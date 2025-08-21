Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khu công nghiệp vẫn khó đầu tư điện mặt trời

Nguyên Nga
Nguyên Nga
21/08/2025 21:38 GMT+7

Ngày 21.8, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến và trực tiếp sơ kết việc triển khai Nghị định số 57/2025 về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và Nghị định số 58/2025 về cơ chế phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long, cả 2 Nghị định 57 và 58 mang tính đột phá, tiên phong, kịp thời, nhằm tạo hành lang pháp lý cho quá trình chuyển dịch năng lượng, thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai có thể tồn tại một số khó khăn khách quan cần xem xét để đề xuất sửa đổi phù hợp với thực tiễn khách quan. 

Tại hội nghị, đại diện nhiều địa phương và doanh nghiệp đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. 

Đại diện tỉnh Đồng Nai cho biết, một trong những rào cản lớn và bất cập hiện nay là nhiều khu công nghiệp có nhu cầu phát triển điện mặt trời mái nhà để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do trước đây không liệt kê ngành nghề "sản xuất điện" vào giấy phép môi trường trong khi luật Đầu tư quy định, khi một đơn vị thứ ba đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để bán điện cho doanh nghiệp khác, phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. "Quy định giấy phép môi trường của khu công nghiệp thiếu ngành nghề sản xuất điện đã khiến nhà đầu tư không đủ điều kiện để được cấp phép", đại diện Sở Công thương tỉnh Đồng Nai thông tin và đề nghị Bộ Công thương sớm ban hành thông tư hoặc văn bản hướng dẫn.

Tháo gỡ rào cản cơ chế mua bán điện trực tiếp và phát triển điện tái tạo - Ảnh 1.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ chế phát triển điện tái tạo vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai

ẢNH: NG.NGA

Tại Cao Bằng, trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh chỉ được phân bố nguồn năng lượng mặt trời tập trung với công suất là 100 MW, điện năng lượng mặt trời áp mái 50MW, không có điện gió. Do đó, tỉnh gặp một số khó khăn khi muốn cấp điện cho các khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đề nghị Bộ Công thương sớm hoàn thiện cơ chế và tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời, ban hành quy định cụ thể về cơ chế mua bán điện trực tiếp để tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, nhất là với các nhà đầu tư nước ngoài. Cần xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động pin lưu trữ và phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị điện trong nước, cũng như sớm làm rõ chính sách giá điện để doanh nghiệp có cơ sở hoạch định tài chính và triển khai dự án hiệu quả.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng phản ánh khung giá bán điện trong cơ chế DPPA, chi phí thanh toán bù trừ chênh lệch khi giao dịch qua lưới điện quốc gia, thủ tục cấp giấy chứng nhận phát triển điện mặt trời mái nhà cũng như điều kiện dự án điện gió ngoài khơi được hưởng chính sách ưu đãi. 

Lãnh đạo Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải sớm có ý kiến chính thức về đề xuất loại bỏ chi phí thanh toán bù trừ chênh lệch trong cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai, kịp thời báo cáo những bất cập phát sinh và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Cục Điện lực có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ ý kiến tại hội nghị, khẩn trương xây dựng phương án, tham mưu Bộ trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định theo trình tự thủ tục rút gọn, bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong toàn ngành điện.


Tin liên quan

Bộ Công thương nói gì về đề xuất hỗ trợ lắp điện mặt trời 'chưa hấp dẫn'

Bộ Công thương nói gì về đề xuất hỗ trợ lắp điện mặt trời 'chưa hấp dẫn'

Đề xuất tăng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng lắp đặt điện mặt trời mái nhà thay vì 5kWp lên 10 kWp của Báo Thanh Niên được Bộ Công thương tiếp nhận, sửa đổi trong dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu điện.

Bộ Công thương 'thúc' các địa phương triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp

Khám phá thêm chủ đề

điện tái tạo điện mặt trời Nghị định 57 cơ chế mua bán điện trực tiếp Bộ Công thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận