Giải trí

Không con cái, ai sẽ kế thừa khối tài sản triệu USD của Xa Thi Mạn?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
08/12/2025 16:46 GMT+7

Gần ba thập kỷ hoạt động, Xa Thi Mạn là một trong những nữ diễn viên quyền lực nhất điện ảnh Hồng Kông. Trái ngược sự nghiệp rực rỡ, cô chọn sống không con cái và sớm lập di chúc để chủ động quản lý tài sản.

Gia nhập làng giải trí từ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hồng Kông 1997, Xa Thi Mạn nhanh chóng vươn lên hàng sao hạng A với loạt vai diễn để đời và khối tài sản đáng nể. Thế nhưng phía sau hào quang, chuyện tình cảm lận đận và cuộc sống độc thân của nữ diễn viên khiến công chúng không khỏi tò mò: ai sẽ là người thừa hưởng gia sản triệu USD của "nhất tỉ TVB"?

Xa Thi Mạn và hành trình sự nghiệp đỉnh cao

Năm 1998, Xa Thi Mạn tham gia bộ phim truyền hình đầu tay Long hổ tranh hùng, chính thức bắt đầu con đường diễn viên. Chỉ sau vài năm, Xa Thi Mạn nhanh chóng vụt sáng, trở thành một trong những "hoa đán" chủ lực của TVB.

Năm 2000, bộ phim Đường về hạnh phúc do cô đóng chung với Trương Trí Lâm lên sóng và tạo nên cơn sốt, phá kỷ lục lúc bấy giờ của truyền hình Hồng Kông. Nhờ bộ phim này, Xa Thi Mạn lần đầu được đề cử vào top 5 Thị Hậu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Không con cái, ai sẽ kế thừa khối tài sản triệu USD của Xa Thi Mạn? - Ảnh 1.

Xa Thi Mạn trong một sự kiện gần đây, giữ vững phong thái của nữ diễn viên hàng đầu Hồng Kông

Ảnh: Instagram charmaine_sheh

Năm 2004, vai Nhĩ Thuần trong Thâm cung nội chiến đã đưa tên tuổi Xa Thi Mạn vươn xa hơn nữa. Bộ phim đạt ngôi vương rating tại Hồng Kông và tạo tiếng vang lớn tại Trung Quốc, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của dòng phim cung đấu. Năm 2006, cô tiếp tục chứng minh thực lực khi đảm nhận bốn vai trong Phụng Hoàng lâu và giành hai giải thưởng lớn: Nữ chính xuất sắc nhất và Nhân vật truyền hình được yêu thích nhất, trở thành Thị Hậu "kép" đầu tiên của TVB. Những tác phẩm tiếp theo như Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Bằng chứng thép 2 đều là các phim dẫn đầu rating nhiều năm liền, giúp sự nghiệp của cô bước lên đỉnh cao.

Năm 2014, vai Đinh Tiểu Gia trong Sứ đồ hành giả tiếp tục mang về giải Thị Hậu, củng cố vị trí vững chắc của Xa Thi Mạn trong làng phim TVB.

Năm 2018, vai Nhàn Phi trong Diên Hi công lược giúp cô tạo nên bước đột phá lớn. Nhân vật chuyển biến từ hiền lành đến tàn độc được thể hiện sắc nét, khiến khán giả không ngừng bàn luận. Bộ phim đạt hơn 10 tỉ lượt xem và phá kỷ lục rating các phim Trung Quốc. Năm 2023, Nữ hoàng tin tức giúp Xa Thi Mạn trở thành Thị Hậu TVB lần thứ 3. Đến năm 2025, phần 2 của bộ phim tiếp tục được khán giả đón nhận, khẳng định sức hút của "chị Man".

Khối tài sản triệu USD tích lũy sau hơn 27 năm hoạt động sẽ thuộc về ai?

Song song với danh tiếng, tài sản của Xa Thi Mạn cũng tăng mạnh. Ngoài cát sê phim và các hợp đồng quảng cáo đắt giá, cô đặc biệt chú trọng đầu tư tài chính.

Không con cái, ai sẽ kế thừa khối tài sản triệu USD của Xa Thi Mạn? - Ảnh 2.

Ngôi sao sinh năm 1975 tỏa sáng trên màn ảnh suốt gần ba thập kỷ với hàng loạt vai diễn kinh điển

Ảnh: Instagram charmaine_sheh

Theo báo chí Hồng Kông, Xa Thi Mạn sở hữu nhiều bất động sản tại các khu vực đắt đỏ như Repulse Bay. Tổng giá trị các căn hộ ước tính hơn 180 triệu HKD. Ngoài ra, cô còn đầu tư chứng khoán, đầu tư các quỹ và sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật có giá trị tăng trưởng cao. Một số khoản đầu tư kinh doanh nhỏ lẻ cũng mang lại lợi nhuận ổn định.

Sau nhiều lần thất bại trong tình cảm, Xa Thi Mạn trở nên cẩn trọng hơn. Bước sang tuổi 50, cô thừa nhận không còn đặt nặng vấn đề kết hôn và sinh con. Dù từng thử đông lạnh trứng, bác sĩ đánh giá tỷ lệ thành công rất thấp do tuổi tác. Điều này khiến cô dần chấp nhận cuộc sống không con cái.

Không con cái, ai sẽ kế thừa khối tài sản triệu USD của Xa Thi Mạn? - Ảnh 3.

Mỹ nhân quyền lực hiện chọn cuộc sống độc thân và để lại phần lớn tài sản cho gia đình

Ảnh: Instagram charmaine_sheh

Do không lập gia đình và không sinh con, vấn đề thừa kế tài sản của Xa Thi Mạn trở thành chủ đề được bàn luận. Nữ diễn viên đã chủ động lập di chúc dưới sự tư vấn của luật sư. Cô tiến hành thống kê chi tiết từng loại tài sản gồm bất động sản, tài sản tài chính, bộ sưu tập nghệ thuật và các khoản đầu tư kinh doanh.

Trong di chúc, Xa Thi Mạn phân chia phần lớn tài sản cho mẹ - người thân thiết nhất với cô. Hai anh trai của cô cũng được phân bổ phần tài sản phù hợp, thể hiện sự coi trọng tình thân.

Di chúc của Xa Thi Mạn được lập một cách chặt chẽ về mặt pháp lý: đầy đủ thời gian ký kết, có nhân chứng và hồ sơ lưu trữ rõ ràng. Điều này giúp tránh các tranh chấp không đáng có trong tương lai.

Theo quy định phổ biến tại nhiều khu vực, nếu không có con cái, tài sản sẽ được giao cho cha mẹ hoặc người phối ngẫu. Xa Thi Mạn không có chồng, vì vậy mẹ cô là người thừa kế theo thứ tự pháp luật. Việc lập di chúc cho phép cô chỉ rõ phần của các anh em ruột - những người không thuộc diện thừa kế bắt buộc. Điều này giúp tránh rủi ro tranh chấp tài sản vốn thường xảy ra trong các gia đình không có con nối dõi.

