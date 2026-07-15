Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), sáng 15.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân mà còn là lúc nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi các thương binh, bệnh binh ẢNH: TTXVN

Cùng với đó là chăm lo, thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước...

Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh.

Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo tính nhân văn của chế độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân.

Không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần; không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm.

Cùng đó, phải quan tâm thiết thực đến gia đình và con cháu của các thương binh, bệnh binh, giúp gia đình ổn định cuộc sống, con cháu trưởng thành, lập nghiệp và tiếp nối truyền thống cha ông.

Thương, bệnh binh cần có hồ sơ sức khỏe

Đối với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan rà soát mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng chăm sóc.

Cần xác định đây là cơ sở đặc thù, cần được đầu tư cho chăm sóc dài hạn, lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ; ưu tiên nơi ở, bệnh xá, cấp cứu, thiết bị phục hồi chức năng và điều kiện tiếp cận cho người sử dụng xe lăn.

Mỗi thương binh, bệnh binh cần có hồ sơ sức khỏe được theo dõi liên tục, có phương án chăm sóc phù hợp với thương tật, bệnh nền và tuổi tác.

Trung tâm phải phối hợp thông suốt với các bệnh viện tuyến trên để khám chuyên khoa, hội chẩn, cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời; tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm việc điều trị; đặc biệt quan tâm đội ngũ trực tiếp chăm sóc; định mức nhân lực, đào tạo, thu hút, đãi ngộ và điều kiện làm việc phải phù hợp với tính chất đặc thù.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh đã tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm và tặng quà tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.