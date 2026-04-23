Thời sự

Không khí lạnh gây mưa lớn trên 100 mm, đề phòng lốc xoáy thổi bay mái nhà

Phan Hậu
23/04/2026 08:14 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 23.4, không khí lạnh miền Bắc có nơi mưa lớn trên 100 mm. Người dân cần phòng nguy cơ xảy ra mưa đá, những đợt giông lốc mạnh làm gãy đổ cây cối, tốc mái nhà.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng sớm nay các tỉnh miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, một số nơi có mưa to. 

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22.4 đến 3 giờ ngày 23.4 có nơi trên 70 mm như các trạm: Khau Phạ (Lào Cai) là 77,6 mm; Lâm Thao (Phú Thọ) là 76 mm; Tà Gia 2 (Lai Châu) là 76 mm; Mường Chiên 2 (Sơn La) là 73,6 mm…

Các tỉnh miền Bắc đề phòng không khí lạnh gây ra giông lốc, mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 23.4, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm/24giờ, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm/24 giờ.

Dự báo từ ngày 23.4 đến ngày 24.4, các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm/24 giờ.

Từ chiều tối ngày 23.4 đến ngày 25.4, các tỉnh Trung Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi mưa to trên 70 mm/24 giờ. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay người dân các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ cần đề phòng mưa giông do ảnh hưởng của không khí lạnh có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, làm tốc mái nhà, hư hỏng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. 

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Không khí lạnh gây sóng cao 2,5 m trên vịnh Bắc bộ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc bộ và đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực vịnh Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác.

Trong hôm nay, vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m. 

Trong mưa giông, vùng biển vịnh Bắc bộ có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật ảnh ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện đang hoạt động trên vùng biển này.

Tin liên quan

Lưu ý đặc biệt khi Việt Nam đón đợt không khí lạnh cuối tháng 4

Lưu ý đặc biệt khi Việt Nam đón đợt không khí lạnh cuối tháng 4

Đợt không khí lạnh cuối tháng 4 khiến miền Bắc, miền Trung nguy cơ xảy ra mưa rào, giông, lốc, sét, mưa đá, người dân cần hạn chế ra ngoài trong thời điểm trời chuyển giông và có những biện pháp ứng phó để giảm thiệt hại.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh Mưa giông Mưa đá Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay dự báo thời tiết
