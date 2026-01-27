Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Khổng tước' của Dương Lệ Bình đến VN: giá vé cao, kiểm duyệt chặt

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
27/01/2026 05:50 GMT+7

Vở vũ kịch nổi tiếng 'Khổng tước' của Dương Lệ Bình, nghệ sĩ đến từ Đại Lý (Vân Nam, Trung Quốc), sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) trong các ngày 6, 7, 8.3.

Giá vé thấp nhất 5 triệu đồng, cao nhất 20 triệu đồng được cho là khá cao so với mặt bằng biểu diễn tại VN.

Về điều này, ông Ngô Hoàng Phúc, Tổng giám đốc Vietart (đơn vị đưa Khổng tước về VN), cho biết chi phí chi trả cho bản quyền vở vũ kịch, cũng như việc đưa đoàn nghệ thuật sang là rất lớn. Cụ thể, nhà sản xuất này phải chi trả vé máy bay, khách sạn, ăn ở, vận chuyển… của gần 100 nghệ sĩ và 6 container trang thiết bị, đạo cụ, trang phục. Bên cạnh đó, ông Phúc cũng cho biết việc duyệt vở diễn được thực hiện nghiêm ngặt.

'Khổng tước' của Dương Lệ Bình đến VN: giá vé cao, kiểm duyệt chặt- Ảnh 1.

Khổng tước đã được diễn gần 1.000 suất, đi 6 nước trên thế giới

ẢNH: VIET ART

Trong khi đó, bà Dương Lệ Bình cho biết giá vé Khổng tước, vở vũ kịch do bà biên đạo, không giống nhau ở các nước bà từng lưu diễn. Có nước thậm chí có chính sách hỗ trợ để vé vở diễn không quá cao, khán giả dễ tiếp cận hơn.

Ra đời từ 2012, Khổng tước là vở vũ kịch ghi dấu ấn của nghệ sĩ Dương Lệ Bình. Tác phẩm có nhiều bản diễn khác nhau vào các năm 2012, 2017, 2019. Phiên bản diễn tại Hà Nội lần này được các nghệ sĩ gọi là phiên bản 2.0 với nhiều kỹ thuật sân khấu hiện đại. Nghệ sĩ Dương Lệ Bình đã diễn gần 1.000 suất Khổng tước từ 2012 đến nay. Bà sẽ tham gia diễn vở Khổng tước tại Nhà hát Hồ Gươm trong chương Mùa đông, chương được coi là khó hơn hẳn so với các chương Mùa xuân, Mùa hạ, Mùa thu của vở diễn. Dù không phải lúc nào cũng tham gia cả 4 chương, bà luôn là người thể hiện chương Mùa đông của mọi suất diễn Khổng tước từ trước tới giờ.

Tại họp báo chiều 26.1, nữ nghệ sĩ cho biết bà đã 20 năm biên đạo cho sân khấu quy mô lớn, trong đó có Khổng tước. Vở diễn được đầu tư rất bài bản. Trang phục của vở diễn do nhà thiết kế Diệp Cẩm Thiêm cùng đội ngũ thực hiện. Vở diễn có nhiều vai diễn đặc biệt; trong đó vai thể hiện vòng quay thời gian đòi hỏi nghệ sĩ phải quay để thể hiện thời gian suốt vở. Nhân vật nam khổng tước lại vì tình yêu mà hy sinh cả bộ lông sáng đẹp để đổi lấy tình yêu với nữ khổng tước. Vẻ đẹp tựa thiên nhiên của các tạo hình đã mang cho vở diễn sự hấp dẫn.

VIETART Ngô Hoàng Phúc Diệp Cẩm Thiêm trung quốc Dương Lệ Bình nhà hát hồ gươm
