Không để bất ngờ về an ninh chính trị

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước khẳng định, những năm qua, toàn lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; lập nhiều thành tích.

Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Công an T.Ư, Đảng ủy Cục An ninh chính trị nội bộ làm tốt công tác tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu chỉ rõ được các nguy cơ đối với an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ và những nội dung công tác chiến lược trong thời gian tới để đề xuất bổ sung vào nghị quyết mới về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới sẽ được T.Ư khóa XIII xem xét tới đây.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ TTXVN

Cùng với đó là tập trung nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng, diễn biến tình hình từ sớm, từ xa các nguy cơ, âm mưu, hoạt động tấn công vào nội bộ để kịp thời tham mưu các cấp có chủ trương, giải pháp hiệu quả.

"Tuyệt đối không để Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, an ninh quốc gia", Chủ tịch nước nhấn mạnh và yêu cầu lực lượng an ninh chính trị nội bộ cần tiếp tục xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên, nhất là chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch tấn công trực diện, phủ định, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin - truyền thông.

Chủ tịch nước cũng chỉ đạo cần đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó có lực lượng an ninh chính trị nội bộ là một lực lượng trọng yếu của công an nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an ưu tiên đầu tư về mọi mặt để xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Đồng thời, luôn ý thức sâu sắc rằng "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" để lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói riêng luôn là "thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc", hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.