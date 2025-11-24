‘Không Độ không stress’: Công thức ‘giải nhiệt’ của gen Z

Anh mở tủ lạnh, lấy chai Trà Xanh Không Độ. Tiếng "tách" bật nắp vang lên như mở ra một khoảng thở. Một ngụm mát lạnh, hương vị trà xanh thiên nhiên lan tỏa, kéo theo cảm giác sảng khoái nhẹ tênh. Mọi thứ như chậm lại, chỉ còn vị trà, hơi thở sâu và sự bình yên tinh khiết.

https://www.youtube.com/watch?v=D8F8aEwy4p8

Cùng lúc đó, Huyền Trang, designer 25 tuổi, vừa "sống sót" qua ba tuần liền ngủ bên bàn phím và café cầm hơi. Cô chọn cách "teleport" ra khỏi thành phố. Và Lan, nữ content creator nhỏ nhắn, sau 1 tháng cày view, chạy KPI đến "cháy máy", đã quyết định trốn lên núi để "reset" tinh thần.

Ba người trẻ, ba nhịp sống khác nhau, nhưng chung một mục tiêu: giải nhiệt cuộc sống trước khi cuộc đua cuối năm "đốt cháy" họ.

Khi trà xanh cùng thiên nhiên trở thành nút "reset" tinh thần

"Ngừng chạy đua một lúc để nghe chính mình thở". Huyền Trang từng là người ám ảnh với năng suất, nghĩ nghỉ ngơi là lãng phí thời gian. Nhưng cô nhận ra: khi tinh thần căng thẳng, sáng tạo cũng tắt theo.

Cuối tuần, Trang chọn một homestay tại Vườn quốc gia Chàm Chim, nơi có cánh rừng xanh mướt, tiếng nước róc rách và tiếng chim rộn ràng để giải nhiệt cuộc sống.

Người trẻ chill với Trà xanh Không độ bên hiên nhà để tận hưởng khoảnh khắc thư giãn và sảng khoái cho tâm trí

Sáng sớm, cô ngồi chill bên thềm nhà, ngắm nhìn sự thay đổi của đất trời, bật chai Trà Xanh Không Độ. Vị trà xanh thiên nhiên nguyên chất với EGCG mát lạnh như dội vào tâm trí đang quá tải bởi căng thẳng, mệt mỏi, khiến cô thấy mọi thứ nhẹ đi. Như nút F5 được bấm cho tinh thần.

"Ngồi uống trà, nghe chim hót… mọi thứ tự động chậm lại, nhẹ nhàng, sảng khoái và dễ thở hơn. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy", Trang nói.

Theo Talentnet Group, năm 2024 có 62% gen Z Việt Nam cho rằng cân bằng công việc, cuộc sống là ưu tiên hàng đầu. Vietcetera ghi nhận 51% gen Z châu Á đối diện với vấn đề sức khỏe tâm lý do ranh giới giữa công việc và cuộc sống ngày càng mờ.

Với Trang, healing không chỉ là nghỉ ngơi. Đó là cách cô giảm stress, tìm lại tinh thần thư thái, cảm giác sảng khoái để "on-top" trong cuộc đua sắp tới.

Hybrid working: Linh hoạt công việc và linh hoạt tinh thần "Không Độ"

"Một ngụm trà, một ý tưởng bật sáng giữa deadline dồn dập". Ở tuổi 27, Thế Hiển từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng chuỗi deadline liên tiếp khiến anh cảm thấy ý tưởng dường như bị bay sạch.

Một laptop, playlist yêu thích và chai Trà Xanh Không Độ bên cạnh để giải nhiệt cuộc sống, cho ý tưởng tuôn trào giữa nhịp deadline dồn dập

Một sáng thứ ba, thay vì đến văn phòng, anh chọn một quán café nhỏ. Laptop mở, playlist yêu thích vang lên, bên cạnh là chai Trà Xanh Không Độ còn phủ sương lạnh.

Một ngụm dài. Hương vị trà xanh thiên nhiên với EGCG thơm ngon, mát lạnh tràn khắp cơ thể, khơi dậy cảm giác sảng khoái, giúp từng dòng code tuôn trào không dứt.

"Làm việc thông minh không chỉ là hoàn thành deadline, mà còn là giữ mình không bị deadline nuốt chửng", Hiển tươi cười chia sẻ.

