Trung tá CSGT bị tài xế không đội mũ bảo hiểm tông trúng

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Đạt (25 tuổi) và Bùi Mạnh Thắng (26 tuổi, cùng trú tại xã Hợp Kim) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trung tá CSGT bị tài xế xe máy tông trúng, nhập viện cấp cứu ẢNH: CACC

Khoảng 15 giờ ngày 6.6, Đạt điều khiển xe máy Honda Lead, chở theo Thắng, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi đến tuyến đường 12B thuộc địa phận xóm Phố Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến, tổ công tác CSGT thuộc Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao vào vị trí trung tá Bùi Thanh Tùng đang thực hiện nhiệm vụ. Hậu quả khiến vị CSGT bị ngã, chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp cùng lực lượng liên quan khống chế, bắt giữ 2 thanh niên.

Cơ quan công an đề nghị mỗi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng.