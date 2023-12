Viện KSND tối cao rút kinh nghiệm một vụ tiền phạm tội được 'chuyển hóa' cho bên thứ 3

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Thị Triểu và bà Huỳnh Thị Chông đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại H.Hiệp Thành, Tây Ninh. Năm 2010, bị cáo Triểu lén lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ tùy thân của bà Chông đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP An Bình, vay 2,5 tỉ đồng.



Năm 2017, mặc dù giấy chứng nhận đang thế chấp tại ngân hàng, bà Triểu vẫn bán đất cho vợ chồng ông Nguyễn Duy Nhật với giá 5 tỉ đồng. Khi nhận 4,9 tỉ đồng từ vợ chồng ông Nhật, bị cáo Triểu thanh toán cho Ngân hàng TMCP An Bình 2,5 tỉ đồng, còn lại bị cáo chi tiêu cá nhân. Sau khi vợ chồng ông Nhật được cập nhật sang tên giấy tờ đất, đến nhận bàn giao nhà, đất thì sự việc được phát hiện.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Triểu 19 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Ngân hàng TMCP An Bình hoàn trả cho ông Nguyễn Duy Nhật hơn 2,5 tỉ đồng, buộc bị cáo Triểu bồi thường cho ông Nhật hơn 2,8 tỉ đồng; kiến nghị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố Huỳnh Thị Triểu về hành vi gian dối vay tiền tại Ngân hàng TMCP An Bình và ngân hàng được quyền yêu cầu giải quyết hơn 2,5 tỉ đồng đối với Triểu.

Sau bản án sơ thẩm, Ngân hàng TMCP An Bình kháng cáo, cho rằng ngân hàng không phải trả lại hơn 2,5 tỉ đồng. Bản án hình sự phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM sau đó sửa bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự: buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ tiền cho ông Nhật, ngân hàng không phải trả. Sau khi xử phúc thẩm, Chánh án TAND tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc, kháng nghị bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM về phần trách nhiệm dân sự.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND tối cao, hủy phần bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh về việc buộc Ngân hàng TMCP An Bình hoàn trả hơn 2,5 tỉ đồng cho ông Nhật.

Theo TAND tối cao, bị cáo Triểu chiếm đoạt 4,9 tỉ đồng của vợ chồng ông Nguyễn Duy Nhật. Theo khoản 1 điều 48 Bộ luật Hình sự, người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu. Vì vậy, bị cáo phải bồi thường 4,9 tỉ đồng cho ông Nhật.

Tuy nhiên, trong 4,9 tỉ đồng chiếm đoạt, bị cáo dùng hơn 2,5 tỉ đồng chuyển trả cho Ngân hàng TMCP An Bình để lấy giấy chứng nhận đất. Theo TAND tối cao, bản chất số tiền Triểu dùng để trả nợ ngân hàng là tiền của ông Nhật, vì vậy tòa sơ thẩm buộc ngân hàng trả về cho ông Nhật là đúng.

Với việc vụ trên, Viện KSND tối cao thông báo để các đơn vị trong ngành rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.