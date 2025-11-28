Không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Buổi lễ do Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và TP.Hà Nội long trọng tổ chức. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Chủ tịch nước Lương Cường đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Các Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư... cùng dự.

Về phía Lào có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại VN Khamphau Ernthavanh; đại diện gia đình Chủ tịch Kaysone Phomvihane; cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Lào tại VN; đại diện công dân và lưu học sinh Lào đang sinh sống, công tác, học tập tại VN.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã đoàn kết, chiến đấu bền bỉ, anh dũng và giành được những thắng lợi rất vẻ vang. Ngày 12.10.1945, Chính phủ Lào Itxala được thành lập và ngày 2.12.1975, nước CHDCND Lào ra đời. Đây là sự kiện vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Lào. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trở thành Đảng cầm quyền, xác định đúng đắn, rõ ràng con đường và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển của đất nước Lào trong giai đoạn mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân VN, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và chia sẻ niềm vui về những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong chặng đường phát triển 50 năm qua.

Cũng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người bạn lớn thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN, Chủ tịch nước nhấn mạnh cuộc đời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, trí tuệ chiến lược, đức hy sinh vì nhân dân. Dù đã đi xa, nhưng tư tưởng, tầm nhìn và đường lối đúng đắn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane vẫn mãi là di sản quý giá, kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.

Chỉ rõ quan hệ đặc biệt VN - Lào, Lào - VN đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng; được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả bằng xương máu, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đó thực sự đã trở thành tài sản vô giá, là "mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới", là điểm tựa vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp những câu chuyện đẹp về quan hệ hữu nghị vĩ đại, về tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn tự hào có một người bạn thủy chung, son sắt và cùng chung chí hướng; mỗi thắng lợi của Cách mạng VN trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đều gắn liền với tình đoàn kết đặc biệt, với tinh thần "đồng cam cộng khổ, hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nửa, sướng khổ có nhau" của nhân dân Lào anh em. Chủ tịch nước khẳng định VN ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước Lào anh em và sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Theo Chủ tịch nước, những năm qua, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường đã tác động không nhỏ đến các nước, trong đó có Lào và VN nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Các nội dung thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước đã được các cấp, ngành của hai bên phối hợp triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện VN - Lào, Lào - VN ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân buổi lễ trọng thể thắm tình đoàn kết hữu nghị, anh em, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân VN, Chủ tịch nước một lần nữa chúc nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, thủy chung, trong sáng VN - Lào, Lào - VN mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm đã tham quan trưng bày ảnh về những dấu mốc nổi bật trong suốt chiều dài lịch sử của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện VN - Lào, Lào - VN do Đại sứ quán CHDCND Lào tại VN và Bộ VH-TT-DL VN phối hợp thực hiện.