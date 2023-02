Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây tranh cãi. Khi một xe tải lớn đang sang đường để rẽ trái tại giao lộ đã va chạm với ô tô con đi thẳng không chịu nhường đường.

Không nhường đường, ô tô con bị xe tải đâm móp méo: Tài xế nào sai?

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 14 giờ ngày 18.2.2023 trên Quốc lộ 2, đoạn qua địa bàn xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên Quốc lộ 2, hướng về TP.Tuyên Quang. Khi đến khu vực nút giao với đường ĐT 189, tài xế phát hiện phía trước xuất hiện một xe tải lớn màu trắng đang băng từ ĐT 189, rẽ trái nhập làn vào Quốc lộ 2 nên chủ động giảm tốc nhường đường.

Lúc này, phía trước ô tô gắn camera hành trình xuất hiện một ô tô con khác màu xám trắng hiệu Toyota Vios vẫn cố lách để vượt lên, nhất quyết không chịu nhường đường cho xe tải, dù xe tải đã vào gần giữa đường. Tình huống "kèn cựa" nhau khiến 2 xe sau đó xảy ra va chạm. Ô tô con bị xe tải đâm ngang hông, xoay ngang 180 độ trước khi bị kẹp vào thành cầu dẫn đến móp méo, hư hỏng nặng.

Tình huống va chạm gây tranh cãi giữa xe tải và ô tô con

May mắn, vụ việc không dẫn đến thiệt hại về người. Mặc dù vậy, đoạn video quay lại tình huống giao thông nguy hiểm này sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng, với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người bày tỏ quan điểm cho rằng lỗi chính thuộc về tài xế xe tải vì lái xe không tuân thủ luật và quy tắc giao thông. Cụ thể, facebook Anh Hoang nhận định: "Xe tải chuyển làn quá ẩu, không chú ý quan sát". Đồng quan điểm, tài khoản Đức Linh bình luận: "Nếu xét đơn thuần về luật, tài xế xe tải chắc chắn sai vì xe sang đường phải nhường các xe bên phải".

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng, tài xế ô tô con cũng mắc lỗi và quá non kinh nghiệm trong xử lý tình huống mới dẫn đến va chạm. Facebook Hoàng Lâm Lê phân tích: "Đúng là về luật thì các xe phải nhường bên phải chứ không có nhường bên trái. Nhưng trong tình huống này tài xế xe con có lẽ non kinh nghiệm, đã vậy còn có tính bon chen. Vì xe tải nằm cái thế xiên xiên đó thì xe con chen lên đã lọt gọn vào "vùng mù". Phải gọi là "vùng mù" chứ không phải "điểm mù" vì vùng này nó rất lớn". Tài khoản Thanh Nam bức xúc: "Sao xem mà ghét cái cách chạy của tài xế ô tô con quá. Vậy cũng chui lên được. Mình có góc quan sát tốt thì nhường cho xe tải nó qua đi, rúc lên làm gì?. Nick name Sa Tế đồng tình: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào".