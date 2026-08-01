Không sợ đóng cửa: 3 quán cà phê mở xuyên đêm cho 'hội cày deadline'

Với nhiều gen Z, quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ hay thư giãn mà còn là không gian học nhóm, làm việc, hoàn thành bài tập, đồ án. Vì vậy, những quán mở cửa cả ngày lẫn đêm ngày càng được ưu tiên lựa chọn.

Quán Bamos coffee (số 130 đường 65, P.Tân Hưng, TP.HCM), giống như một biệt thự nhỏ, thu mình dưới những tán cây xanh nhưng luôn sáng đèn suốt đêm. Quán mở cửa 24/7, không phụ thu khi khách ngồi lâu nên hầu như lúc nào cũng kín bàn.

Là "khách ruột" của quán, Nguyễn Ngọc Phương (22 tuổi, cũng ở phường Tân Hưng) cho biết thường đến đây để học tập và làm việc. Mỗi lần ghé quán, Phương chi khoảng 30.000 – 40.000 đồng cho đồ uống, ngoài ra không mất thêm chi phí.

"Đồ uống tại quán dao động khoảng 30.000 – 55.000 đồng, rất phù hợp với sinh viên và người trẻ có nhu cầu ngồi học, làm việc trong thời gian dài. Sẵn ổ điện, wifi là nơi lý tưởng cho ai cần 'cày deadline' xuyên đêm", Phương nói.

Bamos coffee như một biệt thự cổ dưới những tán cây

ẢNH: MAI CÁT

Cũng thường xuyên chọn quán này để làm việc, Trần Thị Bích Hằng (24 tuổi, ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết bị thu hút bởi không gian yên tĩnh, những góc trưng bày mang phong cách cổ điển, nghệ thuật và việc quán mở cửa cả ngày lẫn đêm.

"Khi cần đổi không gian học tập hoặc làm việc, mình thường đến quán cà phê vì cảm thấy dễ tập trung hơn so với ở nhà", Hằng nói. Theo Hằng, mô hình quán mở xuyên đêm, không phụ thu rất phù hợp với người đi làm khi cần hoàn thành công việc ngoài giờ hành chính.

Đại diện quán cho biết việc không phụ thu khi khách ngồi lâu không phải là chiến lược marketing mà xuất phát từ định hướng của quán. Dù vận hành 24/7 không dễ dàng, Bamos vẫn duy trì mô hình này với mong muốn trở thành điểm dừng chân luôn sáng đèn để khách có thể ghé bất cứ lúc nào, dù để chạy deadline, thư giãn hay tìm một góc yên tĩnh.

Góc trưng bày tranh của Bamos coffee thu hút khách

ẢNH: MAI CÁT

Nếu muốn một không gian hiện đại hơn, quán Thức Cà phê (40D Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn, TP.HCM) cũng là lựa chọn được nhiều người trẻ yêu thích. Quán mở cửa 24/7, duy trì không gian yên tĩnh, wifi ổn định và nhiều chỗ ngồi, thu hút sinh viên, freelancer và dân văn phòng đến học tập, làm việc.

Nhân viên tại Thức Cà phê phục vụ 24/7, khách đến lúc nào cũng được

ẢNH: MAI CÁT

Từ khi chuyển sang làm nghề tự do, Nguyễn Kiều Trinh (30 tuổi), ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM, thường xuyên làm việc tại quán này. Trinh cho biết đồ uống có giá từ 45.000 – 65.000 đồng, phù hợp cho một buổi ngồi làm việc và không phát sinh thêm chi phí.

"Mình thường chọn quán cà phê làm nơi làm việc vì ở nhà dễ bị gián đoạn. Tuy diện tích quán không lớn nhưng có thể ngồi đến lúc chán thì về, không ai đóng cửa đuổi khách", Trinh nói.

Với không gian rộng, thoáng, quán cà phê KAI Coffee, số 139 đường Nguyễn Thái Bình, P.Sài Gòn, TP.HCM, cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến học tập, làm việc nhờ mở cửa 24/7 và không thu phụ phí.

Diện tích chỗ ngồi rộng cùng với việc mở cửa cả ngày đêm giúp KAI Coffee luôn có nhiều bạn trẻ ghé quán ẢNH: MAI CÁT

"Đồ uống đa dạng với mức giá từ 40.000 - 59.000 đồng, phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên", Trần Thanh Mỹ, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho hay.

Ngồi tại quán hơn 5 tiếng để hoàn thành công việc, Nguyễn Ngọc Tân, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết những quán cà phê mở 24/7 giúp người trẻ có không gian yên tĩnh để làm bài tập trong thời gian dài, tăng khả năng tập trung và nâng cao hiệu quả học tập, nhất là với người khó tập trung khi ở nhà.