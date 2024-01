Không có tiền tiêu xài rủ bạn đi cướp giật bị sa lưới

Ngày 1.1.2024, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, vừa bắt giữ Lê Nguyễn (27 tuổi), Võ Hữu Nhân (33 tuổi, cùng ngụ Q.8) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".



Nhân, Nguyễn khi bị bắt CACC

Theo công an, trước đó, ngày 29.12.2023, Công an xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản của chị Đ.T.C.L (21 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 ngày 29.12.2023, chị L. cùng bạn là T.A.T (22 tuổi, ngụ Q.8) ngồi uống nước trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh). Khi chị L. đang ngồi bấm điện thoại thì có một người là nam giới tiến đến giật lấy điện thoại của chị, rồi leo lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an H.Bình Chánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, các đội nghiệp vụ và Công an xã Bình Hưng khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ vụ việc và nhanh chóng truy xét các nghi phạm cướp giật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1.1.2024, lực lượng chức năng phát hiện Lê Nguyễn và Võ Hữu Nhân nên bắt giữ đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, Nhân khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ Nguyễn đi cướp giật tài sản. Nhân và Nguyễn đã thực hiện hành vi cướp giật điện thoại di động iPhone 15 của chị L.

Ngoài ra, qua xác minh nhanh, công an xác định Nhân đã có 3 tiền án về tội "cướp giật tài sản". Hiện Công an H.Bình Chánh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp giật điện thoại này.