Nâng cao phòng ngừa bệnh ở thanh thiếu niên

YHP là sáng kiến ra đời trong bối cảnh sức khỏe toàn cầu chịu tác động của bệnh không lây nhiễm và biến đổi khí hậu. Chương trình tập trung vào các chiến dịch truyền thông, hoạt động nâng cao sức khỏe tại trường học và thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên trong phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Giai đoạn 2026 - 2030, chương trình đặt mục tiêu tiếp cận thêm 10 triệu thanh thiếu niên, đào tạo 800.000 tuyên truyền viên trẻ và góp phần định hình 17 chính sách công trên toàn cầu.

AstraZeneca và Plan International Việt Nam hợp tác triển khai chương trình YHP tại Việt Nam từ năm 2019 ẢNH: ASTRAZENECA

Tại Việt Nam, chương trình sẽ hỗ trợ giai đoạn tiếp theo trong quan hệ đối tác của AstraZeneca với Tổ chức Plan International Việt Nam, tiếp tục giúp thanh thiếu niên phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, xây dựng lối sống lành mạnh và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chương trình dự kiến triển khai ở Hà Nội và Cần Thơ, tiếp cận 49.200 thanh niên và đào tạo 300 nhà giáo dục đồng đẳng.

Qua giai đoạn I (2019 - 2023) và II (2023 đến nay), chương trình đã tiếp cận trực tiếp hơn 110.000 thanh thiếu niên, lan tỏa tới hơn 2 triệu người trong cộng đồng. Hơn 80% thanh thiếu niên tham gia đánh giá ghi nhận thay đổi tích cực về kiến thức, thái độ và hành vi phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Chương trình cũng hỗ trợ Bộ GD-ĐT đánh giá các chương trình về sức khỏe học đường và xây dựng Đề án phát triển y tế trường học giai đoạn 2026 - 2035.