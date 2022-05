Không kích làm chết nhiều dân thường Syria, Lầu Năm Góc kết luận không làm gì sai

Theo một điều tra đăng trên The New York Times hồi tháng 11.2021, vào ngày 18.3.2019, một chiến đấu cơ F-15E của Mỹ đã thả bom xuống “một đám đông trẻ em và phụ nữ đang tụ tập tại bờ sông” gần thị trấn Baghuz (Syria). Sau đó, nhiều quả bom tiếp tục được thả xuống, khiến thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận vụ tấn công đã khiến 80 người chết, trong đó chỉ có 16 người bị cáo buộc là thuộc lực lượng IS. Quân đội Mỹ chỉ thừa nhận đã giết 4 thường dân, và lại cho rằng 60 người còn lại có thể là khủng bố, vì “phụ nữ và trẻ em thuộc Nhà nước Hồi giáo đôi khi có cầm vũ khí”.

Một cuộc điều tra được tiến hành sau đó. Theo báo cáo mới hoàn thành vào tuần trước, chỉ huy mặt đất của Mỹ đã hành động nhắm vào lực lượng IS, và đã nỗ lực phân biệt thường dân và các tay súng khủng bố.

Báo cáo này nhấn mạnh dù nhiều dân thường đã thiệt mạng, quân đội Mỹ đã “tiến hành các bước giảm thiểu thiệt hại”.

Theo The New York Times, các binh sĩ theo dõi vụ tấn công qua máy bay không người lái đã rất kinh hoàng và ngờ rằng họ có thể đang chứng kiến một tội ác chiến tranh. New York Times cũng đưa tin địa điểm xảy ra vụ việc được san bằng, các báo cáo nội bộ liên quan đã bị “trì hoãn, tẩy trắng và xếp vào tài liệu mật”.

Tuy vậy, báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc khẳng định không có “ý đồ xấu hoặc ác ý” đằng sau sự chậm trễ trong việc báo cáo vụ tấn công. Ngoài ra, cũng không có bằng chứng nào cho thấy quân đội Mỹ đã “che giấu các quyết định hoặc hành động”. Chỉ 2 trang tóm tắt của bản báo cáo đầy đủ được công bố.

Ngày 17.5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận bản báo cáo, nhưng ông đã gửi bản ghi nhắc nhở các chỉ huy quân sự đảm bảo thực hiện báo cáo trong tương lai kịp thời hơn. Ông Austin từng tuyên bố việc “bảo vệ thường dân vô tội là mệnh lệnh chiến lược và đạo đức”.