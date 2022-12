Không khí lạnh ‘cường độ rất mạnh’ sẽ gây rét rộng khắp Bắc bộ đến Tây nguyên

Đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông

Trao đổi với Thanh Niên chiều 16.12, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã chia sẻ thông tin nhận định về đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh tác động đến thời tiết nước ta gây rét trên phạm vi rất rộng, trải dài từ Bắc bộ đến Tây nguyên.

Cụ thể, đến chiều tối và đêm nay 16.12, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ và tiếp tục lan rộng đến Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ… Dự báo thời tiết từ ngày mai 17.12, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét đậm, rét hại.

Ông Hưởng cho rằng, hiện có 3 yếu tố có thể khẳng định đợt không khí lạnh này có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông 2022 - 2023 đến nay.

Thứ nhất, dự báo trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc bộ có khả năng giảm xuống dưới 10 độ C. Vùng núi và trung du Bắc bộ nhiệt độ dưới 6 độ C; vùng núi cao có khả năng giảm xuống dưới 0 độ C.

Dự báo với nền nhiệt độ này, vùng núi cao ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn... có khả năng cao xảy ra hiện tượng băng giá, sương muối trong các ngày 18 - 19.12

Thứ hai, đợt không khí lạnh này không chỉ gây giảm nhiệt độ ở Bắc bộ, Trung bộ mà dự báo ở Tây nguyên cũng giảm sâu. Dự báo ngày 18.12, Tây nguyên bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh, thời tiết có khả năng chuyển rét.

Thứ ba, đợt không khí lạnh sẽ gây gió mạnh trên nhiều vùng biển, phổ biến ở cường độ cấp 7. Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8, sóng cao 5 - 7 m, biển động rất mạnh.





Mùa đông sẽ rét hơn, có nhiều đợt rét

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, cùng với nền nhiệt độ giảm sâu kèm với trời mưa diện rộng ở nhiều khu vực khiến người dân ở Trung bộ sẽ cảm nhận rét sâu hơn.

Dự báo đợt không khí lạnh này chủ yếu gây mưa ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mưa bắt đầu trong khoảng đêm và gần sáng 17.12 đến sáng sớm 18.12, với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa xảy ra trên diện rộng và không có khả năng xảy ra các điểm có lượng mưa đặc biệt lớn.

Ông Hưởng cũng cho biết, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 12.2022 và tháng 1.2023, nhiệt độ trung bình ở Bắc bộ sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C. Dự báo mùa đông ở Bắc bộ sẽ rét hơn những năm gần đây, với nhiều đợt rét nối tiếp nhau.

“Chúng tôi nhận định, các đợt rét đậm, rét hại xảy ra tập trung từ cuối tháng 12.2022 đến nửa đầu tháng 2.2023 nhưng các đợt rét này sẽ không kéo dài, mỗi đợt khoảng 5 - 7 ngày trở lại”, ông Hưởng nói.

Cập nhật thông tin dự báo thời tiết đến chiều 16.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, từ ngày mai 17.12 trở đi, thời tiết khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét.

Trong đợt không khí lạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 12 - 15 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16 - 18 độ C.