Khu tái định cư chậm trễ vì vướng đá

N ÓNG LÒNG CHỜ NƠI Ở MỚI

Đầu năm 2022, UBND H.Nam Giang (Quảng Nam) phê duyệt Dự án khu tái định cư (TĐC) Tà Đắc, xã Tà Bhing (H.Nam Giang) trên diện tích hơn 3,6 ha, gồm 60 lô TĐC và tuyến đường giao thông nội bộ với tổng mức đầu tư gần 14,5 tỉ đồng. Mục đích là tạo nơi ở mới dành cho những hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt hoặc chưa có đất sau khi tách ra ở riêng hiện cư trú dọc bờ sông Thanh.

Dự án khu tái định cư Tà Đắc chậm tiến độ do vướng đá lớn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án do Ban Quản lý (BQL) dự án quỹ đất đô thị H.Nam Giang làm chủ đầu tư, khởi công cuối tháng 12.2022, dự kiến hoàn thành bàn giao cho người dân vào cuối tháng 6.2024. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong tháng 3.2025, đơn vị thi công vẫn đang huy động máy móc để xử lý những tảng đá lớn nằm trong phạm vi dự án. Ông Bling Lúc, Bí thư Chi bộ thôn Tà Đắc, cho hay dự án khu TĐC Tà Đắc không chỉ trễ hơn 9 tháng mà dự báo còn gặp nhiều trở ngại nữa. Trong khi đó, nhu cầu TĐC của người dân đang rất bức thiết.

Ông Lúc cho hay theo danh sách đăng ký, đến thời điểm này có hơn 30 hộ dân xin bố trí đất tại khu TĐC Tà Đắc. "Các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt dọc bờ sông Thanh đang rất mong mỏi dự án sớm hoàn thành để bàn giao cho họ về đây làm nhà, ổn định cuộc sống. Nhưng chúng tôi nhận được câu trả lời rằng nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do vướng phải quá nhiều đá lớn. Thực tế tại hiện trường cũng cho thấy quá trình thi công đã vướng phải đá lớn", ông Lúc nói.

Bà A Viết Xinh, Phó chủ tịch UBND xã Tà Bhing, thừa nhận địa phương cũng như người dân rất nóng lòng, mong khu TĐC Tà Đắc sớm hoàn thành. Trước đây, khi khảo sát, cứ nghĩ vị trí này chủ yếu là đất, nhưng khi đào sâu xuống thì gặp những tảng đá lớn nên buộc phải nổ mìn để phá. Trong khi đó, quá trình xin phép nổ mìn mất rất nhiều thời gian dẫn đến dự án chậm tiến độ, rồi kéo dài cho đến nay. "Mỗi lần tiếp xúc cử tri, người dân đều kiến nghị sớm hoàn thành khu TĐC. Hiện nhiều hộ tách khẩu ra ở riêng vẫn chưa có nhà ở nên gặp khá nhiều khó khăn", bà Xinh nói.

V ÀI THÁNG MỚI XIN ĐƯỢC GIẤY PHÉP NỔ MÌN

Đại diện Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng 24/4 (đơn vị thi công khu TĐC Tà Đắc) cho biết công ty chỉ thực hiện công trình san lấp mặt bằng với tổng mức khoảng 9,5 tỉ đồng. Riêng khâu làm hạ tầng và đường điện là do đơn vị khác. "Việc dự án chậm tiến độ so với kế hoạch là do nổ mìn phải mất mấy tháng mới xin được giấy phép. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, công ty cũng đã huy động thêm máy móc để di dời đống đá lớn nữa là xong; dự kiến khoảng một thời gian nữa sẽ bàn giao mặt bằng cho huyện", đại diện doanh nghiệp này nói.

Dự án vẫn ngổn ngang ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Thiện Hải, Giám đốc BQL dự án quỹ đất đô thị H.Nam Giang, cho hay dự án khu TĐC Tà Đắc do Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng 24/4 triển khai thi công ngay từ những ngày đầu. Trước khi triển khai dự án, cơ quan chức năng đã thành lập đoàn khảo sát có lãnh đạo xã, thôn và tỉnh Quảng Nam cùng đi kiểm tra thực tế, thống nhất địa điểm xây dựng. Thêm yếu tố thuận lợi nữa là khu bố trí TĐC cho các hộ dân gần vùng sản xuất của họ…

Tuy nhiên, ngoài vấn đề phát sinh trong quá trình thi công là vướng nhiều tảng đá lớn, yếu tố thời tiết ở miền núi (thường xuyên mưa) cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ. "Trước thực trạng dự án chậm tiến độ, chúng tôi đã mời đơn vị thi công lên làm việc. Tại buổi làm việc, chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp cam kết đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mặt bằng dự án trước ngày 30.3 để bàn giao lại cho xã, sớm bố trí chỗ ở cho người dân vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt…", ông Hải nói.