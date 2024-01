Không có khả năng trả nợ, siết cổ chủ nợ rồi tự tử

Ngày 25.1, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đang điều tra vụ tấn công, giết chủ nợ rồi tự tử xảy ra tại TP.Đông Hà (Quảng Trị).

Nạn nhân là bà N.T.G (53 tuổi, trú P.3, TP.Đông Hà, Quảng Trị) may mắn thoát chết, nhưng nghi phạm được xác định tử vong trên ô tô.

Ô tô của nghi phạm THANH LỘC

Theo điều tra ban đầu, tối 24.1, khi đang ở nhà riêng thì bà G. bị một người đàn ông xông vào dùng roi điện tấn công và dùng tay bóp cổ. Bà G. vùng vẫy chống cự, bỏ chạy thì người này tiếp tục đuổi theo dùng dây điện siết cổ. Cho đến khi bà G. không còn cử động thì người đàn ông mới bỏ đi.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp công an địa phương vào cuộc truy xét. Nghi phạm được xác định là Lê Đình Tùng (48 tuổi, trú P.Đông Thanh, TP.Đông Hà). Cơ quan chức năng đã phát hiện xe của nghi phạm ở khu vực sau lưng Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Trị.

Khi tiếp cận ô tô của nghi phạm tại vị trí này, lực lượng công an phát hiện nghi phạm đã tắt thở. Trong xe có một bếp than chứa một cục than tổ ong đã cháy xong. Qua xác minh ban đầu từ hiện trường thì nghi Tùng đã tự tử trong xe.

Ngoài ra có một bức thư tuyệt mệnh với nội dung nghi phạm có vay một số tiền lớn của bà G., do không thể trả nên đã nảy sinh ý định giết bà G.