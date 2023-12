'Không để xảy ra oan sai, không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế'

Chiều 25.12, Viện KSND tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024 của ngành kiểm sát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo.



Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại trụ sở Viện KSND tối cao đến 817 điểm cầu trong toàn ngành kiểm sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị TTXVN

Điều tra, khởi tố nhiều "đại án"

Theo báo cáo, tình hình tội phạm năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng so với năm 2022.

Trong đó, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tại một số địa bàn ở khu vực Tây nguyên còn tiềm ẩn nguy cơ và phát sinh phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tội phạm về trật tự xã hội xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới như thành lập các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính, công ty luật, công ty mua bán nợ... để đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản.

Chưa kể là các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, có tổ chức, xuyên quốc gia; một số vụ tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe diễn biến phức tạp.

Trước bối cảnh trên, toàn ngành kiểm sát đã có nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 98.369 vụ án hình sự (tăng 13,4% so với năm 2022).

Số vụ án về tham nhũng, chức vụ, trật tự xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường… đều tăng; nhiều vụ có tính chất phức tạp và gây hậu quả đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, ngành kiểm sát đã thực hiện tốt các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra chủ động phát hiện, mở rộng và đẩy nhanh tiến độ điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng.

Điển hình như các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan, Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh...

Không để xảy ra trường hợp bị oan, sai

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí và đánh giá cao kết quả công tác của ngành kiểm sát trong năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ truyền thống ngành kiểm sát

Theo Chủ tịch Quốc hội, những kết quả này càng đáng trân trọng trong bối cảnh khối lượng công việc của cả hệ thống chính trị nói chung và của ngành kiểm sát nói riêng ngày càng tăng, biên chế có hạn, áp lực công việc ngày càng lớn.



Để tiếp tục phát huy những gì đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Viện KSND tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, toàn ngành cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; không để xảy ra trường hợp bị oan, sai trong tố tụng hình sự; không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế; tạo điều kiện, môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đồng thời, tập trung giải quyết tốt các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính; tăng cường kiểm sát và kiến nghị xử lý các trường hợp chậm thi hành án; đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền.

Mặt khác, ngành kiểm sát cần tập trung sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân công và sử dụng hợp lý, hiệu quả biên chế cán bộ hiện có; tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành…