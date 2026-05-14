'Không hoa tay' nhưng vẫn cắm hoa, yêu đời

Trang mạng xã hội mang tên "Góc của Thương" là nơi chị Nguyễn Thị Thương (27 tuổi), hiện sống và làm việc tại P.Hạc Thành (Thanh Hóa), lưu giữ những điều bình dị trong cuộc sống thường ngày.

Trong các đoạn clip ngắn, cô gái Thanh Hóa khéo léo tự tay nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa hay tận hưởng những khoảnh khắc giản đơn bên gia đình và bạn bè. Điều khiến nhiều người xúc động là tất cả đều được chị thực hiện chỉ với một cánh tay.

Góc nhỏ bình yên

Khuyết cánh tay trái từ khi sinh ra, chị Thương đã sớm quen với việc phải tự mình học cách làm mọi thứ khó khăn hơn người khác. Dẫu vậy, thay vì né tránh, cô gái trẻ lại chọn cách sống tích cực. Nhiều clip nhận về hàng triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận động viên. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực sống của cô gái Thanh Hóa, gửi đến chị những lời chúc bình an và hạnh phúc.

Ảnh: NVCC

Tiệm hoa là nơi chị Thương theo đuổi đam mê ẢNH: NVCC

Chị Thương cho biết hơn một năm trước, chị lập trang cá nhân trên mạng xã hội với mục đích ban đầu chỉ đơn giản là chia sẻ những khoảnh khắc thường nhật bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. "Mình chỉ muốn kể về cuộc sống bình thường của mình như một cuốn nhật ký nhỏ, không ngờ các clip đó lại được nhiều người yêu thương đến vậy. Dần dần, số lượng clip trên kênh của mình cứ thế nhiều thêm. Đây là chốn bình yên của mình sau một ngày làm việc", chị nói.

Theo chị Thương, mạng xã hội giúp chị kết nối với nhiều người bạn mới, đồng thời lan tỏa những điều tích cực mà bản thân luôn muốn hướng đến. "Đọc bình luận của mọi người, mình thấy rất vui và được tiếp thêm động lực. Mình nghĩ chỉ cần mình sống tích cực thì năng lượng đó cũng sẽ lan sang người khác", cô gái trẻ tâm sự.

Thương kể, từ nhỏ đến lớn, chị luôn cố gắng tự làm mọi việc bằng một tay, dù phải mất rất nhiều thời gian. Tuổi thơ của chị từng không ít lần bị phủ bóng bởi những lời trêu chọc vì sự khiếm khuyết của cơ thể. Có những giai đoạn, cô bé ngày ấy trở nên khép kín và mặc cảm. Tuy nhiên, chính sự yêu thương và bảo vệ của gia đình đã giúp chị vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy. "Gia đình chưa bao giờ để mình cảm thấy mình là người khác biệt", chị Thương tâm sự.

Càng trưởng thành, chị càng học cách nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tập trung vào những điều tích cực thay vì tự ti về khiếm khuyết của bản thân.

Tự lập và theo đuổi điều mình thích

Cha mẹ của chị Thương là ông Nguyễn Văn Long (54 tuổi) và bà Trần Thị Thuyển (52 tuổi). Ông bà có 3 người con, trong đó Thương là chị cả. Khi con gái sinh ra với sự thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, ông Long và bà Thuyển càng dành nhiều tình yêu thương, luôn đồng hành cùng con trong mọi giai đoạn cuộc sống. "Chúng tôi đặt tên con là Thương vì mong rằng khi người khác gọi tên con thì người ta cũng sẽ thương con", mẹ chị xúc động nói.

Chị Thương (bìa trái) hạnh phúc bên gia đình ẢNH: NVCC

Ông Long làm nghề tài xế, còn bà Thuyển bán tạp hóa để nuôi các con ăn học. Với vợ chồng ông bà, các con luôn là niềm tự hào lớn nhất.

Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Thanh Hóa, chị Thương làm nhiều công việc khác nhau trước khi trở thành nhân viên kinh doanh cho một hãng sơn nước hiện tại.

Cô gái trẻ sống tự lập trong căn phòng trọ cách nhà hơn 35 km, tự chăm sóc bản thân và sắp xếp cuộc sống riêng. Cuối tuần, chị về nhà phụ mẹ bán hàng và quây quần cùng gia đình. Ngoài công việc chính, chị còn mở một shop hoa online với cái tên khá đặc biệt: "Tiệm hoa - không hoa tay". Với chị Thương, cái tên ấy giống như một cách tự trêu vui về bản thân, đồng thời cũng là lời nhắc rằng dù không có "hoa tay", thậm chí khiếm khuyết một cánh tay, chị vẫn có thể theo đuổi điều mình yêu thích nếu không bỏ cuộc.

"Mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mình có công việc để làm, có gia đình yêu thương, có bạn bè, đồng nghiệp và cả những người luôn dõi theo, ủng hộ mình. Với mình, như vậy đã là hạnh phúc", cô gái trẻ chia sẻ.