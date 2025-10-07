Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vỉa hè ở TP.HCM: Người mù, người đi xe lăn gặp 'chướng ngại vật' bốt điện, trụ đèn

Phan Diệp - Thanh Mai
07/10/2025 12:12 GMT+7

Trên vỉa hè nhiều tuyến đường ở TP.HCM, làn gạch nổi dành cho người mù được thiết kế để hỗ trợ di chuyển, nhưng thực tế lại bị bốt điện, trụ đèn và bảng hiệu chắn ngang.

Vỉa hè là phần đường dành riêng cho người đi bộ. Người đi bộ gồm rất nhiều đối tượng khác nhau như người già, người mù, đi xe lăn hoặc trẻ em... Nhưng lại có những "cái bẫy" sừng sững thách thức người đi bộ, đặc biệt là người mù, người khuyết tật.

Người mù, người đi xe lăn trên vỉa hè ở TP.HCM bị 'bẫy' vì điều này - Ảnh 1.

Bốt điện với lời cảnh báo “Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người” nằm trên đường gạch xúc giác - lối đi của người mù trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Ảnh: Thanh Mai

Người mù, người đi xe lăn trên vỉa hè ở TP.HCM bị 'bẫy' vì điều này - Ảnh 2.

Các cột điện và hàng rong trên vỉa hè đường Huỳnh Tấn Phát cũng tiềm ẩn rủi ro khi người mù đi theo làn gạch xúc giác

Ảnh: Thanh Mai

Cụ thể, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vỉa hè nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM có thiết kế làn riêng cho người mù. Lối đi cho người mù tạo nên từ hệ thống gạch lát xúc giác, có các gờ nổi giúp việc dùng gậy dò đường xác định hướng đi, tránh vật cản và di chuyển an toàn hơn. 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng QCVN 10:2024/BXD, tại các điểm giao cắt hoặc vị trí giáp đường phố thì sử dụng gạch chấm bi nhằm cảnh báo dừng lại. Đáng chú ý, khu vực này khi xây dựng phải đảm bảo thông thoáng, không có nắp cống, cây xanh, tủ cáp quang hay bốt điện che chắn để từ đó tạo lối đi an toàn và thuận tiện cho người mù.

Người mù, người đi xe lăn trên vỉa hè ở TP.HCM bị 'bẫy' vì điều này - Ảnh 3.
Người mù, người đi xe lăn trên vỉa hè ở TP.HCM bị 'bẫy' vì điều này - Ảnh 4.

Vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ có biển báo điểm dừng xe buýt “mọc” trên phần đường ưu tiên của người mù (trái). Vỉa hè trên đường Lê Lai bị các cây cột, xe máy, bảng hiệu… chắn lối đi dành cho người mù

Ảnh: Thanh Mai

Người mù, người đi xe lăn trên vỉa hè ở TP.HCM bị 'bẫy' vì điều này - Ảnh 6.
Người mù, người đi xe lăn trên vỉa hè ở TP.HCM bị 'bẫy' vì điều này - Ảnh 7.

Các bốt điện chiếm một phần làn đường ưu tiên cho người mù

Ảnh: Thanh Mai

Người mù, người đi xe lăn trên vỉa hè ở TP.HCM bị 'bẫy' vì điều này - Ảnh 10.

Vỉa hè trên đường Lý Tự Trọng tuy rộng rãi nhưng có nhiều thanh chắn xe máy, chậu cây và bốt điện

Ảnh: Thanh Mai

Tại một số tuyến đường ở TP.HCM, lối đi bị lấn chiếm bởi bốt điện, cột đèn hay biển báo... Điều này vô tình biến thành "chướng ngại vật", gây khó khăn và tiềm ẩn rủi ro cho người đi bộ, đặc biệt là người mù.

Chị Xuân Thủy (32 tuổi, ở phường Sài Gòn) cho biết: "Vỉa hè bị lấn chiếm bởi người bán hàng rong hay các cửa hàng làm chỗ đậu xe máy thì đó là chuyện ý thức của người dân. Nhưng khi các trụ đèn, bốt điện, cột điện... được dựng lên ngay lối dành cho người mù thì khác nào đánh đố người ta". 

"Chúng tôi đi ra đường thường phải có người giúp đỡ di chuyển, hoặc tự dùng gậy để dò đường đi. Chuyện đi trên vỉa hè nhưng gặp các vật cản như xe máy, trụ điện... là chuyện cơm bữa. Tôi phải tự cẩn trọng để không bị va vào nhưng nhiều lần cũng bị té", anh Nguyễn Viết Thanh (37 tuổi, ở phường Thủ Đức), một người mù làm nghề massage chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

