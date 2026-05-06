Trái tim đầy khát vọng của cô gái thiếu đôi tay lành lặn

Mạng xã hội gần đây lan tỏa nhiều đoạn clip ghi lại cuộc sống hằng ngày của một nữ sinh viên đặc biệt. Dù sinh ra thiếu đôi tay lành lặn như người khác, cô gái ấy vẫn tự thực hiện mọi sinh hoạt, từ việc học tập đến chăm sóc bản thân, với thái độ lạc quan, tích cực. Câu chuyện khiến nhiều người tin rằng nghịch cảnh không thể ngăn cản một trái tim đầy khát vọng.

Dù thiếu đôi tay lành lặn, Ngọc Mãi vẫn lạc quan và nỗ lực ẢNH: NVCC

"Ba em đã khóc nhiều lắm…"

Chia sẻ với Thanh Niên, Đỗ Thị Ngọc Mãi (19 tuổi, quê Cà Mau), hiện là sinh viên khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH-NV,

ĐHQG TP.HCM, cho biết mình sinh ra trong một gia đình thuần nông. Khi mẹ của Mãi mang thai, những lần siêu âm trắng đen không phát hiện bất thường vì thai nhi luôn nằm sấp. Chỉ đến khi em chào đời, sự thật mới khiến cả gia đình lặng người. "Ba em đã khóc nhiều lắm…", Mãi nghẹn ngào nhớ lại.

Tuổi thơ của Mãi là chuỗi ngày học cách làm mọi việc theo cách riêng. Một việc đơn giản như mặc quần áo, người bình thường chỉ mất ít phút thì cô gái phải loay hoay gần nửa tiếng.

Từ nhỏ Mãi phải học cách làm mọi thứ theo cách riêng ẢNH: NVCC

Sự khác biệt về cơ thể cùng những ánh nhìn tò mò từ người lạ từng khiến Mãi thu mình lại. Cô chọn cách im lặng, hạn chế giao tiếp vì sợ bị chú ý. "Lúc đó, em nghĩ càng ít người nhìn thấy mình càng tốt", nữ sinh viên tâm sự.

Thế rồi, thế giới khép kín ấy dần mở ra khi Mãi nhận ra mình không hề đơn độc. Bên cạnh gia đình, sự dịu dàng và sẻ chia của bạn bè chính là "liều thuốc" chữa lành những mặc cảm. Như người bạn thân Phạm Thanh Tiền, suốt năm lớp 12, dù nhà cách xa hơn 10 km và ngược đường, Tiền vẫn đều đặn đưa đón Mãi mỗi ngày, còn tỉ mỉ buộc cho bạn những kiểu tóc thật đẹp.

Biến cố tiếp tục ập đến khi cha Mãi gặp tai nạn lao động, sức khỏe suy giảm, kinh tế gia đình trở nên khó khăn. Đã có lúc Mãi định từ bỏ ước mơ đại học. Tuy nhiên, câu nói giản dị của mẹ: "Con cứ đi học đi, ba mẹ sẽ cố gắng" đã trở thành động lực để cô bước tiếp.

Mẹ luôn đồng hành cùng Ngọc Mãi ẢNH: NVCC

Bước ra khỏi "vỏ ốc" nhờ tình thương

Rời quê lên TP.HCM học tập, không còn mẹ bên cạnh hỗ trợ, Ngọc Mãi bắt đầu hành trình tự lập đầy gian nan. Chính trong những ngày tháng đó, cô quyết định chia sẻ cuộc sống lên TikTok như một cách đối diện với chính mình.

Không ngờ, những video giản dị ấy lại chạm đến trái tim của nhiều người. Kênh TikTok của cô gái thiếu đôi tay lành lặn hiện đã thu hút hơn 132.000 người theo dõi, với hàng ngàn bình luận động viên, khích lệ.

Tại môi trường đại học, Mãi tiếp tục nhận được sự đồng cảm từ thầy cô, bạn bè. Thạc sĩ Võ Phúc Toản, cố vấn học tập của lớp, ấn tượng khi Mãi chủ động ứng cử vào ban cán sự. Theo thầy Toản, việc học trong thời đại số đòi hỏi nhiều thao tác trên máy tính - điều không dễ với người thiếu đôi tay đầy đủ nhưng Mãi vẫn duy trì kết quả học tập ổn định.

Những suất học bổng cùng chính sách miễn học phí từ nhà trường đã trở thành điểm tựa giúp Mãi yên tâm theo đuổi ước mơ.

Sự tiếp sức từ giảng đường và tình thương của mọi người dần giúp cô gái trẻ cởi bỏ lớp vỏ mặc cảm. "Cuộc đời không quá dài để mình cứ tự ti mãi. Em nhận ra nếu mình nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng thì cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng lại với mình", Mãi cười.

Hiện tại, cô sinh viên năm nhất ấp ủ ước mơ trở thành giảng viên, để có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ giống như mình. Từ một cô gái từng chỉ mong "không ai nhìn thấy mình", giờ đây Mãi đang dần tỏa sáng theo cách rất riêng. Không phải vì sự khác biệt, mà vì cách Mãi bước qua sự khác biệt ấy.