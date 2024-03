Không khí lạnh gây mưa rào 2 ngày ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Không khí lạnh yếu sẽ gây mưa rào trong 2 ngày ở miền Bắc ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500 - 5.000 m nên từ chiều tối 28 - 29.3, Bắc bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Bắc và Trung Trung bộ chiều tối, tối các ngày từ 28 - 29.3 có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Sau đợt mưa rào, miền Bắc khả năng đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2024, khi áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định suy yếu và hạ trục dần xuống phía nam, hình thành vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m tại khu vực vùng núi Bắc bộ.

Đến ngày 30 - 31.3 vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông khiến miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ tăng mạnh lên trên 30 độ C. Ngày 1 - 2.4, nhiệt độ cao nhất khu vực này khoảng 35 - 36 độ C.