Làm việc linh hoạt đang là lựa chọn yêu thích của gen Z khi Talentnet Group ghi nhận 45% người trẻ chọn mô hình hybrid. Đây không chỉ là cách hoàn thành công việc, mà còn là cách giữ nhịp sống vừa năng suất, vừa dễ thở giữa bộn bề.

Với Hiển, chai Không Độ trở thành "khoảng nghỉ mini": đủ nhanh để không ngắt mạch công việc, đủ mát để reset đầu óc trước khi tiếp tục chinh phục deadline. Nó không chỉ là nước giải khát, mà là người bạn đồng hành giúp tinh thần sảng khoái, giảm căng thẳng, cân bằng và sáng tạo hơn.

Micro-travel: Tận hưởng tự do và sảng khoái sau những ngày chạy KPI

"48 giờ. Không deadline. Tạm quên KPI. Chỉ có núi rừng và một chai trà xanh mát lạnh". Ngọc Lan, 25 tuổi, nữ content creator "burn out" sau một tháng quay video, chạy KPI và đêm nào cũng thức tới 2 giờ sáng, Lan quyết định "biến mất" 48 giờ. Cô chọn micro-travel, chuyến đi ngắn để giải nhiệt cuộc sống.

Micro-travel và chai Trà Xanh Không Độ giúp gen Z giải nhiệt cuộc sống, refresh tinh thần để trở lại với công việc sáng tạo

"Mình chạy deadline theo từng chỉ số Tiktok, Facebook. Mắt dán chặt vào màn hình, nhưng đầu thì trống rỗng, căng thẳng. Nếu không dừng lại, mình sẽ thành một "robot" sản xuất nội dung chứ không còn là người sáng tạo nữa", Lan chia sẻ.

Một buổi chiều đầu tháng 11, Lan cùng bạn dựng lều trên núi Chứa Chan (Đồng Nai). Ngắm núi rừng thấp thoáng dưới chân, cô nhấp một ngụm Trà Xanh Không Độ. Hương vị thơm ngon, thanh mát từ lá trà xanh nguyên chất với EGCG lan tỏa, hòa vào làn gió giúp cô giảm căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống hoàn toàn.

"Công việc sáng tạo, mình cần đầu óc luôn ở trạng thái thư giãn nhất. Trà Xanh Không Độ giúp mình giảm stress, thêm sảng khoái, tâm trí được xoa dịu nghe thấy tiếng nói của chính mình chứ không phải tiếng gọi của KPI", Lan bày tỏ.

Theo Booking.com, 62% gen Z Việt Nam chọn các chuyến đi ngắn ngày như Lan để hồi phục tinh thần, minh chứng cho việc work-life balance luôn là ưu tiên hàng đầu. Micro-travel là cách họ giải nhiệt tâm trí và tìm lại sự trong trẻo, và trong những chuyến đi ấy, Trà Xanh Không Độ là người bạn đồng hành giúp họ "refresh" tinh thần, sảng khoái để bước tiếp với tâm thế hứng khởi.

"Không Độ không stress": Khi gen Z giải nhiệt cuộc sống để cân bằng

Thế Hiển, Trang và Lan, ba hành trình khác nhau, nhưng chung một điều: giữa guồng quay hiện đại, người trẻ đang tìm cách giải nhiệt cuộc sống để giữ tinh thần sảng khoái, cân bằng và hạnh phúc.

Người trẻ và những khoảnh khắc giải nhiệt cuộc sống đầy thi vị cùng Trà Xanh Không Độ

Một ngụm trà, một hơi thở sâu giúp mọi căng thẳng mệt mỏi tan biến. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, mùi trà lan tỏa, tiếng lá xào xạc… tất cả hòa thành khoảnh khắc giải nhiệt cuộc sống, nơi bình yên không ở đâu xa, mà ở ngay khi ta chọn sống chậm và nhấp một ngụm Trà Xanh Không Độ.

Trong guồng quay của deadline, KPI và áp lực, gen Z đang viết lại cách sống của riêng mình: linh hoạt hơn, cân bằng hơn, và biết "thở" giữa nhịp nhanh của thời đại.

Và giữa những khoảnh khắc ấy, Trà Xanh Không Độ không chỉ là thức uống, mà là người bạn đồng hành giúp họ giải nhiệt cuộc sống, làm mát tâm trí, giữ tinh thần sảng khoái, để tiếp tục hành trình của mình một cách thư thái, nhẹ nhàng và đầy tích cực.



