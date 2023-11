‘Không ngại cưới chỉ cần một lý do’ tập 13: Phong thích Yến?

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 12 có những diễn biến hấp dẫn hơn khi mẹ của Phong đem đồ ăn là món cháo lòng do chính bà nấu đến công ty đãi các nhân viên. Yến cũng được mẹ Phong mời ăn và có vẻ Yến thích thú với món ăn này. Cháo lòng ăn kèm với mắm tôm khiến cả nhóm nhân viên và sếp háo hức. Rồi Phong đưa mẹ đi rửa tay khi một bạn nhân viên vô tình làm vấy mắm tôm vào người bà, nhưng vừa bước ra hành lang thì va phải quản lý tòa nhà là Ân. Vốn không có cảm tình với Phong nên Ân tìm cớ gây sự, đẩy ngã cả mẹ Phong nên Phong nổi nóng với hắn. Yến và vài nhân viên can ngăn nhưng Ân muốn "ăn vạ" với Yến, đòi lập biên bản Phong. Nhưng sau đó Yến xử lý rất "cao tay" vừa đấm vừa xoa khiến Ân không dám gây chuyện tiếp. Sau đó mẹ Phong đã cảm ơn Yến và cả nhóm hẹn nhau ăn lẩu tối nay ở nhà Phong. Mẹ Phong cũng nhiệt tình mời Yến đến. Phong cũng vậy.

Phong bắt đầu có tình cảm với Yến Chụp màn hình

Ở một diễn biến trước đó của phim cũng cho thấy Phong đã quyết định làm đồng nghiệp của Yến và muốn quên đi những gì không vui trước đây. Yến cũng rất vui vẻ muốn nỗ lực cùng Phong phát triển chi nhánh Trấn Nam.

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 12 còn có thêm những diễn biến cho thấy ở quê cụ Mão được Đông đưa đến câu lạc bộ thơ như thường lệ. Nhưng Đông hơi nghi ngờ việc ông nội vào đó ngâm thơ. Thật ra cụ Mão tụ tập để đánh bài với các cụ chứ chẳng phải thơ thẩn gì. Trong một cảnh khác, Huyền tiếp tục cấm Phúc chơi với Đông khi Phúc đi xe máy gây tai nạn cho mẹ con người trong làng. Đông đã đứng ra xin lỗi và đền bù chút tiền thuốc giúp Phúc vì họ cũng chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng vẫn bị Huyền cho rằng Đông chính là nguyên nhân khiến em trai cô hư hỏng. Sau trận cãi, Đông nói thẳng rằng Phúc thật bất hạnh khi có người chị như Huyền…

Phong sốt ruột khi thấy Yến chưa tới nhà anh ăn lẩu cùng mọi người Chụp màn hình

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 13 tối nay 2.11 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy Phong sốt ruột khi thấy Yến chưa tới nhà mình để ăn lẩu trong khi các nhân viên đã tụ tập. Sự thấp thỏm của Phong không qua mắt được cậu nhân viên Nam. Vì Yến cũng không hứa chắc sẽ tới do bận chút việc.

Một cảnh khác trong tập phim tối nay cho thấy Phong chạy thể dục buổi sáng và cũng gặp Yến đang chạy. Nhưng cô đang chạy đuổi theo một người nào đó. Phong chạy theo cùng Yến và phát hiện ra người đó có vẻ là khách hàng mà cả hai muốn tiếp cận. Yến muốn Phong để người này cho cô xử lý, sẽ ký được hợp đồng…

Phúc xúi Đông tán tỉnh chị gái của mình Chụp màn hình

Một cảnh khác trong Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 13 cho thấy Phúc gợi ý cho Đông rằng phụ nữ thường chết trước lời mật ngọt của đàn ông. Muốn trả đũa thì hãy "cưa đổ" cô ấy và sau đó "đá"… Có vẻ như Phúc gợi ý muốn Đông tán tỉnh chị gái của mình.

Không ngại cưới chỉ cần một lý do tập 13: Phong đã thích Yến?