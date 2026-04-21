Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khu phố náo loạn vì một người nghi 'ngáo đá' đập phá mái nhà

Trần Kha
Trần Kha
21/04/2026 13:30 GMT+7

Một người có biểu hiện bất thường, nghi 'ngáo đá', đập phá mái nhà dân, bẻ ống nước, rồi đu dây cáp viễn thông khiến cả khu dân cư náo loạn.

Ngày 21.4, Công an phường An Phú Đông (TP.HCM) đang lập hồ sơ, xác minh nhân thân và kiểm tra việc sử dụng chất kích thích đối với một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi "ngáo đá", gây rối trật tự và hủy hoại tài sản vào chiều 20.4 trên đường Hà Huy Giáp.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20.4, một nam thanh niên (ngoài 25 tuổi) có biểu hiện bất thường đi xe ôm đến đường Hà Huy Giáp. Sau khi vào một tiệm tóc xin đi vệ sinh, người này rời đi với trạng thái không tỉnh táo, nghi "ngáo đá", ú ớ rồi bất ngờ leo lên đập phá trên mái nhà dân.

- Ảnh 1.

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường nghi "ngáo đá", cầm 2 cây kéo cố thủ trên nóc nhà dân

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đáng chú ý, người này cầm hai cây kéo, liên tục nhảy múa, đập phá đồ đạc khiến cả khu phố hoảng sợ.

Chia sẻ với chúng tôi sáng 21.4, một phụ nữ sống tại khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng: "Lúc đó tôi đâu có kịp đóng cửa, hoảng quá ẵm hai đứa nhỏ chạy ra ngoài luôn vì sợ người đó nhảy xuống trúng nhà mình. Người này đạp cục nóng máy lạnh rồi nhảy qua nhảy lại làm cái máy bây giờ không hoạt động được nữa".

- Ảnh 2.

Nam thanh niên bẻ đường ống nước nhà dân

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

- Ảnh 3.

Cục nóng máy lạnh bị đạp ngã

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

- Ảnh 4.

Bồn nước nhà dân bị đạp hư hỏng

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Tương tự, bà P.T.T.T cho biết, khi đang dọn hàng nước ra bán thì nghe xóm hô hoán có "ngáo đá" trên mái nhà.

"Tôi chạy lên lầu đóng cửa thì nam thanh niên đó đã nhảy qua sát nóc nhà mình rồi. Người này bẻ ống nước, nước chảy lênh láng, rồi lấy kéo đâm thủng bồn nước, đạp rớt bồn nước xuống mương. Cả xóm không ai dám ở trong nhà, phải chạy hết ra đường vì người này cầm kéo hung hăng quá", bà T. kể.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt, phong tỏa một đoạn đường Hà Huy Giáp để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, người này không chấp hành vận động mà tiếp tục di chuyển qua nhiều nóc nhà, sau đó leo lên hệ thống dây cáp viễn thông băng ngang đường.

- Ảnh 5.

Nam thanh niên đu bám trên đường dây cáp viễn thông

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Nam thanh niên đi trên dây cáp như làm xiếc, đi từ đầu này sang đầu kia. Cảnh sát, xe chữa cháy đứng đầy đường. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, khi đu dây qua đường được một đoạn chắc do mỏi tay nên anh ta buông tay rơi xuống từ độ cao hơn 3 mét".

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ập đến khống chế, đưa anh ta về trụ sở.

- Ảnh 6.

Người dân sửa lại bồn nước

ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận thực tế của chúng tôi vào ngày 21.4, nhiều hộ dân tại đây đang phải thuê thợ sửa chữa lại mái tôn, thay bồn nước và đường ống bị hư hỏng. Bà T. bức xúc cho biết: "Sáng nay mua cái bồn mới hết 1,5 triệu đồng, rồi tiền tôn hết hơn 4 triệu nữa. Tính cả tiền công thợ chắc cũng thiệt hại 6 - 7 triệu đồng. Tôn bị đạp nát hết, không thay thì mưa xuống dột hư hết la phông".

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ xử lý "mạnh tay" với vấn nạn ma túy và các đối tượng sử dụng chất kích thích gây mất an ninh trật tự. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi gặp người có biểu hiện "ngáo đá", bất thường cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, đóng chặt cửa và thông báo ngay cho công an gần nhất; tuyệt đối không tự ý tiếp cận hoặc kích động đối tượng để tránh những rủi ro đáng tiếc về tính mạng và tài sản.

Thứ trưởng Công an yêu cầu quản lý chặt người có biểu hiện loạn thần, 'ngáo đá'

Thứ trưởng Công an yêu cầu quản lý chặt người có biểu hiện loạn thần, ‘ngáo đá’

Để làm tốt công tác quản lý người nghiện ma túy, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long yêu cầu chủ động test ma túy, quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện loạn thần, 'ngáo đá', tuyệt đối không để đối tượng nghiện, sử dụng ma túy gây án.

Khám phá thêm chủ đề

đường Hà Huy Giáp ngáo đá khu phố náo loạn ngáo đá đập phá ma túy gây rối trật tự hủy hoại tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận