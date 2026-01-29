Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Không lấy vào đất nhà dân khi mở rộng đường quanh hồ Tây lên 24 m

29/01/2026 15:20 GMT+7

Khi thực hiện dự án đầu tư, cải tạo khu vực hồ Tây (Hà Nội), mở rộng mặt cắt 6 đoạn phố lên 21 - 24 m, cơ quan chức năng sẽ không lấy vào đất nhà dân và không phải giải phóng mặt bằng.

Thông tin nêu trên được ông Trần Hiếu, Phó trưởng ban Quản lý hồ Tây (thuộc UBND P.Tây Hồ, Hà Nội), trao đổi với Thanh Niên chiều 29.1.

Phố Trích Sài, một trong 6 tuyến phố quanh hồ Tây nằm trong diện mở rộng khi thực hiện dự án

Theo ông Trần Hiếu, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Quá trình thực hiện dự án sẽ đảm bảo không làm ảnh hưởng, đảo lộn cuộc sống của người dân. Cho nên, sử dụng phương án không lấy vào đất nhà dân và không phải giải phóng mặt bằng. Việc cải tạo, mở rộng đường cũng không lấp hồ Tây.

"Theo đề án đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt thì phải đảm bảo nguyên trạng hồ Tây (với diện tích hơn 527 ha) và không ảnh hưởng đến hiện trạng mặt nước. Cơ quan chuyên môn sẽ nghiên cứu, sử dụng biện pháp kỹ thuật để mở rộng làn đường quanh hồ", ông Hiếu nói.

Theo tờ trình của UBND TP.Hà Nội, dự kiến quy mô thực hiện Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ khoảng hơn 575 ha, trong đó diện tích hồ Tây sẽ giữ nguyên mặt nước hiện trạng.

Địa điểm thực hiện dự án bao gồm toàn bộ diện tích hồ Tây và được giới hạn bởi 14 tuyến đường phố: Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên, Yên Hoa.

Quá trình thực hiện dự án, Hà Nội sẽ điều chỉnh mở rộng, cải tạo hơn 11,5 km tổng chiều dài 6 đoạn tuyến phố xung quanh hồ Tây, gồm: Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá.

Các đoạn tuyến này được điều chỉnh mở rộng quy mô mặt cắt ngang tuyến đường theo Quy hoạch phân khu A6 từ 8,5 - 9,5 m lên 21 - 24 m (lòng đường mỗi bên rộng 7 m, dải phân cách giữa rộng 2 m, vỉa hè phía dân cư hiện trạng rộng từ 1 - 3 m, vỉa hè phía hồ rộng 5 m).

Những đoạn đường qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng đảm bảo phần đường 7 m mỗi bên và vỉa hè 5 m ở phía hồ nhằm giữ lại tối đa vườn hoa, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Riêng đoạn đường Thanh Niên, phố Quảng Khánh thì giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, đồng thời cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên. Đoạn phố Từ Hoa, Yên Hoa, Lạc Long Quân giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, chỉ cải tạo vỉa hè.

Dự án cũng thực hiện 27 sàn ngắm cảnh xung quanh hồ Tây; bố trí 2 quảng trường nổi có tên là Văn Cao và bến Kim Ngưu. Bố trí cầu Nhật Chiêu, Sâm Cầm có bề rộng trung bình khoảng 10 m. Đồng thời, đầu tư 6 bến thuyền (3 bến chính, 3 bến phụ)…

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ khoảng hơn 30.000 tỉ đồng; phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2030.

Hà Nội 'chốt' mở rộng 6 phố quanh hồ Tây lên tối đa 24 m

Hà Nội 'chốt' mở rộng 6 phố quanh hồ Tây lên tối đa 24 m

6 đoạn phố Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá quanh hồ Tây (Hà Nội) sẽ được mở rộng mặt cắt lên 21 - 24 m.

