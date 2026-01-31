Thứ trưởng Công an yêu cầu quản lý chặt người có biểu hiện loạn thần, ‘ngáo đá’

Ngày 31.1, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 483 ngày 7.10.2024 của Bộ Công an về tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai; đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và công tác quản lý nhà nước về cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy.

Kiểm điểm lãnh đạo để địa bàn phức tạp về ma túy

Chỉ đạo tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định, giảm cầu và cai nghiện ma túy là giải pháp đặc biệt quan trọng góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: HÀ ANH

Từ đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu công an các địa phương phải phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân buông lỏng lãnh đạo, để sót, lọt địa bàn, đối tượng phức tạp về ma túy.



Việc rà soát, quản lý người nghiện, thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu phải thực hiện theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả; triệt phá đến đâu phải giữ sạch đến đó, tuyệt đối không để tái diễn tình hình phức tạp về ma túy.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị công an cấp xã phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tập trung vào các khu nhà trọ, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện; chủ động test ma túy, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá", tuyệt đối không để đối tượng nghiện, sử dụng ma túy gây án. Địa phương nào để tình hình phức tạp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Giảm tác hại của ma túy sẽ "cứu" nhiều gia đình

Về công tác cai nghiện và quản lý sau cai, thượng tướng Nguyễn Văn Long giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp các đơn vị chức năng đổi mới phương thức điều trị, nâng cao hiệu quả cai nghiện; tổ chức kiểm tra, đánh giá thực chất các cơ sở cai nghiện trên toàn quốc, kiểm tra đột xuất, không báo trước; nghiên cứu, tổng kết các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu công an các địa phương phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện; xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp, không để xảy ra gây rối, phá hoại, đưa vật cấm vào cơ sở cai nghiện; đồng thời chú trọng công tác dạy nghề, dạy văn hóa, hỗ trợ người sau cai có việc làm, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

"Nếu làm tốt công tác cai nghiện, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy sẽ cứu được nhiều con người, nhiều gia đình khỏi tan nát, giúp nhiều thanh niên không sa ngã vào con đường phạm tội", thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

5 tháng xóa hơn 300 tụ điểm ma túy

Báo cáo tại hội nghị, C04 cho hay, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tiếp tục được làm quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tốt.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng C04, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HÀ ANH

Nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch, đề án xây dựng môi trường "không ma túy" đến năm 2030. Công an các địa phương cũng chủ động rà soát, tập trung vào các nhóm người nghiện ngoài xã hội, công nhân, lao động ngoại tỉnh qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp dương tính với ma túy, cập nhật số liệu sát thực tế…

Từ tháng 9.2025 đến nay, công an toàn quốc đã đấu tranh, giải quyết, loại khỏi danh sách 336 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 1.273 đối tượng; phát hiện, xử lý 537 vụ với 1.116 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công tác cai nghiện và quản lý sau cai cũng được triển khai bài bản, khoa học. Hiện, 77 cơ sở cai nghiện công lập đang quản lý, tổ chức cai nghiện cho gần 47.000 người.

Tại đây, người nghiện được phổ biến pháp luật, dạy văn hóa, xóa mù chữ… Nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã chủ động phối hợp để tiếp nhận người sau cai vào làm việc.