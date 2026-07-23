Không phải cà phê check-in, đây mới là kiểu 'hẹn hò' mới của Gen Z

Ngoài thời gian làm việc, anh Chu Đỗ Hoàng Sơn (26 tuổi, trú tại P.Yên Hòa, Hà Nội) duy trì thói quen tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là cầu lông. Mỗi tuần 2 buổi, thay vì trở về nhà sau giờ tan làm, anh Sơn lại mang vợt đến sân cầu lông cùng các thành viên câu lạc bộ trong công ty. Đây đã trở thành lịch hẹn cố định của anh trong suốt gần 3 năm qua.

Anh Sơn cho biết, trước đây, sau giờ làm, phần lớn thời gian của anh diễn ra trước màn hình. Không chỉ xem ti vi, lướt mạng xã hội hoặc chơi game, đôi khi anh Sơn còn tranh thủ xử lý nốt một số việc còn dang dở. Mặc dù thời gian ngồi trước màn hình khá nhiều nhưng anh Sơn vẫn thấy trống trải.

"Mình nhận ra rằng nếu chỉ quanh quẩn với màn hình, cơ thể dễ bị lười vận động và đôi khi cảm thấy hơi cô lập dù vẫn online, vì phần lớn tương tác chỉ là đọc, lướt chứ không phải giao tiếp trực tiếp", anh Sơn bày tỏ.

Anh Sơn chia sẻ: "Buổi đầu mình chưa quen nên chơi được một lúc đã cảm thấy khá mệt, nhưng bù lại không khí rất vui. Được mọi người cổ vũ nên mình cũng nhanh chóng hòa nhập. Điều mình nhớ nhất là cảm giác được "đổi gió" sau giờ làm. Được vận động, cười nói, trêu đùa nhau khiến mình thấy giảm bớt căng thẳng".

Sau một thời gian tham gia hoạt động cầu lông và gặp gỡ trực tiếp với mọi người, điều thay đổi rõ nhất ở anh Sơn là thói quen ưu tiên tương tác ngoài đời thực hơn là chỉ ngồi online.

Có nhiều hôm, chính bản thân anh Sơn phải "chiến thắng sự lười" để có thể đến sân tham gia cùng bạn bè. "Có những hôm mệt, trời mưa, mình chỉ muốn nằm nhà xem ti vi hoặc lướt mạng. Mỗi lần như vậy mình đều tự nhắc: có khi chỉ cần đi gặp mọi người là đã thấy vui hơn. Và đúng là khi bước ra khỏi nhà để đến sân cầu thì tâm trạng mình cũng thay đổi hẳn, không còn cảm thấy chán nản nữa", anh Sơn cho biết.

Các môn thể thao vận động, đặc biệt là những bộ môn mang tính đồng đội cao không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp các bạn trẻ gắn kết (ảnh minh họa)

ẢNH: VŨ PHÚC KỲ

Cũng có thói quen chơi cầu lông như anh Sơn nhưng chị Bùi Minh Phương (26 tuổi, trú tại P.Cửa Nam, Hà Nội) lại chọn một cách khác, đó là ghép sân với toàn người lạ. Cô nàng chủ động lên các hội nhóm trên Facebook để tìm những sân đang tuyển người đánh vãng lai.

Giống như nhiều người mới, lần đầu tiên chị Phương cảm thấy khá ngại ngùng, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất chỉ sau vài phút. "Mọi người đã chủ động làm quen, rủ mình vào đánh chung. Điều đó khiến mình nhận ra việc làm quen với người lạ cũng không khó như mình từng nghĩ", chị Phương bày tỏ.

Theo chị Phương, điều thay đổi lớn nhất không phải kỹ năng đánh cầu mà là khả năng tự tin kết nối của bản thân. "Trước đây, gặp người lạ mình khá ngại, còn bây giờ mình dễ dàng chủ động bắt chuyện hơn với mọi người. Có những người ban đầu mình chỉ gặp trên sân cầu nhưng sau này lại thành bạn thân thiết. Thỉnh thoảng bọn mình vẫn hẹn nhau đi cà phê, ăn uống hay gặp nhau ngoài giờ", chị Phương chia sẻ.

Nếu cầu lông mang mọi người đến gần nhau bằng hình thức vận động thì boardgame (trò chơi tương tác trên bàn - PV) lại là một cách kết nối hoàn toàn khác. Với chị Minh Lý (26 tuổi, trú tại P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), điện thoại dường như là vật bất ly thân. Nhưng sau một thời gian đến với boardgame, chị Lỹ tự cảm thấy tần suất sử dụng điện thoại đã giảm đi nhiều. Mọi người phải tập trung quan sát, trao đổi, tranh luận.

Tự nhận xét bản thân là một người khá thụ động trong việc mở đầu cuộc trò chuyện, việc chơi boardgame mang lại cho chị Lý cảm giác "không một mình". Chị Lý cho biết: "Hầu hết các trò chơi được thiết kế dành cho nhóm bạn, càng đông càng vui, vì vậy, việc kết nối với những người bạn mới, tiếp xúc với nhiều tính cách khác nhau giúp mình mở rộng thế giới quan của bản thân. Bên cạnh đó, những trò chơi này cũng giúp mình tăng khả năng tập trung kéo dài để theo kịp diễn biến của trò chơi".

Không chỉ là trò chơi giải trí, boardgame còn là một phương thức giúp nhiều bạn trẻ kết nối trực tiếp ngoài đời thực ẢNH: NVCC

Theo chị Thuỳ Anh (quản lý chuỗi quán cà phê kết hợp boardgame), sự thay đổi lớn nhất mà chị quan sát được trong khoảng 2 năm trở lại đây là việc người trẻ bắt đầu tìm đến những không gian có tính tương tác nhiều hơn, thay vì chỉ gặp nhau để uống cà phê hay chụp ảnh.

"Qua quá trình vận hành 3 cơ sở, mình nhận thấy nhiều bạn trẻ ban đầu đến quán chỉ vì tò mò với boardgame, nhưng điều khiến họ quay lại là không gian để gặp gỡ và kết nối. Có những bạn đi một mình rồi quen thêm bạn mới nhờ các buổi ghép bàn.

Theo mình, sau mỗi lần trải nghiệm, điều các bạn mang về không chỉ là niềm vui sau một ván game mà còn là những cuộc trò chuyện, những mối quan hệ mới và cảm giác được thuộc về một cộng đồng", chị Thuỳ Anh chia sẻ.

Qua ghi nhận, những cuộc gặp gỡ trực tiếp không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn trở thành cách để nhiều người trẻ mở rộng mối quan hệ, cải thiện sức khỏe tinh thần và cân bằng sau những giờ học, giờ làm.

Trong bối cảnh mạng xã hội vẫn là một phần không thể thiếu của đời sống, việc chủ động dành thời gian cho những cuộc hẹn ngoài đời thực đang trở thành lựa chọn của không ít bạn trẻ để duy trì những kết nối sâu sắc và bền vững hơn.