn gia tăng ngày càng nghiêm trọng.

Ngay trong năm 2025 đã có 6 vụ hành hung nhân viên y tế. Gần đây nhất vụ tại Bệnh viện Sản nhi của Nghệ An là hồi chuông báo động và cũng là giọt nước tràn ly. Nhân viên điều dưỡng Nguyễn Thị Trang bị đâm 11 nhát, với những nhát đâm nguy hiểm tới tính mạng.

"Nếu không có những giải pháp mạnh mẽ hơn, vấn đề bạo hành sẽ không dừng lại", Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh và cho rằng người dân, nhân viên y tế rất bức xúc trước việc xử lý các vụ bạo hành vừa qua.

Xử lý hành chính chưa thỏa đáng, chưa đủ răn đe

Theo bà Lan, dù đã có ý kiến trực tiếp với các địa phương, song một số vụ việc chỉ xử lý hành chính, việc xử nghiêm theo quy định pháp luật hình sự cũng chưa được thỏa đáng. Chính vì vậy tính chất răn đe với hành vi này cũng chưa mạnh mẽ.

Hiện nay, có 2 quy định liên quan đến xử lý việc gây rối tấn công với nhân viên ngành y tế. Thứ nhất là điều 330 của bộ luật Hình sự về tội chống người thi hành công vụ, hoặc điều 318 về gây rối trật tự công cộng. Song hầu hết các vụ việc của ngành y tế chỉ đưa vào hình thức gây rối trật tự công cộng, thậm chí chỉ phạt hành chính.

"Một lần nữa tại hội trường này, chúng tôi rất mong muốn nghị quyết của Quốc hội đưa nội dung hành hung nhân viên ngành y tế trong lúc đang làm việc, thực hiện nhiệm vụ khám bệnh chữa bệnh cứu người, là một hình thức chống người thi hành công vụ. Để chúng ta có những giải pháp xử lý mạnh mẽ hơn, mang tính chất răn đe để bảo vệ đội ngũ nhân viên ngành y tế", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Trên diễn đàn Quốc hội, người đứng đầu Bộ Y tế cũng cho biết, nhân viên ngành y tế rất mong muốn có sự cảm thông chia sẻ, hỗ trợ đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên ngành y tế ưu tiên cao nhất khi đang cứu người. Bởi điều này không chỉ ảnh hưởng đến một nhân viên ngành y tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng tính mạng của người bệnh đang được cứu chữa.