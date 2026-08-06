Khu phát triển tôm công nghệ cao Bạc Liêu yêu cầu 3 nhà thầu sửa nhiều hạng mục

Ngày 6.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu (phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) vừa có văn bản đề nghị sửa chữa hoàn thiện các hạng mục của dự án này.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được đưa vào vận hành từ tháng 4.2026 nhưng nhiều hạng mục được xác định cần khắc phục trong thời gian bảo hành. Theo công văn của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, phạm vi sửa chữa phân định theo từng nhà thầu, tương ứng với phần việc mà mỗi đơn vị thi công.

Một số vị trí tường gạch khu nhà kiểm nghiệm bị bong tróc, nứt vỡ, được ghi nhận vào ngày 5.8 ẢNH: G.B

Trong đó, Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam được đề nghị sửa chữa các hạng mục thuộc khu nhà quản lý, điều hành và một phần hạ tầng kỹ thuật. Các nội dung cần khắc phục gồm xử lý tường gân nứt, gạch trang trí bong rơi, sơn bong tróc; sửa khu vực vỉa hè bị sụp lún, thay bóng đèn hư, khắc phục 4 máy lạnh tại phòng họp tầng 2 không hoạt động và chuông báo cháy tầng 3.

Ngoài ra, đơn vị này còn phải xử lý một số hộp điện, khắc phục 25 bóng đèn chiếu sáng ngoài nhà không hoạt động, sửa khu vực sân trước nhà quản lý điều hành và tuyến đường N4 bị đọng nước. Theo biên bản kiểm kê thiết bị ngày 15.7.2026, Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam cũng được đề nghị bổ sung một bộ ghi hình dung lượng 160 GB và một bộ chia hình 16 kênh còn thiếu tại phòng máy chủ.

Nhiều vị trí gạch lát nền bị bong bật, hư hỏng, ảnh hưởng đến mỹ quan và việc đi lại ẢNH: G.B

Đối với Công ty cổ phần xây lắp dịch vụ và thương mại Hoàng Lai, công việc tập trung tại nhà kiểm nghiệm, khu xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày đêm, cổng chính, nhà bảo vệ và hệ thống chiếu sáng ngoài trời.

Theo công văn, đơn vị này phải xử lý các vị trí tường nứt, chống thấm, khắc phục nước mưa tràn qua cửa sổ, sửa khu vệ sinh, máy lạnh, chuông báo cháy, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám sát tổ chức chạy thử hệ thống xử lý nước thải khi đã đủ nguồn nước thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, Hoàng Lai còn được đề nghị sửa chữa các vết nứt tại cổng chính, nhà bảo vệ, bậc tam cấp bị sụp lún và khắc phục hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến N1, N2, N4, N5, N6 cùng các tủ điện, dây điện bị chuột cắn.

Hệ thông điện cũng được Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu đề nghị nhà thầu sửa chữa ẢNH: G.B

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng Huy Hoàng được giao khắc phục các hạng mục thuộc nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và khu xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm. Các nội dung sửa chữa gồm bậc tam cấp bị nứt, nền sân và chân công trình bị sụp lún, gạch trang trí bong rơi, chống thấm tại các vị trí cắt tường đi điện nhẹ; lắp bổ sung 2 camera, sửa cửa cuốn phòng máy phát điện, xử lý hệ thống dây điện, hộp điện bị chuột cắn và bổ sung một bộ chia hình 16 kênh cùng một bàn phím điều khiển còn thiếu tại phòng máy chủ.

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu đề nghị Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh (trước hợp nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, chủ đầu tư giai đoạn 1) đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa nhằm bảo đảm công trình vận hành hiệu quả, đúng chất lượng trong thời gian bảo hành.

Ngày 6.8, ông Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, cho biết dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sử dụng vốn của tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư. Giai đoạn 2 sử dụng nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp - Môi trường, do Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo quyết định của bộ này và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (cũ) được giao ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với đơn vị ông Minh.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được Thủ tướng Chính phủ thành lập từ tháng 5.2017, quy mô 418 ha, đặt tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Trong đó, Công ty Việt Úc Nhà Mát sử dụng khoảng 315 ha. Tuy nhiên, sau 9 năm phê duyệt, khu này vẫn chưa thể vận hành đồng bộ như kỳ vọng ban đầu. Theo báo cáo, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với tổng vốn đầu tư khoảng 152 tỉ đồng từ ngân sách của tỉnh. Các hạng mục gồm hệ thống giao thông nội khu, điện, kênh cấp - thoát nước, cống và tường rào. Giai đoạn 2 sử dụng nguồn vốn khoảng 186 tỉ đồng từ Bộ Nông nghiệp - Môi trường cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với nhiều hạng mục như khu quản lý điều hành, khu kiểm định - xét nghiệm, khu nghiên cứu chuyển giao công nghệ, khu xử lý nước thải tập trung cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.



