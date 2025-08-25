Không phải Đức hay Nhật, đây là quốc gia sở hữu tàu hỏa tốc độ nhanh nhất

Tàu cao tốc không lãng mạn bằng đầu máy hơi nước, tà vẹt hoặc những đầu máy diesel cũ chạy dọc bờ biển hoặc lên núi. Tuy nhiên, chúng nói lên rất nhiều điều về khát vọng của một quốc gia. Sự tiến bộ trong công nghệ tàu hỏa - cùng với tốc độ tối đa - thường phản ánh thứ hạng quốc tế của một quốc gia trong các lĩnh vực khác.

Sau đây là 10 quốc gia có dịch vụ tàu hỏa nhanh nhất đang hoạt động:

10.Vương quốc Anh: 300 km/giờ

Tàu nhanh nhất hiện tại của Vương quốc Anh là Eurostar e320, đạt tốc độ 300 km/giờ - đi Pháp; tàu Javelin của Southeastern, sử dụng cùng một đoạn tuyến (HS1), có thể đạt tốc độ 225 km/giờ. Ở những nơi khác, tốc độ trên các tuyến chính bị giới hạn ở mức 201 km/giờ ẢNH: ANDREW ERRINGTON

9.Ả Rập Xê Út: 300 km/giờ

35 đoàn tàu Talgo do Tây Ban Nha chế tạo, được điều chỉnh để hoạt động trên sa mạc và nhiệt độ cao, chở 417 hành khách ngồi trên 13 toa nối liền hai thành phố linh thiêng Mecca và Medina, qua Jeddah. Tốc độ tối đa trung bình 300 km/giờ, mặc dù đường ray được thiết kế cho tốc độ cao hơn ẢNH: ALAMY

8.Ý: 300 km/giờ

Do mạng lưới đường sắt Ý có tốc độ tối đa 300 km/giờ, nên tàu Frecciarossa của Trenitalia, hay ETR1000, hoạt động ở cùng tốc độ tối đa với cả tàu Eurostar e320 và tàu Tây Ban Nha của Ả Rập Xê Út ẢNH: ALAMY

7.Hàn Quốc: 305 km/giờ

KTX-Sancheon lấy tên từ tiếng Hàn có nghĩa là cá hồi anh đào - nổi tiếng với tốc độ và sự nhanh nhẹn. Tàu có tốc độ tối đa khi hoạt động là 305 km/giờ và là tàu cao tốc đầu tiên được thiết kế - phát triển tại Hàn Quốc. KTX-Sancheon hoạt động trên năm tuyến xuất phát từ Seoul - phổ biến nhất là Seoul-Busan (2 giờ 15 phút) - và ba tuyến ngoài thủ đô ẢNH: ALAMY

6.Tây Ban Nha: 310 km/giờ

Tàu Renfe Class 103 AVE hoạt động giữa Madrid và Barcelona và Madrid - Figueres, đạt tốc độ lên tới 310 km/giờ. Năm 2006, một chiếc S103 đã đạt tốc độ tối đa kỷ lục 404 km/giờ trên tuyến đường sắt Madrid -Zaragoza, một kỷ lục tốc độ đường sắt của Tây Ban Nha. Tốc độ trung bình trên mạng lưới đường sắt cao tốc của Tây Ban Nha là 222 km/giờ, cao hơn tốc độ trung bình ở Nhật Bản hoặc Pháp ẢNH: SOPA

5.Marocco: 320 km/giờ

Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của châu Phi có tên là Al Boraq, nối Tangier và Casablanca, được vận hành bởi đơn vị quốc hữu hóa của Marocco, Office National des Chemins de Fer du Maroc. Những chuyến tàu Alstom Avelia Euroduplex với cái tên dễ nhớ, chạy với tốc độ lên tới 320 km/giờ trên đường ray chuyên dụng

4.Nhật Bản: 322 km/giờ

Những chuyến tàu Shinkansen đầu tiên hiện được phân loại là dòng 0, có tốc độ vận hành tối đa là 222 km/giờ. Dòng E5 và H5 hiện tại có thể đạt tốc độ vận hành tối đa 322 km/giờ. Các chuyến tàu này chạy trên tuyến Tohoku Shinkansen và Hokkaido Shinkansen; tàu H5 là phiên bản dành cho thời tiết lạnh trên cùng tuyến, có máy ủi tuyết.

ẢNH: ALAMY

Có hơn 2.900 km đường ray Shinkansen, và Đường sắt Trung ương Nhật Bản đang phát triển một tàu Shinkansen Maglev, dòng L0, để sử dụng giữa Tokyo và Osaka sớm nhất là vào năm 2027. Những chuyến tàu này dự kiến sẽ hoạt động ở tốc độ 480 km/giờ nhưng đã đạt tốc độ tối đa 600 km/giờ trong quá trình thử nghiệm.

3.Pháp: 322/335 km/giờ

Sự xuất hiện của tàu TGV màu cam oai vệ vào năm 1981 đã khẳng định đường sắt Pháp là chuẩn mực mới cho châu Âu. Mọi quốc gia khác đều đã sao chép ở một mức độ nào đó, và không có quốc gia nào thực sự theo kịp về phạm vi phủ sóng - có 2.616 km đường ray cao tốc, trải dài từ Paris theo mọi hướng ẢNH: RF

Việc Pháp xếp hạng cao hơn Nhật Bản một ít trong bảng xếp hạng này cũng là điều dễ hiểu. Tàu TGV đã đạt tốc độ 322 km/giờ kể từ năm 1992. Mẫu mới nhất, Avelia Horizon - sẽ hoạt động vào năm tới - có thể đạt tốc độ 347 km/giờ.

2.Đức: 330/368 km/giờ

Tàu ICE 3, do Siemens và Bombardier sản xuất, hoạt động ở tốc độ đường ray tối đa quốc gia là 320 km/giờ - nhưng tàu hạng 403 chạy ở tốc độ 330 km/giờ trên tuyến đường sắt cao tốc giữa Frankfurt và Cologne khi cần bù giờ và thậm chí lên 368 km/giờ ẢNH: GETTY

1.Trung Quốc: 350 km và 460 km/giờ

Trung Quốc chiếm vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba về tốc độ tàu chạy theo lịch trình nhanh nhất thế giới. Dòng tàu cao tốc Fuxing do Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc phát triển - tàu cao tốc đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước - hoạt động với tốc độ 350 km/giờ, nhưng Fuxing CR 400 đã đạt tốc độ 420 km/giờ trong các cuộc thử nghiệm và thế hệ tàu CR450AF và CR450BF tiếp theo sẽ chạy với tốc độ 460 km/giờ.

ẢNH: GETTY

Cuộc đua tàu đệm từ đang diễn ra sôi động. Năm 2015, một tàu đệm từ của Nhật Bản đã đạt tốc độ 600 km/giờ, và Trung Quốc đang có kế hoạch phát triển một tàu đệm từ đạt tốc độ tương đương, có thể rút ngắn thời gian di chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải từ 5,5 giờ xuống còn 2,5 giờ.

Và vào năm 2024, Trung Quốc tuyên bố đã thử nghiệm thành công tàu ống chân không đạt tốc độ 1.000 km/giờ.