Không nhận hoa và quà, góp 200 triệu đồng xây 2 nhà nhân ái ở Cà Mau

Thay vì nhận hoa và quà chúc mừng trong ngày khai trương, chị Mai Bùi và quán cà phê kết hợp pickleball BB House (52A Phú Định, phường Phú Định, TP.HCM) chia sẻ mong muốn bằng hữu, khách mời cùng quyên góp ủng hộ để thực hiện một việc có ý nghĩa hơn: xây nhà nhân ái giúp người còn khó khăn.

Lời đề nghị thiện nguyện ấy nhanh chóng nhận được sự đồng thuận. Người góp nhiều, người góp ít, nhưng tất cả cùng chung một mong muốn: biến niềm vui của một ngày đặc biệt thành niềm vui cho những người đang cần một mái nhà.

BB House quyên góp thiện nguyện 200 triệu đồng xây 2 nhà nhân ái nhân dịp khai trương ẢNH: PHI VÕ

Sau 3 ngày khai trương (4 - 6.10), chương trình đã quyên góp đủ 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được dành để hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà nhân ái tại Cà Mau, giúp 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Với nhiều người, 200 triệu đồng có thể là một khoản tiền đáng kể. Nhưng với 2 gia đình được nhận hỗ trợ, giá trị ấy không chỉ nằm ở những viên gạch, mái tôn hay căn phòng mới. Đó là một nơi để trở về, một chỗ dựa khi mưa nắng và quan trọng hơn, là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau trong hành trình mưu sinh vất vả.

Câu chuyện bắt đầu từ một ý tưởng rất nhỏ: không nhận hoa, quà. Bởi hoa rồi sẽ tàn, quà rồi sẽ cũ, trong khi một mái nhà có thể ở lại với một gia đình qua nhiều năm tháng.

Điều đáng quý là những người tham gia không chỉ trao đi tiền bạc. Họ cùng trao đi một cách nghĩ: những dịp vui của mỗi người hoàn toàn có thể trở thành cơ hội để mang niềm vui đến cho người khác.

Từ một quán cà phê ở TP.HCM, nghĩa tình đã được nối dài về Cà Mau. Hai căn nhà nhân ái sắp được dựng lên cũng là minh chứng rằng lòng tốt, khi được góp lại từ nhiều tấm lòng, có thể tạo nên những điều lớn lao.

Có những lời chúc mừng đẹp nhất không nằm trong bó hoa, mà được viết nên bằng một mái nhà dành cho người khó khăn.

Trong tháng 10.2026, Báo Thanh Niên sẽ phối hợp chính quyền địa phương ở Cà Mau trao tiền, xây dựng mới 2 ngôi nhà nhân ái, từ nguồn ủng hộ nhân dịp khai trương BB House, với mong muốn 2 gia đình khó khăn có nhà mới đón tết Nguyên đán 2027. Thông tin cụ thể về việc thiện nguyện này sẽ được công khai trên Báo Thanh Niên và fanpage Bà Bầu Club.

Giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời vào ngày 22.8 vừa qua tại BB House kết hợp trao 30 triệu đồng, 1.000 quyển vở để phường Phú Định giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: PHI VÕ

Danh sách ủng hộ: Diễn viên Huy Khánh 6 triệu đồng, diễn viên Kim Hải 5 triệu, nghệ sĩ Tân Trề 5 triệu, nghệ sĩ Lê Nam 5 triệu, nghệ sĩ Hoàng Mèo 5 triệu, ca sĩ - diễn viên Đông Dương 5 triệu, Tam Hảo LG Clinic 10 triệu, Minh Trí (Tinh dầu OM SCENT) 1 triệu, Bùi Hồng 2 triệu, Dung Nguyễn 10 triệu, thầy Duy Thanh Đa 1 triệu, Nguyễn Hữu Hoàng 1 triệu, Hoàng Triều + Anh Kha Châu Đốc 5 triệu, Hội Chợ Lớn Q.6 2 triệu, Lâm Đức Thanh 1 triệu, thầy Đạt Hội Bà Bầu 1 triệu, Lưu Tuyết Phương 200.000 đồng, bạn cô Mai 1 triệu, chị Thảo và anh Tú 2 triệu, anh Hòa 1 triệu, Bờm Thanh Đa 1 triệu, anh Liêm và Vy 5 triệu, anh Luân 2 triệu, Quang Hội Bà Bầu 1 triệu, Spa Ánh Nhi 2 triệu, Tuấn Thái Tử 2 triệu, vợ chồng Vân Khang 2 triệu, Thịnh Hội Bà Bầu 1 triệu, anh Hải ĐCCB 10 triệu, vợ chồng Trân Quý 1 triệu, anh Quân Bin và chị Vân Trang 2 triệu, anh Toni 2 triệu, anh Tuấn Việt Phố 1 triệu, anh Phi Võ 1 triệu, Lâm Diệu Đạt 1 triệu, Tú Tú 5 triệu, chị Linh Ốc 879 7 triệu, Hải Ben 1 triệu, Giang Hàn Quốc 1 triệu.

Cùng với sự ủng hộ đó, để đủ kinh phí 200 triệu đồng, BB House và chị Mai Bùi, anh Trí Càng Long dành doanh thu 3 ngày khai trương (4 - 6.10) của BB House và ủng hộ thêm tiền cá nhân.