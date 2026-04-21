Khu phố náo loạn vì một người nghi 'ngáo đá' đập phá mái nhà

Ngày 21.4, Công an phường An Phú Đông (TP.HCM) đang lập hồ sơ, xác minh nhân thân và kiểm tra việc sử dụng chất kích thích đối với một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi "ngáo đá", gây rối trật tự và hủy hoại tài sản vào chiều 20.4 trên đường Hà Huy Giáp.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20.4, một nam thanh niên (ngoài 25 tuổi) có biểu hiện bất thường đi xe ôm đến đường Hà Huy Giáp. Sau khi vào một tiệm tóc xin đi vệ sinh, người này rời đi với trạng thái không tỉnh táo, nghi "ngáo đá", ú ớ rồi bất ngờ leo lên đập phá trên mái nhà dân.

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường nghi "ngáo đá", cầm 2 cây kéo cố thủ trên nóc nhà dân ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đáng chú ý, người này cầm hai cây kéo, liên tục nhảy múa, đập phá đồ đạc khiến cả khu phố hoảng sợ.

Chia sẻ với chúng tôi sáng 21.4, một phụ nữ sống tại khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng: "Lúc đó tôi đâu có kịp đóng cửa, hoảng quá ẵm hai đứa nhỏ chạy ra ngoài luôn vì sợ người đó nhảy xuống trúng nhà mình. Người này đạp cục nóng máy lạnh rồi nhảy qua nhảy lại làm cái máy bây giờ không hoạt động được nữa".

Nam thanh niên bẻ đường ống nước nhà dân ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cục nóng máy lạnh bị đạp ngã ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Bồn nước nhà dân bị đạp hư hỏng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Tương tự, bà P.T.T.T cho biết, khi đang dọn hàng nước ra bán thì nghe xóm hô hoán có "ngáo đá" trên mái nhà.

"Tôi chạy lên lầu đóng cửa thì nam thanh niên đó đã nhảy qua sát nóc nhà mình rồi. Người này bẻ ống nước, nước chảy lênh láng, rồi lấy kéo đâm thủng bồn nước, đạp rớt bồn nước xuống mương. Cả xóm không ai dám ở trong nhà, phải chạy hết ra đường vì người này cầm kéo hung hăng quá", bà T. kể.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt, phong tỏa một đoạn đường Hà Huy Giáp để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, người này không chấp hành vận động mà tiếp tục di chuyển qua nhiều nóc nhà, sau đó leo lên hệ thống dây cáp viễn thông băng ngang đường.

Nam thanh niên đu bám trên đường dây cáp viễn thông ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Nam thanh niên đi trên dây cáp như làm xiếc, đi từ đầu này sang đầu kia. Cảnh sát, xe chữa cháy đứng đầy đường. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, khi đu dây qua đường được một đoạn chắc do mỏi tay nên anh ta buông tay rơi xuống từ độ cao hơn 3 mét".

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ập đến khống chế, đưa anh ta về trụ sở.

Người dân sửa lại bồn nước ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận thực tế của chúng tôi vào ngày 21.4, nhiều hộ dân tại đây đang phải thuê thợ sửa chữa lại mái tôn, thay bồn nước và đường ống bị hư hỏng. Bà T. bức xúc cho biết: "Sáng nay mua cái bồn mới hết 1,5 triệu đồng, rồi tiền tôn hết hơn 4 triệu nữa. Tính cả tiền công thợ chắc cũng thiệt hại 6 - 7 triệu đồng. Tôn bị đạp nát hết, không thay thì mưa xuống dột hư hết la phông".