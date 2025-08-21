Khu công nghiệp vẫn khó đầu tư điện mặt trời

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long, cả 2 Nghị định 57 và 58 mang tính đột phá, tiên phong, kịp thời, nhằm tạo hành lang pháp lý cho quá trình chuyển dịch năng lượng, thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai có thể tồn tại một số khó khăn khách quan cần xem xét để đề xuất sửa đổi phù hợp với thực tiễn khách quan.

Tại hội nghị, đại diện nhiều địa phương và doanh nghiệp đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đại diện tỉnh Đồng Nai cho biết, một trong những rào cản lớn và bất cập hiện nay là nhiều khu công nghiệp có nhu cầu phát triển điện mặt trời mái nhà để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do trước đây không liệt kê ngành nghề "sản xuất điện" vào giấy phép môi trường trong khi luật Đầu tư quy định, khi một đơn vị thứ ba đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để bán điện cho doanh nghiệp khác, phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. "Quy định giấy phép môi trường của khu công nghiệp thiếu ngành nghề sản xuất điện đã khiến nhà đầu tư không đủ điều kiện để được cấp phép", đại diện Sở Công thương tỉnh Đồng Nai thông tin và đề nghị Bộ Công thương sớm ban hành thông tư hoặc văn bản hướng dẫn.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ chế phát triển điện tái tạo vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai ẢNH: NG.NGA

Tại Cao Bằng, trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh chỉ được phân bố nguồn năng lượng mặt trời tập trung với công suất là 100 MW, điện năng lượng mặt trời áp mái 50MW, không có điện gió. Do đó, tỉnh gặp một số khó khăn khi muốn cấp điện cho các khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đề nghị Bộ Công thương sớm hoàn thiện cơ chế và tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời, ban hành quy định cụ thể về cơ chế mua bán điện trực tiếp để tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, nhất là với các nhà đầu tư nước ngoài. Cần xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động pin lưu trữ và phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị điện trong nước, cũng như sớm làm rõ chính sách giá điện để doanh nghiệp có cơ sở hoạch định tài chính và triển khai dự án hiệu quả.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng phản ánh khung giá bán điện trong cơ chế DPPA, chi phí thanh toán bù trừ chênh lệch khi giao dịch qua lưới điện quốc gia, thủ tục cấp giấy chứng nhận phát triển điện mặt trời mái nhà cũng như điều kiện dự án điện gió ngoài khơi được hưởng chính sách ưu đãi.

Lãnh đạo Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải sớm có ý kiến chính thức về đề xuất loại bỏ chi phí thanh toán bù trừ chênh lệch trong cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai, kịp thời báo cáo những bất cập phát sinh và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Cục Điện lực có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ ý kiến tại hội nghị, khẩn trương xây dựng phương án, tham mưu Bộ trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định theo trình tự thủ tục rút gọn, bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong toàn ngành điện.



