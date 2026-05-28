Không còn hội người mù quận, huyện: Người mù ở TP.HCM chật vật tìm lối đi

Anh Nguyễn Tâm (54 tuổi) - chủ cơ sở massage Nhuận Tâm trên đường Lê Văn Sỹ (phường Phú Nhuận) trước đây là hội viên Hội người mù quận Phú Nhuận. Sau khi địa phương vận hành mô hình chính quyền 2 cấp từ ngày 1.7.2025, hội người mù cấp quận không còn.

Người mù thấy bơ vơ

Gần 1 năm nay, các hội viên thấy "bơ vơ" vì không có trụ sở để tập hợp sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, học nghề, nhận sách nói hay gặp mặt thường xuyên...



"Mới đây, khi các nhà hảo tâm muốn tặng quà cho người mù ở khu vực quận Phú Nhuận cũ, chúng tôi phải mượn tạm địa điểm tổ chức ở một ngôi chùa để tập trung mọi người lại", anh Tâm nói.

Khi có lớp dạy massage cho người mù, anh Tâm tổ chức ở trụ sở Hội người mù TP.HCM (185 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh). Theo anh Tâm, địa điểm học xa khu vực mọi người đang sinh sống khiến việc di chuyển càng thêm vất vả.

Anh Tâm tham gia học thêm kỹ thuật massage ở trụ sở Hội người mù TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Anh Thạch Vũ - thành viên trong Hội người mù quận Tân Phú cũ cho biết: "Hiện thành viên hội chỉ còn gặp nhau trong các dịp có nhà hảo tâm tặng quà. Mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau qua nhóm trên mạng xã hội, khi cần việc thì nhắn tin gọi điện và hầu như không có sinh hoạt như xưa".

Không chỉ người mù thấy bơ vơ mà các nhà hảo tâm muốn tặng quà cho họ cũng gặp khó.

Anh Kay Nguyễn - nhân viên Quán cơm xã hội Nụ Cười 1, đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài cho biết: "Quán cơm xã hội Nụ Cười 1 là một trong những dự án hỗ trợ người lao động nghèo ở TP.HCM thuộc Quỹ từ thiện Bông Sen. Quỹ đã hỗ trợ cho người mù trên địa bàn thành phố từ đợt dịch Covid-19 năm 2021 đến nay".

Khi có các nhà hảo tâm muốn tặng quà cho người mù, anh Kay liên hệ các hội người mù quận/huyện để nắm danh sách. Theo quy định, hội người mù ngoài chủ tịch, phó chủ tịch thì còn có một thư ký là người sáng mắt, hỗ trợ các công việc như kết nối hội viên, lập danh sách, tổ chức sự kiện… Từ sau ngày 1.7.2025 đến nay, việc duy trì liên lạc, kết nối gặp khó khăn.

"Không còn đầu mối, việc kêu gọi mọi người đến nhận quà gặp khó, dễ thiếu sót mặc dù chúng tôi vẫn còn danh sách. Mới đây khi chúng tôi tổ chức tặng quà cho các thành viên Hội người mù quận 8 cũ, vì không có địa điểm nên đành tổ chức ngay trên vỉa vè, trước trụ sở hội đã khóa cửa", anh Kay Nguyễn nói.

Mong muốn sớm thành lập hội người mù ở phường/xã

Trao đổi với Chủ tịch Hội người mù TP.HCM - ông Nguyễn Đình Kiên cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn của các hội viên khi không còn hội người mù cấp quận/huyện.

Ông Kiên cho biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Hội người mù TP.HCM có 2.296 hội viên. Số người đông người hơn, địa bàn rộng hơn trong khi không còn cấp trung gian dẫn đến giữa hội và thành viên có khoảng cách lớn.

"Nắm bắt những khó khăn và nguyện vọng của các hội viên. Hội người mù TP.HCM mong muốn thành lập hội ở phường để hoạt động chăm lo người mù tốt hơn. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi thời gian, các thủ tục pháp lý và cả nguồn nhân lực", ông Kiên nói.

Người mù học tham gia khóa massage Ảnh: Phan Diệp

Ông Kiên chia sẻ, Hội người mù TP.HCM đã có làm văn bản nêu kế hoạch gửi Sở Nội vụ để xin triển khai thành lập Ban vận động để giúp đỡ, chăm lo và kết nối với người mù ở phường/xã. Điều kiện để lập Ban vận động là phường có ít nhất 10 thành viên tham gia. Người đứng đầu ban cần có tâm huyết với người mù, trong thời điểm hiện tại làm việc trên tinh thần hỗ trợ là chính.

Hiện tại, phường Vườn Lài (quận 10 cũ) là nơi đã lập ra Ban vận động thí điểm. Thời gian sắp tới, hội sẽ tiếp tục khảo sát, ghi nhận đóng góp ý kiến để tiến tới thành lập được hội người mù cấp phường.

Trong gần 1 năm qua, dù trong tình hình mới còn khó khăn nhưng Hội người mù TP.HCM đã tổ chức 3 khóa dạy massage, 1 lớp dạy thắt dây thủ công, tập huấn học bán hàng online và cuộc thi thể thao khiêu vũ cho người mù.

"Người mù chịu khó, ham học hỏi và hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm tốt. Tuy nhiên hiện chỉ có nghề massage là có thể mang đến thu nhập khá. Người làm nghề thủ công đang gặp khó trong vấn đề tìm đầu ra cho nguồn hàng", ông Kiên nói.