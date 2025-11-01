Không ngừng phát triển hợp tác giữa Việt Nam với Indonesia và Singapore

Chúc mừng Đại sứ Indonesia Denny Abdi hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong những năm gần đây.

Thủ tướng vui mừng vì quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức tin cậy, gần gũi; hai bên duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp; các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc; quan hệ kinh tế là điểm sáng trong hợp tác hai nước, với kim ngạch thương mại đạt 16,7 tỉ USD năm 2024; nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Vinfast, TH, FPT rất quan tâm triển khai hợp tác tại Indonesia...

Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN để cùng thành viên khác và các đối tác đóng góp tích cực vào việc duy trì đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Denny Abdi Ảnh: TTXVN

Đại sứ Indonesia Denny Abdi trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp và có những đánh giá tích cực về quan hệ hai nước, cũng như vai trò của Đại sứ trong quan hệ hai nước. Đại sứ Indonesia Denny Abdi cho biết Indonesia ủng hộ, sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam gỡ thẻ vàng IUU, tin tưởng các nước ASEAN khác cũng ủng hộ việc này.

Nhất trí cao với ý kiến của Đại sứ Denny Abdi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; hợp tác trong phát triển công nghiệp Halal nhằm đưa thương mại song phương sớm đạt 18 tỉ USD; khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác an ninh lương thực, trong đó có thương mại gạo.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá; mong muốn Indonesia ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong ngăn ngừa và chống đánh bắt cá IUU. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong các vấn đề như Biển Đông, Myanmar…

Tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam chào từ biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc trọng trách tại Việt Nam trong hơn 4 năm qua. Trong nhiệm kỳ của Đại sứ, Singapore đã hợp tác, hỗ trợ tích cực Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19; hai bên đã nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mốc son trong lịch sử quan hệ hai nước và thiết lập Đối tác Kinh tế xanh - Kinh tế số.

Thủ tướng và Đại sứ đánh giá kinh tế, thương mại, đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương. Bảy khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) mới đã được hình thành trong nhiệm kỳ của Đại sứ, tạo thành mạng 20 VSIP tại 13 tỉnh, thành phố, hoạt động hiệu quả, là biểu tượng hợp tác song phương thành công. Gần nhất, ngày 30.10, Singapore và Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Singapore với tinh thần "đã nói là làm". Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát triển các dự án VSIP thế hệ mới với mô hình "4 trong 1" (khu công nghiệp, khu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khu thương mại - dịch vụ và khu đô thị).

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác lưới điện ASEAN, xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore; tăng cường hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo cán bộ, nhân lực chất lượng cao…

Về phần mình, chia sẻ những tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu đậm với Việt Nam, coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai, Đại sứ khẳng định Việt Nam trong suốt 80 năm qua đã vượt qua mọi khó khăn trong quá khứ và luôn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Khẳng định dư địa hợp tác song phương còn rất lớn, Đại sứ nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng về quan hệ song phương với nhiều sáng kiến hơn, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trong phát triển VSIP thế hệ mới với mục tiêu 30 khu VSIP tại Việt Nam trong tương lai gần, cũng như lĩnh vực khác như thương mại, chíp bán dẫn, khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ, thúc đẩy giao lưu nhân dân… Cùng với đó, hai bên có thể tăng cường hợp tác để hỗ trợ nước thứ ba.