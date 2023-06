Không khí New York nhuộm vàng, ô nhiễm nhất thế giới do cháy rừng Canada

Hơn 100 triệu người tại Mỹ đang sống trong vùng có chất lượng không khí ở mức báo động do khói bụi từ các đám cháy rừng tại Canada, theo AFP dẫn thông báo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) ngày 7.6.



Vùng bị ảnh hưởng chủ yếu là khu vực đông bắc Mỹ và mức cảnh báo được đặt ở "mã Cam" (độc hại đối với các nhóm người có nguy cơ) cho đến những mức nghiêm trọng hơn.

Đám cháy rừng tại Fort Nelson, tỉnh bang British Columbia của Canada hôm 3.6 REUTERS

EPA cho rằng cháy rừng tại Canada là nguyên nhân chính dù việc phát thải tại địa phương và thời tiết cũng có thể là những tác nhân góp sức. Nhiều vùng bị đặt ở "mã Đỏ", với Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên 151, gây hại cho toàn bộ người dân.



Canada đang vào mùa cháy rừng và tỉnh bang Quebec là nơi nghiêm trọng nhất. Theo Reuters, các đám cháy đã thiêu rụi 3,8 triệu hecta rừng và buộc 120.000 người phải sơ tán.

Đám cháy rừng tại Quebec ngày 5.6 AFP

Mới nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7.6 đã gọi điện cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau để ngỏ lời hỗ trợ thêm. Trước đó, Mỹ đã triển khai hơn 600 lính cứu hỏa và nhân viên hỗ trợ sang Canada để giúp chống cháy rừng.

Khói bụi bay sang đã làm nhiều trường học tại bờ đông Mỹ hủy các hoạt động ngoài trời, hàng không bị ảnh hưởng và hàng triệu người được khuyến cáo ở trong nhà.

Thành phố New York được ghi nhận là nơi có không khí ô nhiễm nhất thế giới vào chiều 7.6, khi AQI chạm mức 342, gấp đôi mức thường thấy ở các thành phố ô nhiễm như Dubai (UAE) và New Delhi (Ấn Độ). Thống đốc bang New York Kathy Hochul miêu tả đây là một cuộc khủng hoảng khẩn cấp khi AQI ở nhiều vùng tại bang này cao gấp 8 lần mức bình thường.

Dịch vụ thời tiết AccuWeather cho rằng đây là đợt ô nhiễm khói bụi do cháy rừng tồi tệ nhất tại đông bắc Mỹ trong hơn 20 năm. Chất lượng không khí ô nhiễm được dự báo sẽ kéo dài đến cuối tuần và một cơn bão đang hình thành sẽ thổi khói về hướng tây, bao trùm vùng Ngũ Đại hồ và sâu xuống phía nam qua thung lũng Ohio và đến vùng trung Đại Tây Dương của Mỹ.

Dưới đây là những hình ảnh ô nhiễm tại New York do khói bụi từ cháy rừng lan sang:

Bầu trời New York chuyển sang màu vàng do khói bụi từ cháy rừng REUTERS

Tòa nhà Chrysler tại New York ngày 7.6 AFP

Một người đeo khẩu trang để ngăn khói bụi tại ga tàu điện ngầm ở New York AFP

Hai người đeo khẩu trang chờ tàu điện tại New York ngày 7.6 AFP

Xe cộ di chuyển trên cầu Ed Koch Queensboro ở New York ngày 7.6 AFP

Một người đeo khẩu trang tại công viên Gantry Plaza ở New York ngày 7.6 REUTERS

Người dân đeo khẩu trang tại khu Manhattan, New York AFP

Đám đông tại quảng trường Thời đại REUTERS

Một người tại Long Island City, New York đeo mặt nạ lọc không khí REUTERS

Người dân New York đi làm trong tình trạng ô nhiễm không khí REUTERS

Tượng Nữ thần Tự do bị bao phủ trong màn khói bụi REUTERS