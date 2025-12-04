Xa Thi Mạn bất ngờ tiết lộ đã lập di chúc

Quyết định này của Xa Thi Mạn không phải bộc phát mà đến từ những suy ngẫm sâu sắc sau nhiều lần chứng kiến người thân và đồng nghiệp thân thiết qua đời.

Chứng kiến người thân ra đi đột ngột, Xa Thi Mạn quyết định lập di chúc sớm

Ngày 28.10, Xa Thi Mạn đau lòng tiễn biệt nam diễn viên kỳ cựu Hứa Thiệu Hùng. Trước linh cữu của người cha đỡ đầu, Xa Thi Mạn khóc sưng đỏ cả mắt. Dù đau đớn, cô không để nỗi buồn kéo dài, cũng không để bản thân chìm trong sự mất mát quá lâu.

Ngày 3.12, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hồng Kông, Xa Thi Mạn chia sẻ rằng sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng giúp cô hiểu rõ hơn về quy luật sinh tử: "Sinh lão bệnh tử là điều tự nhiên. Cuộc đời ngắn ngủi, nên hãy làm nhiều điều có ích cho người khác".

Ngôi sao phim Thâm cung nội chiến cho biết cô muốn lập di chúc sớm để đảm bảo tương lai cho bản thân và gia đình Ảnh: Instagram charmaine_sheh

Cuộc trò chuyện với bạn bè cũ tại tang lễ của Hứa Thiệu Hùng khiến Xa Thi Mạn đặc biệt hoài niệm tuổi 30 - giai đoạn tràn đầy những ước mơ yêu đương, kết hôn và sinh con. Bước vào một chặng đời mới, cô chọn cách đối diện mất mát bằng sự tỉnh táo và biến nhận thức về cái chết thành động lực để trân trọng hiện tại.

Từ những trải nghiệm đó, nữ diễn viên quyết định đến văn phòng luật sư để hoàn tất giấy tờ pháp lý. Đối với cô, việc lập di chúc sớm - vốn được xem là điều kiêng kỵ trong văn hóa Á Đông, chỉ đơn giản là hành động có trách nhiệm. Đó là sự chủ động sắp xếp tài sản, bảo đảm ý nguyện cá nhân và không để người thân bối rối khi mình qua đời. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen ngợi, cho rằng cô sống rất rõ ràng và chịu trách nhiệm trọn vẹn với bản thân lẫn gia đình.

Ở tuổi 50, Xa Thi Mạn đang chủ động giảm khối lượng công việc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình Ảnh: Instagram charmaine_sheh

Cũng trong cuộc trò chuyện, Xa Thi Mạn thẳng thắn nói về việc sinh con. Cô cho biết mình không còn giữ sự mong chờ như trước: "Bạn bè tôi khi có con đều vui vẻ, nhưng áp lực thời gian, tinh thần và sức lực rất lớn, còn vất vả hơn cả đóng phim. Tôi không nghĩ mình là người phù hợp để chịu đựng loại áp lực đó".

Hiện tại, Xa Thi Mạn vừa trở lại với bộ phim truyền hình Nữ hoàng tin tức 2 và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dù những năm gần đây, người đẹp sinh năm 1975 chủ yếu phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, nhưng cô vẫn thường xuyên trở về Hồng Kông đóng phim. Với Xa Thi Mạn, chỉ cần có kịch bản đủ tốt, cô luôn sẵn sàng hợp tác. Điều này cũng cho thấy tiêu chí lựa chọn vai diễn của cô rất khắt khe.