Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Xa Thi Mạn bất ngờ tiết lộ đã lập di chúc

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
04/12/2025 18:40 GMT+7

Ở tuổi 50, Xa Thi Mạn khiến công chúng bất ngờ khi bình thản tiết lộ đã lập xong di chúc.

Quyết định này của Xa Thi Mạn không phải bộc phát mà đến từ những suy ngẫm sâu sắc sau nhiều lần chứng kiến người thân và đồng nghiệp thân thiết qua đời.

Chứng kiến người thân ra đi đột ngột, Xa Thi Mạn quyết định lập di chúc sớm

Ngày 28.10, Xa Thi Mạn đau lòng tiễn biệt nam diễn viên kỳ cựu Hứa Thiệu Hùng. Trước linh cữu của người cha đỡ đầu, Xa Thi Mạn khóc sưng đỏ cả mắt. Dù đau đớn, cô không để nỗi buồn kéo dài, cũng không để bản thân chìm trong sự mất mát quá lâu.

Ngày 3.12, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hồng Kông, Xa Thi Mạn chia sẻ rằng sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng giúp cô hiểu rõ hơn về quy luật sinh tử: "Sinh lão bệnh tử là điều tự nhiên. Cuộc đời ngắn ngủi, nên hãy làm nhiều điều có ích cho người khác".

Xa Thi Mạn bất ngờ tiết lộ đã lập di chúc - Ảnh 1.

Ngôi sao phim Thâm cung nội chiến cho biết cô muốn lập di chúc sớm để đảm bảo tương lai cho bản thân và gia đình

Ảnh: Instagram charmaine_sheh

Cuộc trò chuyện với bạn bè cũ tại tang lễ của Hứa Thiệu Hùng khiến Xa Thi Mạn đặc biệt hoài niệm tuổi 30 - giai đoạn tràn đầy những ước mơ yêu đương, kết hôn và sinh con. Bước vào một chặng đời mới, cô chọn cách đối diện mất mát bằng sự tỉnh táo và biến nhận thức về cái chết thành động lực để trân trọng hiện tại.

Từ những trải nghiệm đó, nữ diễn viên quyết định đến văn phòng luật sư để hoàn tất giấy tờ pháp lý. Đối với cô, việc lập di chúc sớm - vốn được xem là điều kiêng kỵ trong văn hóa Á Đông, chỉ đơn giản là hành động có trách nhiệm. Đó là sự chủ động sắp xếp tài sản, bảo đảm ý nguyện cá nhân và không để người thân bối rối khi mình qua đời. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen ngợi, cho rằng cô sống rất rõ ràng và chịu trách nhiệm trọn vẹn với bản thân lẫn gia đình.

Xa Thi Mạn bất ngờ tiết lộ đã lập di chúc - Ảnh 2.

Ở tuổi 50, Xa Thi Mạn đang chủ động giảm khối lượng công việc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

Ảnh: Instagram charmaine_sheh

Cũng trong cuộc trò chuyện, Xa Thi Mạn thẳng thắn nói về việc sinh con. Cô cho biết mình không còn giữ sự mong chờ như trước: "Bạn bè tôi khi có con đều vui vẻ, nhưng áp lực thời gian, tinh thần và sức lực rất lớn, còn vất vả hơn cả đóng phim. Tôi không nghĩ mình là người phù hợp để chịu đựng loại áp lực đó".

Hiện tại, Xa Thi Mạn vừa trở lại với bộ phim truyền hình Nữ hoàng tin tức 2 và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dù những năm gần đây, người đẹp sinh năm 1975 chủ yếu phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, nhưng cô vẫn thường xuyên trở về Hồng Kông đóng phim. Với Xa Thi Mạn, chỉ cần có kịch bản đủ tốt, cô luôn sẵn sàng hợp tác. Điều này cũng cho thấy tiêu chí lựa chọn vai diễn của cô rất khắt khe.

Tin liên quan

Xa Thi Mạn và loạt nghệ sĩ Hồng Kông bùi ngùi tưởng nhớ Hứa Thiệu Hùng

Xa Thi Mạn và loạt nghệ sĩ Hồng Kông bùi ngùi tưởng nhớ Hứa Thiệu Hùng

Trước sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng, Xa Thi Mạn chia sẻ cô coi tiền bối như người cha, hứa sẽ chăm sóc gia đình của cố nghệ sĩ. Đài TVB lẫn nhiều tên tuổi: La Gia Lương, Quách Tấn An, Âu Dương Chấn Hoa, Giang Mỹ Nghi, Dương Thiên Hoa… tưởng nhớ 'Hoan Hỷ Ca'.

Xa Thi Mạn lên tiếng về nghi vấn 'cạch mặt' Văn Tụng Nhàn

Khám phá thêm chủ đề

Xa Thi Mạn Hứa Thiệu Hùng Hồng Kông đồng nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận