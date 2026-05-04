Không được yêu cầu học thuộc bài mẫu để kiểm tra cuối năm

K HÔNG SO SÁNH HỌC SINH NÀY VỚI HỌC SINH KHÁC

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối năm học 2025-2026 đối với cấp tiểu học. Theo đó, mục đích của việc kiểm tra đánh giá là nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh (HS); hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM trong một giờ ôn tập ẢNH: THÚY HẰNG

Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh "đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên (GV), HS, cha mẹ HS, trong đó đánh giá của GV là quan trọng nhất". Đồng thời "đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của HS; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của HS; giúp HS phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh HS này với HS khác, không tạo áp lực cho HS, GV và cha mẹ HS".

Đề kiểm tra định kỳ cuối năm học cần thực hiện theo điều 7 của Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, thiết kế theo các mức 1, 2, 3, từ nhận biết; tới kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề tương tự và biết vận dụng nội dung đã học để giải quyết vấn đề mới/đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

Từ thực tế đơn vị, các trường học phải xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn tập phù hợp; lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ đối với HS chưa hoàn thành chương trình lớp học. "Việc ôn tập thực hiện tại lớp học; đối với lớp học 2 buổi/ngày, không giao bài tập về nhà; không tổ chức dạy học theo đề cương, bài mẫu mang tính áp đặt; không yêu cầu HS học thuộc bài mẫu. GV hướng dẫn HS phương pháp tự học, tự ôn tập", Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo.

K IỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VỚI TÂM LÝ THOẢI MÁI, TỰ TIN

Hiện Phòng Văn hóa - Xã hội UBND P.Phú Thạnh (TP.HCM) đã triển khai hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2025-2026 tới các trường tiểu học trên địa bàn. Theo đó, hiệu trưởng các trường tiểu học phải "xây dựng lịch kiểm tra định kỳ cuối kỳ 2 phù hợp; chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kỳ đảm bảo đủ kiến thức và yêu cầu cần đạt của từng khối lớp, không gây áp lực, quá tải cho HS; xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ HS; nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục HS; xác nhận kết quả đánh giá HS cuối năm học; xét lên lớp; quản lý hồ sơ đánh giá HS".

Các trường có trách nhiệm thông báo lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ đến cha mẹ HS để phối hợp cùng nhà trường trong việc chăm lo sức khỏe và động viên, khuyến khích HS tham gia kiểm tra, đánh giá với tâm lý thoải mái, tự tin.

Đối với các lớp 1, 2, 3, 4, có thể bố trí lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối năm học từ tuần 34. Đối với lớp 5, hiệu trưởng có thể bố trí lịch kiểm tra từ tuần 33 trên cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu cần đạt của các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định của chương trình. Riêng môn tiếng Việt (đọc hiểu và viết), môn toán và tiếng Anh (viết) của HS lớp 5 sẽ kiểm tra tập trung, bắt đầu từ ngày 6.5 ở các trường tiểu học trên địa bàn phường.

P.Phú Thạnh cũng yêu cầu đối với HS lớp 5, thực hiện theo điểm b, khoản 2, điều 12 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của GV trường THCS trên cùng địa bàn. Các trường tiểu học và THCS trên cùng địa bàn chủ động phối hợp trong việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra đối với HS lớp 5 theo quy định, phân công GV tham gia do hiệu trưởng các trường thống nhất.

Học sinh các trường tiểu học tại TP.HCM chuẩn bị bước vào kiểm tra định kỳ cuối năm học 2025-2026 ảnh: Thúy Hằng

P HỤ HUYNH VẪN LO

Tuy vậy, nhiều phụ huynh vẫn "lo sốt vó" trước kỳ kiểm tra cuối kỳ 2 của con em và cho rằng nếu không cho con học thuộc lòng đề cương, bài mẫu thì không yên tâm.

Chị N.T.A (trú P.An Phú Đông, TP.HCM, phụ huynh có con học lớp 4) cho rằng các bé tiểu học bây giờ học nặng hơn chương trình ngày trước. Kiến thức toán lớp 4 với phân số, cộng trừ - nhân chia phân số, rút gọn phân số...; đề cương ôn tập các môn đều dài mấy trang A4, mỗi môn có hơn 20 câu để ôn tập. "Nếu phụ huynh không có kiến thức để kèm con học ở nhà là thua luôn", chị A. nói.

Anh Đ.N.H (phụ huynh trú P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM) cũng cho rằng đáng lo nhất là tập làm văn. Với những dạng đề phổ biến ở cấp tiểu học như tả đồ vật, tả người em yêu quý, tả phong cảnh, kể lại một hoạt động/ngày hội mà em tham gia, chứng kiến…, nhiều HS viết theo "lối mòn", viết theo những câu đã được cô giáo sửa cho ở trên lớp, nhiều em về nhà học thuộc lòng, thậm chí thuộc cả dấu chấm, dấu phẩy, để an toàn, được chấm điểm tốt. "Nếu viết văn mà cũng "học vẹt", "viết vẹt", các em có thể học cho chính mình, phát triển tư duy được không?", anh H. đặt vấn đề.