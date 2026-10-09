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    Thời sự

    Không thể để trẻ em tự xoay xở trước cạm bẫy trên mạng

    Trần Cường
    Trần Cường
    Trước những nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại trên không gian mạng, đại diện Bộ Công an và UNICEF nhấn mạnh trẻ em cần được trang bị kỹ năng tự bảo vệ, đồng thời có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và các nền tảng công nghệ.

    Phát biểu tại lễ khởi động chiến dịch "Không một mình" sáng 9.10, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an, cho rằng không gian mạng đã trở thành một phần trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, nơi các em học tập, giải trí, kết bạn và chia sẻ cảm xúc.

    Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, môi trường này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại. Đại tá Quân dẫn sự xuất hiện gần đây của các hội nhóm "Con ghét cha mẹ" làm ví dụ về nguy cơ trẻ bị thao túng, lôi kéo vào những cảm xúc tiêu cực.

    Không để trẻ em lẻ loi trên đại dương số đầy sóng gió- Ảnh 1.

    Đại tá Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại sự kiện

    ẢNH: TRẦN CƯỜNG

    "Chúng ta không thể bỏ mặc các con lẻ loi trên đại dương số đầy sóng gió, nguy hiểm như vậy", đại tá Quân nhấn mạnh.

    Theo ông, bảo vệ trẻ em không có nghĩa là yêu cầu các em rời khỏi không gian mạng hay sợ hãi mọi kết nối, mà phải tạo môi trường để trẻ được khám phá, trưởng thành mà vẫn an toàn.

    Cùng quan điểm, bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), cảnh báo những rủi ro như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em đang diễn biến phức tạp hơn với sự phát triển của AI và công nghệ mới.

    Theo bà, chỉ nâng cao nhận thức là chưa đủ. Trẻ em cần được trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, tự bảo vệ và tìm kiếm sự hỗ trợ. Cha mẹ, giáo viên cũng phải có kiến thức để đồng hành, lắng nghe và giúp đỡ các em.

    Đại diện UNICEF đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ trong việc tích hợp các tính năng an toàn ngay từ khâu thiết kế nền tảng, kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung độc hại, xâm hại trẻ em.

    Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 mang thông điệp "Kết nối không tổn thương", hướng tới giúp trẻ em nhận diện những kết nối không an toàn, biết dừng lại, lên tiếng và tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết.

    Nếu năm 2025, chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức để trẻ biết mình không đơn độc khi gặp vấn đề trên mạng, thì năm nay mục tiêu là chuyển nhận thức thành kỹ năng và hành động bảo vệ cụ thể.

    Chiến dịch do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL, UNICEF và UNODC, phối hợp tổ chức cùng Cục A05 và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

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