Không để trộm cát tiếp tục lộng hành ở hồ Biển Lạc

Mật phục "cát tặc" lộng hành hồ Biển Lạc

Hồ Biển Lạc rộng hơn 1.200 ha, nằm ở địa bàn 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh (Bình Thuận). Trong suốt những năm qua, hồ Biển Lạc là một trong nhiều điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép. Các tàu khai thác cát trái phép chủ yếu là của các cá nhân đưa xuống lòng hồ, lợi dụng đêm tối tổ chức bơm hút cát trộm.

Sau khi Báo Thanh Niên có loạt bài điều tra Cát tặc lộng hành, chính quyền địa phương ở đâu? phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên nhiều địa phương của tỉnh Bình Thuận thì Tỉnh ủy, UBND tỉnh này đã chỉ đạo ráo riết, quyết liệt xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Riêng UBND H.Tánh Linh và Đức Linh đã có nhiều kế hoạch, cùng phối hợp xử lý tình trạng các tàu hút cát trái phép trên sông La Ngà và lòng hồ Biển Lạc. Nhiều tàu hút cát trên sông La Ngà, hồ Biển Lạc đã được lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện đưa lên bờ. Đã có một thời gian dài, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông La Ngà và hồ Biển Lạc không còn lộng hành như trước.

Lực lượng chức năng H.Tánh Linh đưa tàu hút cát trên hồ Biển Lạc vào bãi tập kết sáng 21.8 NGUYỄN LONG

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép tại đây đã trở lại. Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 21.8, ông Giáp Hà Bắc, Chủ tịch UBND H.Tánh Linh, cho biết qua nắm địa bàn thời gian gần đây lực lượng chức năng phát hiện nhiều tàu trong lòng hồ Biển Lạc trở lại khai thác cát trái phép. UBND H.Tánh Linh đã chỉ đạo công an huyện và lực lượng chức năng tổ chức mật phục ngày đêm quyết triệt phá, bắt giữ các cá nhân, phương tiện khai thác cát trái phép.

Vào lúc 0 giờ 50 ngày 24.7.2023, Công an H.Tánh Linh cùng lực lượng chức năng mật phục trong lòng hồ Biển Lạc thuộc thôn 1, xã Gia An thì phát hiện 1 tàu sắt đang di chuyển. Trong quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện tàu sắt này di chuyển ra lòng hồ Biển Lạc và bắt đầu hoạt động khai thác bơm hút cát từ lòng hồ Biển Lạc lên khoang tàu. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án vây bắt quả tang. Lúc này, trên tàu sắt không có ký hiệu, không có giấy phép khai thác cát đang tổ chức hút khoảng 4 m3 cát. 2 người trên tàu khai tên T.V.Q (27 tuổi, ngụ xã Vũ Hòa, H.Đức Linh) là chủ tàu và Trịnh Hồng Minh (39 tuổi, ngụ xã Gia An, H.Tánh Linh) là người làm thuê. Cả 2 khai nhận khai thác cát trái phép. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện cùng tang vật để điều tra.

Bảng thông báo tạm giữ phương tiện

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 6.6, Công an H.Tánh Linh phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện T.A.V. (18 tuổi, ngụ xã Gia An) điều khiển tàu sắt chở cát từ hồ Biển Lạc cập bãi cát. Tàu sắt có chiều dài 21 m, chiều rộng 4 m, có gắn giàn bơm hút cát. Lúc này trên khoang tàu chứa đầy cát, với tổng khối lượng đo được 18 m3.

Làm việc với cơ quan công an, V. khai nhận là người được ông T.A.T (49 tuổi, ngụ xã Gia An) thuê hút cát trong hồ Biển Lạc. Khai nhận với cơ quan công an, ông T. cho biết tàu sắt này được ông mua của người khác để bơm hút cát. Đây là chuyến đầu tiên ông đưa tàu ra hồ Biển Lạc khai thác cát và bị bắt giữ.

Tiếp đó, khoảng 1 giờ ngày 29.6, Công an H.Tánh Linh phối hợp với các cơ quan chức năng mật phục trên hồ Biển Lạc, phát hiện N.T.H (38 tuổi, ngụ xã Gia An) và Vũ Quang Quân (47 tuổi, ngụ xã Vũ Hòa, H.Đức Linh) đang bơm hút cát trái phép từ lòng hồ Biển Lạc lên khoang tàu. Khi lực lượng chức năng bắt quả tang, trên khoang tàu có chứa khoảng 9 m3 cát.

Ông Giáp Hà Bắc cho biết trong 3 vụ bắt quả tang trên hiện có 1 vụ Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Các tàu hút cát bị tạm giữ tại trụ sở UBND xã Gia An

Vào cuộc xử lý

Ông Giáp Hà Bắc cho biết sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài Cát tặc lộng hành, chính quyền địa phương ở đâu?, ngày 8.12.2022, UBND H.Tánh Linh và UBND H.Đức Linh cùng ký kế hoạch về việc phối hợp kiểm tra, xử lý phương tiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực hồ Biển Lạc, trên sông La Ngà. Hiện nay còn lại 34 tàu đang neo đậu trên hồ Biển Lạc và sông La Ngà, trong đó khu vực hồ Biển Lạc 25 tàu (địa bàn H.Tánh Linh 17 tàu, H.Đức Linh 8 tàu), khu vực sông La Ngà còn 9 tàu (H.Tánh Linh 6 tàu và H.Đức Linh 3 tàu).

Để xử lý dứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông La Ngà, lòng hồ Biển Lạc, UBND H.Tánh Linh đã chỉ đạo lực lượng chức năng chuẩn bị bến bãi để tập kết các ghe, tàu hút cát sau khi được lai dắt về tạm giữ.

Ngày 21.8, lực lượng chức năng huyện Tánh Linh và Đức Linh đã phối hợp ra quân cưỡng chế, lai dắt các tàu hút cát không phép trên hồ Biển Lạc về bãi tập kết. Trả lời Thanh Niên ngày 21.8, ông Dương Quý Bắc, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường H.Tánh Linh, cho biết trong ngày ra quân đầu tiên lực lượng chức năng đã lai dắt, đưa vào điểm tập kết 6 tàu hút cát. Các tàu này không có giấy phép hoạt động trên hồ Biển Lạc. Việc kéo các tàu hút cát trên hồ Biển Lạc và sông La Ngà kéo dài đến ngày 25.8.

Ông Giáp Hà Bắc cho biết để đưa các tàu hút cát không phép vào bãi tập kết, huyện đã chỉ đạo lực lượng công an bố trí nhân sự, phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống, có phương án xử lý các đối tượng chống đối, chống người thi hành công vụ trong thời gian lai dắt, cẩu tàu hút cát vào bãi tập kết.

"Công tác này sẽ được lực lượng chức năng huyện Tánh Linh và Đức Linh thực hiện từ ngày 21 - 25.8. Chúng tôi kiên quyết xử lý tới cùng, không để cho trộm cát tiếp tục lộng hành trong lòng hồ Biển Lạc cũng như dọc sông La Ngà", ông Giáp Hà Bắc khẳng định.