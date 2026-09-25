    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Nâng cao phòng ngừa bệnh ở thanh thiếu niên

    K.Vy
    K.Vy

    Ngày 23.9, AstraZeneca công bố tổng mức đầu tư hơn 100 triệu USD cho chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên (YHP) giai đoạn 2010 - 2030, tiếp tục thúc đẩy bình đẳng y tế tại hơn 60 quốc gia.

    YHP là sáng kiến ra đời trong bối cảnh sức khỏe toàn cầu chịu tác động của bệnh không lây nhiễm và biến đổi khí hậu. Chương trình tập trung vào các chiến dịch truyền thông, hoạt động nâng cao sức khỏe tại trường học và thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên trong phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

    Giai đoạn 2026 - 2030, chương trình đặt mục tiêu tiếp cận thêm 10 triệu thanh thiếu niên, đào tạo 800.000 tuyên truyền viên trẻ và góp phần định hình 17 chính sách công trên toàn cầu.

    Nâng cao phòng ngừa bệnh ở thanh thiếu niên - Ảnh 1.

    AstraZeneca và Plan International Việt Nam hợp tác triển khai chương trình YHP tại Việt Nam từ năm 2019

    ẢNH: ASTRAZENECA

    Tại Việt Nam, chương trình sẽ hỗ trợ giai đoạn tiếp theo trong quan hệ đối tác của AstraZeneca với Tổ chức Plan International Việt Nam, tiếp tục giúp thanh thiếu niên phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, xây dựng lối sống lành mạnh và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

    Chương trình dự kiến triển khai ở Hà Nội và Cần Thơ, tiếp cận 49.200 thanh niên và đào tạo 300 nhà giáo dục đồng đẳng.

    Qua giai đoạn I (2019 - 2023) và II (2023 đến nay), chương trình đã tiếp cận trực tiếp hơn 110.000 thanh thiếu niên, lan tỏa tới hơn 2 triệu người trong cộng đồng. Hơn 80% thanh thiếu niên tham gia đánh giá ghi nhận thay đổi tích cực về kiến thức, thái độ và hành vi phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Chương trình cũng hỗ trợ Bộ GD-ĐT đánh giá các chương trình về sức khỏe học đường và xây dựng Đề án phát triển y tế trường học giai đoạn 2026 - 2035.

    Tin liên quan

    Nâng cao sức khỏe học đường, thúc đẩy phòng ngừa bệnh không lây nhiễm

    Nâng cao sức khỏe học đường, thúc đẩy phòng ngừa bệnh không lây nhiễm

    Bộ GD-ĐT phối hợp AstraZeneca Việt Nam (VN) và Tổ chức Plan International VN tổ chức hội nghị tổng kết Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên VN giai đoạn 2023 - 2026.

    Nhận diện sớm bệnh cơ tim phì đại để phòng ngừa đột tử

    Khám phá thêm chủ đề

    sức khỏe biến đổi khí hậu sức khỏe học đường sức khỏe thanh thiếu niên bệnh không lây nhiễm ASTRAZENECA phòng ngừa bệnh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận