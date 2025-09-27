Không phải Bùi Viện hay Tạ Hiện, báo Anh xếp khu phố này 'vui' nhất Việt Nam

Trong 8 năm qua, Time Out liên tục tìm kiếm để chọn ra những khu phố thú vị nhất của các thành phố du lịch thế giới. Đó là những nơi mà cuộc sống về đêm, nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực giá cả phải chăng có thể được tìm thấy ở mọi góc phố và trên mọi con đường nhỏ. Đấy cũng là khu phố của sự đa dạng được đề cao và các doanh nghiệp độc lập phát triển mạnh mẽ, từ những chốn vui chơi cổ điển đến không gian nghệ thuật tiên phong mới nhất. Nói một cách đơn giản, những khu phố thú vị nhất thế giới là những nơi đại diện cho linh hồn của thành phố, đồng thời vẫn giữ được nét đặc trưng địa phương độc đáo, thu hút mọi người đến sinh sống, làm việc và giải trí.



Một con phố ở Nhật trong danh sách tuyệt nhất thế giới ẢNH: TIME OUT

Từ các đề cử khác nhau trên khắp thế giới, Time Out xếp hạng từng khu phố theo các tiêu chí bao gồm văn hóa, cộng đồng, mức độ đáng sống, cuộc sống về đêm, ẩm thực, cuộc sống đường phố...

Vơi tất cả các tiêu chí đó, thật bất ngờ khi không phải phố Tây Bùi Viện, hay phố bia Tạ Hiện, mà là một khu phố dường như trầm lắng hơn ở trung tâm TP.HCM, phía bên kia cửa Đông của chợ Bến Thành, được báo Anh xếp ở vị trí 11 trong danh sách.

Đó là khu vực thuộc phường Nguyễn Thái Bình cũ, nay sáp nhập vào hai phường Sài Gòn và Bến Thành, bao gồm các tuyến đường đẹp như Lê Công Kiều, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Ký Con, Yersin, Phó Đức Chính... hay chính con đường mang tên phường Nguyễn Thái Bình. "Trông giống như bất kỳ con phố đô thị nào của Việt Nam khi có rất nhiều xưởng, xe máy và những nồi nước lèo bốc khói. Nhưng khu phố này sẽ tưởng thưởng cho những ai chịu khó khám phá. Dưới tầng hầm, khi trời tối, phía sau những cánh cửa chớp lăn bí mật và mặt tiền của những công trình thời thuộc địa Pháp, bạn sẽ tìm thấy những nhà hàng nổi tiếng thế giới và những quán rượu bí mật - trong khi những người kiên trì nhất có thể khai quật được những kỷ vật thời chiến đích thực trong những khu chợ đồ cổ lộn xộn", Time Out chia sẻ. Sự thay đổi của khu phố thể hiện rõ nhất ở tầm cỡ của những địa chỉ ẩm thực và giải trí mới, như Leonardo - một trong những quán pizza ngon nhất thành phố hay ÔMM Mixology được ca ngợi là quán bar hàng đầu. Có lẽ điều thú vị nhất là Noriboi Omakase nổi tiếng đã chuyển đến đây vào đầu năm từ khu Thảo Điền (khu phố năm ngoái cũng vào danh sách này).

Bên trong một nhà hàng trên đường Nguyễn Thái Bình ẢNH: QUINCE

Time Out gợi ý cho du khách: Hãy dậy sớm để tránh xếp hàng dài ở quán bún riêu cua Phan Rang, nơi người dân địa phương nạp năng lượng cho một ngày dài với những tô bún nóng hổi. Tiếp theo, hãy dừng chân tại quán cà phê Hoàng Thị Cafe xinh xắn mang phong cách retro trước khi khám phá những cửa hàng đồ cổ trên phố Lê Công Kiều và khu chợ truyền thống. Bữa trưa, hãy đến Bếp Mẹ Ỉn để thưởng thức những món ăn gia đình Việt Nam giản dị, thơm ngon, sau đó dành buổi chiều tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu buổi tối đúng nghĩa tại các quán bar hay đặt bàn ở những nhà hàng đã có tên tuổi ở đây. Kết thúc buổi tối tại The Arth, thư giãn với tiếng saxophone sống động gần ga tàu điện ngầm.

Du khách có thể ngắm đồ cổ trên đường Lê Công Kiều ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH

Top 10 trong danh sách 39 khu phố tuyệt nhất năm nay của Time Out với vị trí số 1 thuộc về Jimbocho, Tokyo, Nhật Bản và theo sau lần lượt: Borgerhout, Antwerp, Bỉ; Barra Funda, São Paulo, Brazil; Camberwell, London, Anh; Avondale, Chicago, Mỹ; Mullae-dong, Seoul, Hàn Quốc; Ménilmontant, Paris, Pháp; Nakatsu, Osaka, Nhật Bản; Vallila, Helsinki, Na Uy; Labone, Accra, Ghana.