Tín hiệu sinh sản này mở ra hy vọng duy trì quần thể voi, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ sinh cảnh và nguồn sống của loài.

2 voi con được phát hiện thông qua bẫy ảnh ẢNH: LÊ HOÀNG

Những thành viên đặc biệt

Giữa đại ngàn ở xã Quế Phước (TP.Đà Nẵng), những cánh rừng tự nhiên nối tiếp nhau qua triền núi, phủ xanh một vùng đất rộng lớn. Dưới tán rừng ấy, đàn voi vẫn âm thầm di chuyển theo những lối mòn quen thuộc, tìm kiếm thức ăn, nguồn nước và những khoảng rừng đủ yên tĩnh để sinh tồn. Dấu chân in trên đất ẩm, những thân cây bị bẻ gãy hay vết phân voi ven đường mòn đôi khi là dấu hiệu duy nhất cho thấy những "người khổng lồ" vẫn hiện diện.

Voi rừng hoạt động trên phạm vi rộng nên việc bắt gặp chúng ngoài thực địa không dễ dàng. Với những người làm công tác bảo vệ rừng, mỗi lần phát hiện dấu vết voi đều mở ra thêm manh mối về hành trình của đàn. Nhưng phải nhờ đến hệ thống bẫy ảnh, những hình bóng lặng lẽ giữa rừng sâu mới dần hiện lên rõ nét hơn.

Đợt giám sát triển khai trong tháng 2.2026 tại Khu bảo tồn (KBT) loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng đã mang lại kết quả đáng chú ý. Lực lượng chuyên trách lắp đặt 45 bẫy ảnh tại 15 vị trí trọng điểm. Đến tháng 4, khi thiết bị được thu hồi, dữ liệu hình ảnh tổng hợp cho thấy khoảng 9 cá thể voi rừng xuất hiện trong khu vực, trong đó có 2 voi con với độ tuổi ước tính khoảng 6 và 2 tuổi. Đây là số lượng voi lớn nhất được ghi nhận tại KBT từ trước đến nay.

Đàn voi rừng châu Á được phát hiện thông qua bẫy ảnh tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi ẢNH: LÊ HOÀNG

Ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng, cho biết: "Việc ghi nhận voi con cho thấy đàn voi vẫn có hoạt động sinh sản, đồng thời phản ánh những nỗ lực bảo vệ sinh cảnh của lực lượng chuyên trách, cùng sự chung tay của cộng đồng dân cư sống xung quanh KBT và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương".

Trong những khung hình ghi lại giữa rừng sâu, 2 voi con có thể chưa tạo nên sự khác biệt lớn về số lượng, nhưng sự hiện diện của chúng mang ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai của cả đàn. Đó là dấu hiệu cho thấy sự sống vẫn đang tiếp nối trong một quần thể vốn có số lượng cá thể ít ỏi.

Với những người ngày ngày bám rừng, mỗi hình ảnh voi xuất hiện trên màn hình không đơn thuần là một dữ liệu về động vật hoang dã. Đằng sau đó là những chuyến tuần tra, những lần kiểm tra thiết bị giữa địa hình hiểm trở và quá trình đối chiếu dấu vết ngoài thực địa. Mỗi hình ảnh có thể giúp xác định thời điểm voi xuất hiện, hướng di chuyển, tần suất qua lại và những khu vực có ý nghĩa đối với đời sống của đàn.

Theo ông Sơn, voi châu Á có thời gian mang thai khoảng 20 - 22 tháng, sinh sản chậm và thường cách nhau nhiều năm. Một cá thể voi cần khoảng 15 - 20 năm để trưởng thành. Vì vậy, sự xuất hiện của voi con là tín hiệu tích cực. "Dẫu vậy, hiện chưa đủ cơ sở để đánh giá toàn diện sức khỏe của từng cá thể trong đàn. Muốn xác định chính xác hơn, cần có chuỗi dữ liệu giám sát liên tục về thể trạng, khả năng di chuyển, tập tính kiếm ăn, sự tương tác giữa các cá thể và những dấu hiệu bất thường nếu có", ông Sơn chia sẻ.

Cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Quế Lâm (Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng) tuần tra, tháo gỡ bẫy trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi ẢNH: LÊ HOÀNG

"Điều quan trọng hiện nay là bảo đảm voi mẹ và voi con được sống trong môi trường an toàn, có đủ thức ăn, nước uống, nơi trú ẩn và không bị tác động bởi các hoạt động của con người. Bảo vệ được voi con, đồng thời duy trì sinh cảnh sống của cả đàn, chính là bảo vệ cơ hội phát triển của quần thể voi rừng Đà Nẵng trong những năm tới", ông Sơn nhấn mạnh.

Bài toán tương lai của quần thể voi

Để hiểu rõ hơn về cuộc sống của đàn voi, những người làm công tác bảo tồn không thể chỉ trông chờ vào những hình ảnh thu được từ bẫy ảnh. Thiết bị chỉ ghi lại một khoảnh khắc khi voi đi ngang qua vị trí đặt máy, trong khi hành trình kiếm ăn, tìm nước và di chuyển của chúng trải dài qua nhiều khu vực rừng. Vì vậy, lực lượng chuyên trách thường xuyên tuần tra thực địa, kiểm tra những nơi phát hiện dấu chân, phân voi, đường mòn và các vị trí có khả năng là điểm kiếm ăn, uống nước hoặc tuyến di chuyển thường xuyên. Dữ liệu từ bẫy ảnh được đối chiếu với dấu vết ngoài rừng, từng bước giúp nhận diện phạm vi hoạt động của đàn.

Một góc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi trên địa bàn xã Quế Phước ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Qua hình ảnh, các đặc điểm như hình dạng tai, vóc dáng, đặc điểm ngà nếu có và những dấu hiệu riêng trên da có thể được sử dụng để hỗ trợ nhận diện từng cá thể. Việc này đòi hỏi phải có nhiều hình ảnh ở những thời điểm khác nhau để đối chiếu, tránh đếm trùng hoặc bỏ sót. Từ những dữ liệu tích lũy được, cơ quan quản lý có thể xác định những khu vực đàn voi thường xuyên xuất hiện, qua đó ưu tiên tuần tra, bảo vệ và hạn chế các hoạt động có nguy cơ làm xáo trộn sinh cảnh.

Nhưng theo ông Sơn, bảo tồn voi không chỉ là bảo vệ những cá thể được ghi nhận qua camera. Điều quan trọng hơn là duy trì được cả không gian sống mà chúng phụ thuộc. "Voi là loài thú lớn, có nhu cầu thức ăn đáng kể và thường phải di chuyển trên phạm vi rộng để tìm kiếm nguồn sống. Do đó, sinh cảnh của đàn voi cần đủ rộng, có nguồn thức ăn phong phú, nguồn nước phù hợp và hạn chế sự cạnh tranh từ các hoạt động của con người", ông Sơn thông tin.

Một vấn đề đang được Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng quan tâm là tình trạng người dân chăn thả gia súc tự do trong lâm phận KBT. Đây là tập quán đã tồn tại từ nhiều đời, gắn với sinh kế của một bộ phận người dân địa phương. Việc gia súc đi sâu vào rừng khiến người dân phải thường xuyên vào tìm kiếm, thăm nom, từ đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ sinh cảnh và làm gia tăng khả năng tiếp xúc giữa con người với voi rừng.

Ông Sơn cho hay trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu bẫy ảnh, xây dựng hồ sơ nhận diện từng cá thể khi đủ căn cứ, tăng cường ứng dụng công nghệ và phối hợp với các chuyên gia để nâng cao chất lượng theo dõi quần thể. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc ghi nhận voi xuất hiện tại một địa điểm, mà tiến tới giám sát có hệ thống, làm rõ hơn quy mô, cấu trúc đàn, phạm vi hoạt động và những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của chúng. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng các giải pháp bảo tồn phù hợp với thực tế.

Với số lượng cá thể ít, quần thể voi có thể đối mặt nguy cơ giao phối cận huyết, suy giảm đa dạng di truyền và giảm khả năng thích nghi trước những biến đổi của môi trường. Tuy nhiên, mức độ rủi ro không thể được xác định đầy đủ chỉ từ số lượng cá thể ghi nhận qua bẫy ảnh hoặc việc phát hiện voi con. "Cần có những nghiên cứu chuyên sâu về di truyền, quan hệ huyết thống và cấu trúc quần thể để đánh giá chính xác hơn các nguy cơ, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp cho tương lai của đàn voi", ông Sơn nhấn mạnh. (còn tiếp)