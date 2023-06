'Không thể nói Bộ Công an trước khi xử lý đăng kiểm thì trao đổi Bộ GTVT'

Sáng 8.6, tiếp tục phiên chất vấn, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã giải trình các vấn đề đại biểu chất vấn và tranh luận vào cuối chiều qua.

Liên quan "khủng hoảng đăng kiểm", chiều 7.6, đại biểu Trần Thị Kim Nhung (đoàn Quảng Ninh) không đồng tình với Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng khi trả lời về trách nhiệm của bộ này khi đã chậm trễ hoặc không chủ động, chưa phối hợp với các bộ, ngành hữu quan để đưa ra phương án ứng phó trước khi dẫn đến tình huống là phải tạm dừng hoạt động hoặc thiếu hụt nhân lực tại các trung tâm đăng kiểm.

"Theo tôi thì xử lý sai phạm trong hoạt động đăng kiểm là hoàn toàn đúng đắn, đúng chủ trương, đúng pháp luật. Tuy nhiên, đây không phải là một sự cố bất thường, thiên tai, thảm họa mà có sự chủ động của các cơ quan hữu quan", đại biểu Quảng Ninh nêu.

Trả lời đại biểu sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói Bộ GTVT có trách nhiệm cùng với Cục Đăng kiểm Việt Nam về những sai phạm xảy ra trong hoạt động đăng kiểm.

Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng, trong công tác điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố, bắt giam các bị can thì công an địa phương làm chứ không phải Bộ Công an làm.

Nguyên tắc điều tra thì đại biểu biết rồi, chúng tôi cũng không thể nói rằng Bộ Công an là trước khi xử lý chỗ này, chỗ kia thì trao đổi với Bộ GTVT. Cho nên là với tinh thần khi xảy ra ở đâu thì Bộ GTVT, trực tiếp là tôi trao đổi, báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để có phương án giải quyết.

Ông Thắng cho biết, khi cơ quan điều tra khám trung tâm đăng kiểm, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị khi thu giữ máy móc, niêm phong phục vụ điều tra thì làm sớm, làm nhanh để bàn giao lại cho trung tâm, để Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp quản, bố trí lực lượng để duy trì hoạt động.

Bộ trưởng GTVT cho biết, 75% đăng kiểm là của tư nhân nên không phải muốn là khôi phục được. Cạnh đó, nhân lực chủ chốt tại các trung tâm đăng kiểm là đăng kiểm viên bậc cao. Những người này giữ vai trò không thể thay thế được. Trong khi để có đăng kiểm viên bậc cao thì phải đào tạo từ một năm đến một năm rưỡi.

"Trong thời gian ngắn như vậy không thể nào bố trí ngay để khôi phục ngay được", Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh.

Tuy vậy, Bộ trưởng GTVT khẳng định, với trách nhiệm của Bộ GTVT trong quản lý nhà nước, ông và lãnh đạo bộ này đã chỉ đạo các giải pháp cả trước mắt lẫn dài hạn.

"Tới thời điểm này cơ bản giải quyết được", ông Thắng nhấn mạnh và cho biết, ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành Nghị định sửa đổi 139 về quy định kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

"Chỉ có vấn đề liên quan giá dịch vụ thì tôi đã báo cáo chúng tôi đang phối hợp Bộ Tài chính trình Quốc hội xử lý khi xem xét khi sửa đổi luật Giá", ông Thắng cho hay.

Trước đó, chiều 7.6, đại biểu Trần Thị Kim Nhung (đoàn Quảng Ninh) nêu việc "thiếu" đăng kiểm có trách nhiệm của Bộ GTVT, không kịp thời có giải pháp ứng phó.

"Bộ GTVT phải hiểu hơn ai hết tác động tiêu cực gây xáo trộn đời sống người dân nếu thiếu dịch vụ đăng kiểm. Cần quán triệt quan điểm của Tổng Bí thư trong phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phải khôn khéo "đánh chuột không vỡ bình", bà Nhung nêu.

Trả lời đại biểu chiều qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói cả nước chỉ có hơn 2.000 đăng kiểm viên nhưng sau sự cố đăng kiểm đã "mất" tới gần 1/3. Trong khi đó để tuyển dụng được 1 đăng kiểm viên mất rất nhiều thời gian từ đào tạo, cấp chứng chỉ, có khi mất cả năm.

Ông Thắng cũng cho rằng đây là tình huống bất khả kháng, hiện đã tuyển dụng được thêm 350 đăng kiểm viên. Sắp tới, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ sửa Nghị định 139 để điều chỉnh, không nhất thiết 1 dây chuyền phải có 3 đăng kiểm viên.

"Nguồn nhân lực phục vụ thời gian tới chắc chắn sẽ đủ. Chúng tôi cam kết hết tháng 6, không quá đầu tháng 7 hoạt động đăng kiểm sẽ bình thường", Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh.