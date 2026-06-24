Nâng cao sức khỏe học đường, thúc đẩy phòng ngừa bệnh không lây nhiễm

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của AstraZeneca nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho thế hệ tương lai của VN, thông qua việc thúc đẩy các mô hình chăm sóc y tế trường học thân thiện và trang bị kiến thức phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm cho giới trẻ.

Hội nghị tổng kết Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên VN giai đoạn 2023 - 2026 Ảnh: AstraZeneca

Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên VN giai đoạn 2023 - 2026 là một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư cộng đồng toàn cầu của AstraZeneca, hướng tới mục tiêu bảo vệ toàn diện nhóm 10 - 24 tuổi trước gánh nặng ngày càng gia tăng của các bệnh không lây nhiễm phổ biến như ung thư, tiểu đường thể 2, tim mạch, hô hấp và sức khỏe tâm thần. Tại VN, dự án đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt và phối hợp triển khai hiệu quả tại 29 trường học và ĐH trên địa bàn Hà Nội.

Sau 3 năm triển khai với sự phối hợp của các đối tác và sự đồng hành của AstraZeneca VN, dự án đã nâng cao năng lực tuyến đầu cho 700 tuyên truyền viên; tiếp cận trực tiếp 61.002 thanh thiếu niên về hành vi nguy cơ dẫn tới các bệnh không lây nhiễm, 1.644 phụ huynh, 60 nhân viên y tế, 540 giáo viên được trang bị kiến thức và kỹ năng, trở thành hạt nhân hỗ trợ thanh thiếu niên; hỗ trợ cải tạo và nâng cấp 29 không gian thể thao và 28 phòng y tế trường học.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca VN, chia sẻ cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong các sáng kiến nâng cao sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên - nhóm giữ vai trò quan trọng đối với tương lai phát triển bền vững của xã hội.

Thông qua Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên VN, AstraZeneca tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ, ngành giáo dục và các đối tác trong việc thúc đẩy phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, tăng cường công bằng trong chăm sóc sức khỏe và xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh hơn - nền tảng cho sự phát triển bền vững của VN trong tương lai.