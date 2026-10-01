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    Thời sự

    Không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, 2 người bị phạt 27 triệu đồng

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    Hai người không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, chạy xe ngược chiều trên đường bị Cảnh sát giao thông Gia Lai xử phạt 27 triệu đồng.

    Ngày 1.10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa xử phạt 2 thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách và chạy ngược chiều, với tổng số tiền phạt 27 triệu đồng.

    Không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, 2 thanh niên bị phạt 27 triệu đồng - Ảnh 1.

    Hai người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách và chạy ngược chiều bị người dân quay lại video

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Trước đó, ngày 29.9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 nhận được video phản ánh của người dân về 2 người đi trên 1 xe máy có hành vi vi phạm trên đường Võ Thị Sáu (xã Kbang, tỉnh Gia Lai).

    Cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm và có hành vi lạng lách đánh võng, chạy ngược chiều, gây nguy hiểm cho người đi đường.

    Lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và mời 2 người là T.T.T (18 tuổi) và Đ.V.M (17 tuổi, cùng trú tại xã Kbang) lên làm rõ. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận các hành vi vi phạm.

    Không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, 2 thanh niên bị phạt 27 triệu đồng - Ảnh 2.

    Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt 27 triệu đồng đối với T. và M. về các hành vi vi phạm

    ẢNH: SƠN TÙNG

    Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt 27 triệu đồng đối với T. và M. về các lỗi vi phạm; đồng thời răn đe, giáo dục và yêu cầu 2 thanh niên viết cam kết không tái phạm.

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