Không phải Đức hay Nhật, đây là quốc gia sở hữu tàu hỏa tốc độ nhanh nhất

Tàu cao tốc không lãng mạn bằng đầu máy hơi nước, tà vẹt hoặc những đầu máy diesel cũ chạy dọc bờ biển hoặc lên núi. Tuy nhiên, chúng nói lên rất nhiều điều về khát vọng của một quốc gia. Sự tiến bộ trong công nghệ tàu hỏa - cùng với tốc độ tối đa - thường phản ánh thứ hạng quốc tế của một quốc gia trong các lĩnh vực khác.
Sau đây là 10 quốc gia có dịch vụ tàu hỏa nhanh nhất đang hoạt động:
10.Vương quốc Anh: 300 km/giờ
9.Ả Rập Xê Út: 300 km/giờ
8.Ý: 300 km/giờ
7.Hàn Quốc: 305 km/giờ
6.Tây Ban Nha: 310 km/giờ
5.Marocco: 320 km/giờ
4.Nhật Bản: 322 km/giờ
Những chuyến tàu Shinkansen đầu tiên hiện được phân loại là dòng 0, có tốc độ vận hành tối đa là 222 km/giờ. Dòng E5 và H5 hiện tại có thể đạt tốc độ vận hành tối đa 322 km/giờ. Các chuyến tàu này chạy trên tuyến Tohoku Shinkansen và Hokkaido Shinkansen; tàu H5 là phiên bản dành cho thời tiết lạnh trên cùng tuyến, có máy ủi tuyết.
Có hơn 2.900 km đường ray Shinkansen, và Đường sắt Trung ương Nhật Bản đang phát triển một tàu Shinkansen Maglev, dòng L0, để sử dụng giữa Tokyo và Osaka sớm nhất là vào năm 2027. Những chuyến tàu này dự kiến sẽ hoạt động ở tốc độ 480 km/giờ nhưng đã đạt tốc độ tối đa 600 km/giờ trong quá trình thử nghiệm.
3.Pháp: 322/335 km/giờ
Việc Pháp xếp hạng cao hơn Nhật Bản một ít trong bảng xếp hạng này cũng là điều dễ hiểu. Tàu TGV đã đạt tốc độ 322 km/giờ kể từ năm 1992. Mẫu mới nhất, Avelia Horizon - sẽ hoạt động vào năm tới - có thể đạt tốc độ 347 km/giờ.
2.Đức: 330/368 km/giờ
1.Trung Quốc: 350 km và 460 km/giờ
Trung Quốc chiếm vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba về tốc độ tàu chạy theo lịch trình nhanh nhất thế giới. Dòng tàu cao tốc Fuxing do Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc phát triển - tàu cao tốc đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước - hoạt động với tốc độ 350 km/giờ, nhưng Fuxing CR 400 đã đạt tốc độ 420 km/giờ trong các cuộc thử nghiệm và thế hệ tàu CR450AF và CR450BF tiếp theo sẽ chạy với tốc độ 460 km/giờ.
Cuộc đua tàu đệm từ đang diễn ra sôi động. Năm 2015, một tàu đệm từ của Nhật Bản đã đạt tốc độ 600 km/giờ, và Trung Quốc đang có kế hoạch phát triển một tàu đệm từ đạt tốc độ tương đương, có thể rút ngắn thời gian di chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải từ 5,5 giờ xuống còn 2,5 giờ.
Và vào năm 2024, Trung Quốc tuyên bố đã thử nghiệm thành công tàu ống chân không đạt tốc độ 1.000 km/giờ.
Còn tàu hỏa Mỹ thì sao?
Mỹ, siêu cường hàng không và vũ trụ, lại là vùng đất của những tuyến đường sắt cũ và những chuyến tàu chậm chạp rong ruổi trên sa mạc. Hiện tại, đoàn tàu đang hoạt động nhanh nhất là Acela của Amtrak, có khả năng đạt tốc độ 240 km/giờ trên các đoạn thuộc Hành lang Đông Bắc giữa Washington D.C. và Boston. Dự kiến các tuyến đường sắt nối Los Angeles với San Francisco và Los Angeles với Las Vegas có thể mang lại dịch vụ với tốc độ 320 - 320 km/giờ.
